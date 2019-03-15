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В области может появиться 5 новых мусоросортировочных полигонов ТКО

Регион планирует заключить концессионные соглашения с инвесторами на их строительство.
  • 15/03/2019, 11:19
Автор: Юлия Данилова
В области может появиться 5 новых мусоросортировочных полигонов ТКО
За год расчетная стоимость полигонов ТКО выросла почти в 4 раза.

В соответствии с требованием нового областного закона об управлении госсобственностью правительство региона направило в заксобрание список объектов, в отношении которых регион планирует заключить концессионные соглашения. Пять из них — по созданию полигонов с мусоросортировочными линиями. Расчетная мощность межрайонного объекта в Куйбышеве — 60 тысяч тонн в год, объем необходимых инвестиций — 575 млн. В Татарске — 50 тысяч тонн в год, 541 млн руб. В Тогучине концессионное соглашение область планирует заключить на создание комплексного районного полигона с мусоросортировочной линией мощностью 30 тысяч тонн в год — 559 млн рублей, в Каргате — межрайонного комплекса, 30 тысяч тонн в год, около 128 млн рублей. Пятый концессионный объект будет находиться в Кыштовке — мощностью около 5 тысяч тонн в год, объем инвестиций — 97,7 млн рублей.

В распоряжении правительства региона, которое было опубликовано 5 февраля 2018 года (от 01.02.2018 года № 48-рп), отмечалось, что суммарный объем инвестиций по пяти объектам составит около 632 млн рублей. То есть за год полигоны в Татарске и Тогучине подорожали почти в 4 раза. Ранее их планировалось создать в рамках концессионного соглашения за 139 млн и 127, 8 млн рублей. Барабинский полигон с той же мощностью — 60 тысяч тонн в год — заменил куйбышевский. Стоимость этой концессии также выросла почти в 4 раза.

— За год серьезно изменилось законодательство, регулирующее обращение ТКО. Заявленная ранее стоимость была средней температурой по больнице, то есть в нее входила организация полигона для приема отходов — и все, — пояснил InfoPro54 директор ООО «Чистый Город» Вячеслав Зыков. — Сейчас на полигонах должны быть мусоросортировочные линии, проводиться взвешивание, радиационный контроль, поменялись технологии по укладке ТКО на полигонах, по мониторингу состояния окружающей среды и т.д. Это все выливается в рост затрат на создание таких объектов.

Инвесторы готовы вложить 1,8 млрд в инфраструктуру утилизации ТКО

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что Ассоциация переработчиков отходов «Экология Сибири» вышла с концессионной инициативой в правительство Новосибирской области. Инвесторы заявили о готовности вложить в создание трех полигонов в Барабинске (Куйбышеве), Татарске и Тогучине до 1,8 млрд рублей. В Барабинске (Куйбышеве) этот проект планирует реализовывать ООО «Чистый город». На пресс-конференции министр ЖКХ Денис Архипов сообщал, что в совокупности эти три объекта смогут обслуживать 8 районов области. Предполагается, что сортировку будет проходить весь входящий поток ТКО. По предварительным оценкам, на полигон поедет 55-60% от поступившего объема для захоронения. 40-45% пойдут на переработку, в том числе мелкая фракция, которую направят на изготовление технологического грунта. По словам Вячеслава Зыкова, интерес к проектам в Барабинске, Татарске и Тогучине у Ассоциации «Экология Сибири» сохраняется.

Что касается проектов в Каргате и Кыштовке, то, по словам министра экономического развития Новосибирской области Ольги Молчановой, по ним пока нет предложений инвесторов.

— Мы направляем запросы во все органы власти, которые говорят, какие объекты, на их взгляд, могут быть переданы в концессию для привлечения внебюджетных инвестиций. Органы власти Каргата и Кыштовки заявили о необходимости создания на их территории таких объектов. Инвестор для них пока не найден, — пояснила Молчанова корреспонденту InfoPro54.

Фото: pixabay.com, автор- MichaelGaida

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