Технические специалисты АО «РЭС» ознакомились с новинками электротехнической продукции

На мероприятии присутствовало более 30 специалистов и руководителей региональных предприятий электроэнергетики и электротехнической отрасли.

На этот раз организатором выступил один из ведущих мировых производителей электротехнического оборудования, представив аудитории различные инженерные решения для надёжного электроснабжения и отдельные новинки электротехнической продукции. В ходе семинары был представлен ряд докладов по различным вопросам, в том числе:

типы и технические характеристики вакуумных выключателей на 6-35 кВ;

микропроцессорная релейная защита;

низковольтные коммутационные аппараты модульного исполнения и другие виды высокотехнологичного оборудования.

Представители компании-производителя подготовили подробные презентации, в том числе инновационные решения по оснащению цифровых подстанций.

Специалисты АО «РЭС», принявшие участие в семинаре, отметили актуальность затронутых тем и важность проведения подобных мероприятий. Посещение специализированных семинаров способствует актуализации технических знаний и знакомству с передовыми технологиями, что, безусловно, повышает квалификацию персонала и положительно влияет на результаты производственной деятельности всего предприятия.

Фото пресс-служба АО «РЭС»