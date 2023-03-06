Определены подрядчики по четырем торгам на капремонт дорог в регионе

«Территориальное управление автомобильных дорог» (ГКУ НСО ТУАД) определило часть подрядчиков по ремонту автомобильных дорог в регионе. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Колыванский и Купинский районы

Так, ремонт а/д «48 км а/д «К-12» – Южино» в Колыванском районе Новосибирской области выполнит АО «Новосибирскавтодор».

Согласно документации, на данный аукцион были выставлены два объекта. Один из них — автомобильная дорога а/д «48 км а/д «К-12» – Южино» в Колыванском районе Новосибирской области, 1-й участок км 9+000 – км 14+000 протяженностью 5,0 км; Второй — автомобильная дорога а/д «48 км а/д «К-12» – Южино» в Колыванском районе Новосибирской области, 2-й участок км 7+000 – км 9+000 протяженностью 2,0 км, 3-й участок км 4+000 – км 7+000 протяженностью 3,0 км.

Работы предполагают восстановление земляного полотна, выполнение конструкции дорожной одежды (щебеночная смесь), восстановление водоотвода, а также работы по восстановлению дорожных знаков.

— На период ремонта проектом предусмотрено закрытие движения по половине проезжей части существующей автомобильной дороги с пропуском движения по свободной полосе проезжей части, — говорится в рабочей документации.

Подрядчик должен приступить к работам сразу после заключения контракта и закончить их по первому объекту к 1 сентября 2023 года, по второму — в сентябре 2024 года.

Согласно протоколу подведения итогов определения подрядчика, изначально на участие в тендере были поданы девять заявок, одна из них позже отозвана. Победитель — «Новосибирскавтодор» — предложил выполнить работы за 73,6 млн рублей, что на 26,6 млн рублей меньше первоначальной стоимости контракта.

Этот же подрядчик выполнит работы по ремонту а/д «992 км а/д «Р-254» – Купино – Карасук» в Купинском районе Новосибирской области за 29,8 млн рублей. Это на 3,5 млн рублей меньше первоначальной стоимости контракта. Согласно протоколу, на участие в тендере помимо победителя были поданы еще две заявки.

Категория дороги — IV технической категории, строительная длина 12 км, расчетная скорость— 80 км/ч, ширина земляного полотна — 10 м, ширина проезжей части — 6 м, ширина обочин — 2 м, тип дорожной одежды — щебеночное покрытие.

Помимо восстановления земляного полотна и дорожного покрытия, подрядчик должен восстановить водоотводы, а также демонтировать существующие и установить новые технических средств регулирования дорожного движения (в данный момент часть дорожных знаков отсутствует, а некоторые не читаются. Сигнальные столбики отсутствуют).

Работы по данному объекту компания должна завершить до 14 сентября 2023 года.

Мошковский район

Работы по капремонту а/д «23 км а/д «Н-2141» – Локти (в гр. района)» в Мошковском районе выполнит ООО «Специальное и транспортное строительство». Компания предложила выполнить работы за 63,6 млн рублей вместо 71,9 млн рублей. Всего на участие в тендере были поданы две заявки.

Согласно рабочей документации, категория дороги — IV, ширина земляного полотна — 10 м, ширина проезжей части — 6 м, требуемый тип дорожной одежды — капитальный, материал покрытия — асфальтобетон, протяженность участка — 7,4 км.

Работы должны быть завершены до 20 сентября 2023 года.

Чулымский район

Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Элеваторная в городе Чулыме Чулымского района Новосибирской области выполнит ООО «ДорСиб». Помимо победителя, на участие в тендере подали заявки еще семь претендентов, две заявки позже отозвали. Победитель аукциона выполнит работы за 24,7 млн рублей, что почти на 10 млн рублей меньше первоначальной стоимости контракта (34,4 млн рублей).

Согласно документации, начало трассы ПК0+00 соответствует примыканию к автомобильной дороге «Подъезд к г. Чулым», заканчивается ПК24+58 напротив дома №50. Строительная длина составляет 2370 м. Ширина земляного полотна — 8 м, ширина проезжей части — 6 м, ширина обочины (в том числе укрепительная кромка) — 1 м. В рамках ремонта земляные работы на проектируемом участке автомобильной дороги не производятся. Предусмотрена конструкция дорожной одежды — асфальтобетон. После восстановления дорожного покрытия подрядчик должен выполнить дорожную разметку.

Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что дорогу на Китай, проходящую по Новосибирской области, будут расширять в 2024-2025 году.