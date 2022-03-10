Многие организации и частные лица стремятся к экономии. Технология строительства быстровозводимых зданий предоставляет такую возможность.

Почему стоит выбрать быстровозводимую технологию?

Быстровозводимая технология обладает внушительным списком достоинств, главные из которых заключаются в:

коротких сроках строительства;

возможности проведения монтажных работ в любое время года;

снижении расходов;

универсальности (подходит для возведения объектов различного назначения).

Как осуществляется строительство?

Основой таких строений служит металлический каркас, выдерживающий значительные эксплуатационные нагрузки. Многие проекты зданий предусматривают наличие фундамента. Усиленного основания таким сооружениям не требуется, что также способствует экономии.

Металлоконструкции под заказ обходятся в разумную цену. Их изготовление выполняется в заводских условиях с соблюдением технических стандартов. На строительную площадку металлоконструкции доставляют полностью готовыми к сборке, что значительно ускоряет процесс строительства.

Монтаж может осуществляться при любых погодных условиях, в том числе зимой. Металлический каркас обшивают сэндвич-панелями. Это многослойный материал, прекрасно сохраняющий тепло, представленный в различных цветовых вариантах. С его помощью быстровозводимым зданиям придают презентабельный архитектурный облик. Применение сэндвич-панелей позволяет экономить на дополнительной отделке строений.

Строительство быстровозводимых сооружений осуществляется поэтапно. Сначала выполняются необходимые расчеты. На начальном этапе нужно определиться с размерами и конфигурацией будущего строения. На основе быстровозводимой технологии проектируют большие и маленькие здания.

После этого специалисты выполняют закладку фундамента и сборку готовых металлических конструкций, они надежно скрепляются между собой. Далее происходит их обшивка сэндвич панелями. По запросу заказчика может быть выполнена дополнительная отделка строения, утепление. Такие здания оснащают коммуникациями, обеспечивающими их комфортабельную эксплуатацию.

Завод по изготовлению металлоконструкций оснащает современным оборудованием, располагает собственной производственной базой и проектным бюро. Заказчикам предоставляется возможность приобретения типовых закладных деталей и изготовленным по индивидуальным чертежам.

Строительство быстровозводимых сооружений выполняется в сжатые сроки, помогает минимизировать издержки. Профессионалы могут построить на основе металлоконструкций здание любой сложности и площади. Это отличное решение для тех, кому требуются складские и торговые помещения, ангары. На базе металлоконструкций возводят бизнес-центры и логистические центры, технопарки, овощехранилища, промышленные объекты, спортивные комплексы. Скромный бюджет – не помеха такому строительству. Кирпичные и бетонные строения обходятся в разы дороже.

Индивидуальный подход к проектированию быстровозводимых зданий позволяет правильно рассчитывать нагрузки, уменьшать расходы, ускорять ход работ.

При необходимости такие сооружения можно демонтировать, оперативно перемещать на другое место.

Строения, возведенные с использованием этой технологии, обладают современным внешним видом, органично вписываются в городскую среду, не боятся неблагоприятных внешних воздействий.