Рекламодателям

Две трети активных клиентов-предпринимателей не ходят в банк

  • 14/10/2021, 11:57
Новости компаний
Ключевым трендом банковской системы во время ковида стала быстрая адаптация к изменениям. Как это было — расскажем на примере банка «Уралсиб», который провел быструю и кардинальную трансформацию взаимодействия со своими бизнес-клиентами.

Новые вызовы

— Весна 2020 года была стрессом не только для бизнеса, но и для банковской системы. Банку удалось быстро перестроиться и сформировать новую модель обслуживания, выстроенную на дистанционном взаимодействии с клиентами и цифровых сервисах, — рассказал на онлайн-пресс-конференции «Корпоративный и малый бизнес-2021: вызовы, итоги, перспективы» заместитель председателя правления банка «Уралсиб» Евгений Абузов, курирующий корпоративный блок и малый бизнес. — От банка, который больше фокусировался на прямых продажах, мы перешли к омниканальности, кардинально перестроили свои модели привлечения и работы с клиентами. И наши клиенты оказались довольны происходящими изменениями: индекс NPS (индекс лояльности клиентов) сейчас достигает 50. Это очень хороший показатель. Во время пандемии колл-центр банка был переведен на круглосуточное обслуживание клиентов. В августе «Уралсиб» запустил мобильный банк, разработанный с нуля всего за 5 месяцев. Две трети активных клиентов банка работают с нами практически без посещения офиса, закрывая все свои потребности в дистанционных каналах.

Еще один важный тренд коронакризиса был связан с цифровизацией.

—  До пандемии к разработке цифровых сервисов мы в основном привлекали сторонние команды, а сейчас набираем IT-cпециалистов в штат. В результате мы перешли к коротким спринтам запуска новых проектов. Например, каждые три месяца мы делаем новый релиз в мобильном и интернет-банке, выпускаем новые  продукты, — говорит Евгений Абузов. — Сегодня нашим мобильным банком пользуются около 30% клиентов малого бизнеса. Для сравнения: в 2020 году средний показатель по банкам России составлял около 20%.

Продажи комиссионных продуктов банка в 2021 году суммарно выросли  на 27%, в основном благодаря цифровизации. И это еще один стимул для перевода максимального количества сервисов в цифровой и дистанционный формат.

Еще один коронавирусный тренд — персонализация сервисов и программ. Банк «Уралсиб» разрабатывал специальные предложения, основываясь на отраслевых особенностях работы клиентов. Например, для медицинских организаций, для ритейла, для производственных компаний. И этот вектор работы оказался успешным.

— Мы собираем различные сервисы с отдельным ценообразованием и фишками для разных отраслей. К примеру, потребности медицинских компаний существенно отличаются от потребностей розничной торговли, производственных компаний, парикмахерских, — говорит Евгений Абузов.

В 2021 году наметился рост интереса малого бизнеса к работе в сегменте госзаказа. В том числе благодаря лояльности государства, а также заказчиков, которые шли на продление контрактов в период пандемии и разрыва цепочек поставок в связи с нестабильной экономической ситуацией. В результате за 9 месяцев 2021 года «Уралсиб» выдал клиентам из малого бизнеса банковских гарантий для участия в госзакупках столько же, сколько за весь 2020 год.

Трендом 2021 года стал рост интереса малого бизнеса к лизингу.

— Мы видим, что объемы выдаваемых лизинговых продуктов по всем регионам нашего присутствия и всем партнерам растут. Бизнес стал гораздо чаще закрывать свои потребности за счет лизинга, так как требования по нему гораздо мягче, чем по кредитам. Плюс значительная часть приобретаемого имущества серьезно подорожала, что сказывается на росте объемов, — поясняет банкир.

Оценка рынка

Анализируя ситуацию на рынке, Евгений Абузов отметил, что малый бизнес в России оказался более приспособлен к такого рода потрясениям, как пандемия.

