«Технопром-2019» начал работу в Новосибирской области

В Новосибирской области начал работать один из крупнейших международных форумов технологического развития – форум «Технопром-2019». В этом году он проходит под лозунгом «Наука новой эры: технологии трансформации», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— На Технопроме-2019 заявлена серьезная тема. Мы будем обсуждать актуальные задачи, можно даже сказать – сверхзадачи: как добиться ускорения научно-технологического развития, как обеспечить взаимодействие для выполнения этой задачи между всеми участниками – наукой, индустрией, бизнесом, властью. Я желаю всем участникам форума, всем гостям Новосибирской области полезных знакомств и деловых контактов на выставке, на традиционной Сибирской венчурной ярмарке, интересных ярких дискуссий на площадках форума. Всем плодотворной работы! – отметил губернатор области Андрей Травников.

По его словам, интерес к форуму с каждым годом растет.

— Это подтверждает количество участников, делегаций из других регионов и стран. К началу форума, согласно данным предоставленным организаторами, онлайн-регистрацию прошли уже 8500 тысяч человек. Это почти в пять раз больше, чем в первый год проведения «Технопрома», — сказал глава региона.

Отмечается, что «Технопром» тесно связан со вторым важнейшим для инноваторов и инвесторов мероприятием – Сибирской венчурной ярмаркой. Это мероприятие уже давно зарекомендовало себя хорошим инструментом для обеспечения благоприятного доступа инновационного бизнеса и высокотехнологичных предприятий к необходимым для развития инвестициям. Только по итогам XI и XII Сибирской венчурной ярмарки (2017-2018 гг.) и благодаря дальнейшему сопровождению проектов специалистами ГАУ Новосибирской области «Фонд поддержки науки и инновационной деятельности» компаниям-участникам ярмарки удалось привлечь финансирование в размере более 220 миллионов рублей.

В центре внимания участников форума «Технопром-2019» – влияние науки и высоких технологий на эффективность экономики и качество жизни людей. Программой форума предусмотрено широкое обсуждение вопросов развития технологий трансформации для производств, бизнес моделей, мышления, общества. Особое внимание будет уделено обсуждению роли и места в мировом пространстве и в развитии Российской Федерации НОЦ, математических центров, центров генетических технологий, а также синергии институтов технологического развития, цифровой трансформации социально-экономических систем, технологий управления.

Ключевым мероприятием в первый день работы форума «Технопром» станет пленарное заседание «Наука новой эры: технологии трансформации», где будет рассмотрено влияние науки и высоких технологий, комплексной разработки и быстрого внедрения инноваций на эффективность экономики каждого государства и качество жизни людей.

Также в этот день в рамках форума начнет свою работу 1-й Всероссийский съезд представителей преференциальных территорий, где в частности, будет рассмотрен вопрос создания в Новосибирской области преференциальной территории нового типа – проект стратегического комплексного развития территории наукополиса «Академгородок 2.0».

Особое внимание на «Технопроме-2019» будет уделено тематике национальных проектов. В первый день работы форума состоится пленарная сессия «Проектное управление как инструмент реализации национальных проектов». Кроме того, в рамках панельной дискуссии «Большие данные – большие вызовы: задачи и платформы для бизнеса, науки и государства» пойдет речь о цифровой трансформации как одом из ключевых трендов, поддерживаемым национальными проектами «Цифровая экономика» и «Наука». Ряд мероприятий форума будет касаться национального проекта «Здравоохранение» и развития передовых направлений в данной сфере. С участием представителей Фонда Nauka Innov CCI France Russie на «Технопроме-2019» в формате панельной дискуссии пройдет Российско-французский диалог.

Первый день работы форума завершит заседание межведомственной рабочей группы по реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года.

Фото с сайта forumtechnoprom.com