Технический директор АО «РЭС» принял участие во внеочередном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Новосибирской области

В заседании, проводившемся под председательством министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, приняли участие представители Главного управления МЧС России по Новосибирской области, филиала АО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ, а также руководители крупнейших энергетических компаний области.

Системообразующее электросетевое предприятие региона на совещании представлял первый заместитель генерального директора – технический директор АО «РЭС» Владимир Герасимов.

В ходе заседания были представлены отчеты о ходе подготовки объектов электросетевого хозяйства к предстоящему осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2019-2020 годов. На сегодняшний день в каждом из филиалов АО «РЭС», располагающихся на всей территории Новосибирской области, уже проведена масштабная подготовительная работа, которая была начата заблаговременно – сразу после окончания предыдущего ОЗП. В рамках утвержденной «Программы подготовки филиалов АО «РЭС» к работе в осенне-зимний период» и соответствующего положения о проверке готовности подразделений выполняются комплексные планы мероприятий, которые включат в себя проверку готовности не только оборудования, но и персонала.

На совещании технический директор Общества представил показатели исполнения ремонтных и инвестиционных программ, проверки готовности к работе систем диспетчерского технологического управления, наличия аварийного запаса оборудования и материалов, а также многих других мероприятий.

По итогам внеочередного заседания штаба дана удовлетворительная оценка подготовке организаций к отопительному сезону, а также отмечена готовность организаций электроэнергетики к обеспечению надежного электроснабжения объектов в единый день голосования.

Напомним, что ранее вопросы подготовки к предстоящему ОЗП были рассмотрены на совещании в аппарате полпреда в СФО, а также в рамках межведомственных совещаний, инициированных АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой компании