— Анализируя портфель, мы видим, что малый бизнес прекрасно пережил коронакризис. Он уже практически на 100% восстановил свою платежеспособность. Конечно, не во всех отраслях эта динамика совпадает. Например, в туриндустрии весной 2020 года была просадка — до 90%, а потом начал развиваться внутренний туризм, и мы увидели рост спроса от предпринимателей, работающих на черноморском побережье. Неплохо себя чувствуют автодилеры, производители строительных материалов, компании, работающие в качестве поставщиков и подрядчиков в сырьевой сфере, — перечисляет Евгений Абузов. — При этом до сих пор не до конца восстановилась сфера услуг. В том числе из-за изменения модели поведения клиентов, которые переходят из офлайна в онлайн.

На будущее

Евгений Абузов, говоря о перспективах дальнейшего развития, отметил, что в планах «Уралсиба» — оставаться не только онлайн-, но и офлайн-банком, чтобы у клиентов была возможность взаимодействовать с кредитной организацией в удобном для них формате: через ДБО, региональные отделения, клиентских менеджеров, и т. д.

— Что касается экосистем, то своей целью мы, скорее, видим развитие партнерства по отдельным продуктам, а не создание экосистемы. Нацелены на формирование партнерств в отдельных продуктах и нишах в разных регионах. На наш взгляд, это дает больше возможностей в работе именно с малым бизнесом, позволяет учесть гораздо больше нюансов и специфики локальных рынков, —  рассуждает Абузов. — При этом мы считаем вполне нормальным, если у предпринимателей будет несколько банков-партнеров. Клиент может выбирать разные продукты у разных банков — и за счет этого будет расти его удовлетворенность от работы с банками в целом. Сейчас более важен размер операций и «кошелька» клиента, который приходится на твой банк, а не наличие конкурентов. И это является ключевым фактором.

По прогнозам банкира, уже в ближайшее время доля предпринимателей, которые пользуются мобильным банком, выйдет на уровень физлиц. Кроме того, малый бизнес будет больше кредитоваться, используя скоринг-модели, обкатанные на розничных заемщиках, а не индивидуальный анализ. Новые технологии Big Data, встроенные в риск-модели банков, уже позволяют это делать.

Фото предоставлены пресс-службой банка

687

Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирский федеральный округ Россия Новосибирская область

Теги : цифровизация финансы пандемия малый бизнес Евгений Абузов бизнес Банк Уралсиб


1
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Авито упрощает доставку товаров с платформы

12/10/2021, 17:46

Владимир Жириновский отказался от депутатского мандата в заксобрание Алтайского края

07/10/2021, 14:07

Сибирская таможня пресекла деятельность организованной преступной группировки

07/10/2021, 11:28

FESCO запускает регулярный контейнерный поезд из Санкт-Петербурга в Иркутск

05/10/2021, 16:27

Актуальный разговор

Актуальный разговор

В маркетинге будущее — за мультидисциплинарными командами

Все материалы
Лента новостей

Новосибирская область занимает шестую позицию по количеству выпускников GeekBrains

14/10/2021, 15:06

Федеральный фонд дольщиков тормозит решение их проблем в регионах

14/10/2021, 14:19

Область выбрала подрядчика для системы видеонаблюдения

14/10/2021, 14:11

Сбер и компания «СДС-Уголь» заключили соглашение в сфере ESG

14/10/2021, 12:52
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Коротко.
4/10/21, 16:00

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Apple Pay становится доступен держателям карт «Мир» Банка Акцепт

14/10/2021, 11:21

Предприниматели могут получить гарантии ВТБ для участия в госзакупках онлайн

13/10/2021, 15:04

Активные граждане сообщают о хищениях электроэнергии в АО «РЭС»

13/10/2021, 14:40

В Банке «Левобережный» действует специальный тариф на РКО для группы компаний

13/10/2021, 14:36

Сбер завтра соберет предпринимателей Новосибирска на форуме «СберБизнес | Live»

13/10/2021, 12:17

Как Вы считаете, прошедшие выборы были честными и справедливыми?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Федеральный фонд дольщиков тормозит решение их проблем в регионах

Новосибирск может перейти на начисление тарифов на тепло по-новому в июле 2022 года

За счет обязательной вакцинации в Новосибирской области рассчитывают привить 275 тысяч человек

Кто в Новосибирской области должен будет пройти обязательную вакцинацию?

