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Больше всех в Сибири пьют жители Хакасии

  • 06/03/2023, 13:52
продажа спиртного
Новосибирцы в среднем в год выпивают 58 литров пива, 5,5 литров ликероводочной продукции и около 6 литров вина.

Как подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, розничные продажи крепкого спиртного — водки, коньяка и ликероводочной продукции крепче 25 градусов — увеличились в 2022 году на 7,5%, до 6,8 литра на человека в год. В то же время потребление вина снизилось по сравнению с 2021 годом на 5,5% — до 6,2 литров, а пива — не изменилось (52,2 литра).

Наибольшим спросом алкоголь пользуется у жителей северных и дальневосточных регионов. В этих субъектах уровень потребления горячительных напитков превосходит среднероссийский показатель от 1,7 до 2,3 раза.

В Сибири самое большое потребление алкоголя эксперты зарегистрировали в Республике Хакасия — 81,7 л/душу пивоваренной продукции, 5,1 л/душу ликероводочной продукции, 4,7 л/душу винодельческой продукции. На втором месте Иркутская область — 62,2 л/душу пивоваренной продукции, 7,3 л/душу ликероводочной продукции, 5,9 л/душу винодельческой продукции. На третьем Томская область — 61,8 л/душу пивоваренной продукции, 6,3 л/душу ликероводочной продукции, 6,1 л/душу винодельческой продукции.

Судя по статистике, меньше всего горячительных напитков в округе употребляют в Республике Тыва — 25,1 л/душу пивоваренной продукции, 2,8 л/душу ликероводочной продукции, 1,1 л/душу винодельческой продукции. Новосибирская область находится в середине списка — 58,1 л/душу пивоваренной продукции, 5,5 л/душу ликероводочной продукции, 5,8 л/душу винодельческой продукции.

— В статистике розничных продаж крепкого спиртного за 2022 год обращает на себя внимание факт особенно высокого роста реализации ликероводочной продукции крепче 25 градусов, то есть всевозможных ромов, джинов, ликеров. Это происходило на фоне ухода из России многих зарубежных алкогольных брендов. Вероятно, часть потребителей могла закупиться импортным алкоголем впрок. При этом водка и коньяк подорожали меньше, чем вино и пиво, что также отразилось на росте потребления. Кроме того, на статистике сказывается продолжающееся обеление алкогольного рынка и сокращение контрафакта., — отмечает Агван Микаелян, член совета директоров FinExpertiza. — В целом употребление спиртного традиционно воспринимается многими людьми как наиболее простой и доступный способ снизить уровень тревоги и стресса. Показательно, что уже к середине 2022 года расходы россиян на вредное потребление — то есть на алкоголь, табачную продукцию и сладости — выросли на пятую часть.

 

Ранее редакция сообщила о то, что арестовали одного из субподрядчиков ледовой арены в Новосибирске.

Фото: pixabay.com — ID 783084

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : сколько пьют в Сибири розничные продажа продажа спиртного


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