Apple Pay становится доступен держателям карт «Мир» Банка Акцепт

Держатели карт «Мир» Банка Акцепт получили возможность пользоваться Apple Pay – более безопасным, защищённым и конфиденциальным платёжным инструментом, который позволяет не прикасаться к кнопкам платёжного терминала и не передавать деньги из рук в руки. Безопасность каждой транзакции в Apple Pay обеспечена инновационными технологиями iPhone.

Настроить карту «Мир» для оплаты с помощью Apple Pay очень легко. Достаточно просто зайти в приложение Wallet на iPhone, нажать на значок плюса и следовать инструкциям, чтобы добавить кредитную или дебетовую карту Акцепт «Мир». Apple Pay готов к использованию, как только вы привязали карту к iPhone или Apple Watch. Пользователи смогут по-прежнему получать все скидки и бонусы, которые предлагает платежная система «Мир» держателям своих карт в рамках своей программы лояльности.

Чтобы совершить платёж, достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. Каждая транзакция через Apple Pay надёжно защищена – пользователю необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля, помимо этого задействуется уникальный одноразовый динамический код безопасности. С Apple Pay вы можете оплачивать покупки в продуктовых магазинах, аптеках, такси, ресторанах, кофейнях и многих других местах.

Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который создается и шифруется платежной системой «Мир» и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства.

Пользователи также могут быстро и удобно совершать покупки с помощью Apple Pay на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в Safari, при этом больше не нужно создавать учётные записи или заполнять длинные платёжные формы. С Apple Pay гораздо проще заказывать доставку продуктов, оплачивать покупки в интернет-магазинах, покупать билеты и многое другое. Также Apple Pay доступен при оплате покупок в приложениях для Apple Watch.

Подробнее про Apple Pay

Подробнее про карты Акцепт «Мир» на akcept.ru и по телефону: 8-800-100-27-37

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