В Новосибирской области вводится обязательная вакцинация и система QR-кодов

Финансы

Новости Новосибирска

За полгода новосибирцы открыли 300 тысяч брокерских счетов

Пандемия подкорректировала спрос на банковские гарантии

Новосибирцы жалуются на навязывание финансовых продуктов при автокредитовании

В России подорожают макаронные изделия

Почти половина богатых семей региона утратили свою финансовую состоятельность за год пандемии

Политика

Новости Новосибирска

Областным и городским депутатам представили новеньких во власти

Анатолия Серышева назначили полпредом президента в Сибири

Далеко зашедший отзыв мэра

Вместе с председателем профсоюз рискует лишиться независимости

Депутату и блогеру выставлен денежный счет на оплату их задержания

Недвижимость

Новости Новосибирска

Федеральный фонд дольщиков тормозит решение их проблем в регионах

Успеет ли Новосибирск освоить миллиарды, выделенные на расселение ветхого и аварийного жилья?

Под Новосибирском построят два новых жилмассива

Как защитить свою недвижимость?

В Новосибирске растет спрос на аренду квартир

Технологии

Новости Новосибирска

Область выбрала подрядчика для системы видеонаблюдения

Борьбу с эпидемией ВИЧ-инфекции обсудили на отраслевом форуме OpenBio

В мире вирусных угроз, персонализированной медицины и «цифры»

Cтартап улучшит разработку для борьбы со списыванием на экзаменах

Японские биопредприятия выходят на сибирский рынок

Телекоммуникации

Новости Новосибирской области

Кобрендинговый проект МТС и Xiaomi появился в Новосибирской области

Сибирь, монамур: где отдохнули новосибирцы этим летом

Топ-менеджер МегаФона из Сибири возглавил Ucell

Красному морю – лайк, Адаманскому – отписка: куда летали новосибирцы этим летом

МегаФон запустил мультиподписку «МегаФон Плюс»

Агропром

Новости Новосибирской области

Цены на новый урожай поползли вверх

Сибирские ученые зарегистрировали новый сорт картофеля

Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Агросклад PepsiCo в Новосибирске принимает первый сибирский картофель

Транспорт

Новости Новосибирска

Большинство новосибирцев считают, что одной скидки в 25% для повышения спроса на электрокары недостаточно

Московский опыт городской электрички применят к Новосибирску

В Новосибирске обсудили перспективы создания Юго-Западного транзита

Новосибирское метро опять в пролете

Просто так убрать маршрутки городу не позволяет законодательство

Медицина

Новости Новосибирска

За счет обязательной вакцинации в Новосибирской области рассчитывают привить 275 тысяч человек

Реабилитация после операции, травм, ковида — новейшие методики и технологии

В Новосибирске открыли первое в Сибири паллиативное отделение для больных туберкулезом

Хеликс откроет в Новосибирске новую производственную площадку

Предрасположенным к раку рекомендуют отказаться от пережаренных шашлыков и не гулять вдоль дорог

Авто

Бизнес

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Туризм

Новости туризма

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Общество

Новости Новосибирской области

Новосибирская область занимает шестую позицию по количеству выпускников GeekBrains

Школьников планируют массово проверять на курение

В Новосибирске приступили к утеплению кровли нового ЛДС

Новосибирск может перейти на начисление тарифов на тепло по-новому в июле 2022 года

Пять огромных граффити с человеком будущего появились на кампусе НЭТИ

Стиль жизни

Новости компаний

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска