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Технические специалисты АО «РЭС» ознакомились с новинками электротехнической продукции

  • 15/03/2019, 11:17
14 марта 2019 года инженерно-технические специалисты аппарата управления АО «РЭС» приняли участие в очередном специализированном семинаре.

Технические специалисты АО «РЭС» ознакомились с новинками электротехнической продукцииНа мероприятии присутствовало более 30 специалистов и руководителей региональных предприятий электроэнергетики и электротехнической отрасли.

На этот раз организатором выступил один из ведущих мировых производителей электротехнического оборудования, представив аудитории различные инженерные решения для надёжного электроснабжения и отдельные новинки электротехнической продукции. В ходе семинары был представлен ряд докладов по различным вопросам, в том числе:

  • типы и технические характеристики вакуумных выключателей на 6-35 кВ;
  • микропроцессорная релейная защита;
  • низковольтные коммутационные аппараты модульного исполнения и другие виды высокотехнологичного оборудования.

Представители компании-производителя подготовили подробные презентации, в том числе инновационные решения по оснащению цифровых подстанций.

Специалисты АО «РЭС», принявшие участие в семинаре, отметили актуальность затронутых тем и важность проведения подобных мероприятий. Посещение специализированных семинаров способствует актуализации технических знаний и знакомству с передовыми технологиями, что, безусловно, повышает квалификацию персонала и положительно влияет на результаты производственной деятельности всего предприятия.

Фото пресс-служба АО «РЭС»

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