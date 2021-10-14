Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Всемирный кризис коснулся даже Tesla, производство самого быстрого родстера откладывается, сообщает ГЛАС.ru.

Популярность электромобилей компании Tesla растет с каждым днем, но всемирный кризис полупроводников заставляет компанию отложить до 2023 года запуск сразу двух моделей: Roadster и Semi. Предварительный заказ на Tesla Roadster пока открыт. Стоимость «Родстера» начинается от 200 тысяч долларов, в переводе на наш курс — 14,5 млн рублей. Комплектация Founders Edition обойдется покупателю в 250 тысяч долларов или 18 млн рублей. Кроме кризиса полупроводников, на откладывание сроков влияет повышение мощностей предприятий, а также открытие двух новых заводов в Берлине и Остине. Стоимость электрогрузовика Semi не объявлена, компания Tesla хотела огласить цену с началом запуска производства, которое планировалось на 2019 год.

Прототипы Semi и Roadster дебютировали еще в далеком 2017 году. Тягач получил обтекаемый кузов и внушительный запас хода (до 800-805 км), а двухдверку оснастили сразу тремя электромоторами и 250-киловаттную тяговую батарею, благодаря которым она разгоняется до 96 км/ч всего за 1,9 секунды. Максимальная скорость пробного «Родстера» достигает 400 км/ч, но, как отмечал тест-пилот Tesla Эмиль Бурет, серийный Tesla Roadster должен быть быстрее.