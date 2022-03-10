В Новосибирском метрополитене сегодня перестала работать бесконтактная оплата со смартфонов с функцией NFC

Все карты этих платежных систем, уже выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории РФ в прежнем режиме, но ими нельзя будет расплачиваться за границей. Кроме того, будут недоступны трансграничные операции. В частности, оплата покупок в иностранных интернет-магазинах.

Также карты Visa и Mastercard невозможно будет использовать в сервисах Apple Pay и Google Pay.

По словам читателей КП-Новосибирск, уже на этой неделе в некоторых автобусах нельзя было расплатиться через телефон. Терминалы кондукторов не принимали оплату через Apple Pay и Google Pay, поэтому пассажирам приходилось возвращаться к забытым в сумке пластиковым картам.

Как сообщил ТАСС, международные платежные системы Visa и Mastercard одновременно решили ограничить свою работу в России. Visa заявила, что намерена приостановить работу на территории РФ и сообщила, что прием запросов авторизации российских участников будет прекращен с 00:01 мск 10 марта, а прием клиринговых транзакций от российских участников платежной системы (межбанковские расчеты) — 11 марта. Согласно опубликованному ранее заявлению Mastercard, платежная система приняла решение приостановить оказание сетевых услуг в России.