«РосАгроМаркет» сдвинул сроки сдачи объекта в ПЛП

— На территории ПЛП реализуется проект компании «РосАгроМаркет». По нему есть вопросы: он отстает от сроков реализации, но мы надеемся что он состоится, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Отвечая на вопросы журналистов, глава региона добавил, что в этом году компания не сможет завершить первую очередь проекта. Об этом представители «РосАгроМаркета» сообщили на минувшей неделе во время визита губернатора в Промышленно-логистический парк. Сроки запуска перенесены на начало 2020 года.
Председатель правления холдинга «РосАгроМаркет» Алексей Ванчугов пояснил корреспонденту InfoPro54, что в строительной готовности первую очередь проекта компания планирует запустить в Новосибирске в конце 2019 года. В конце первого-начале второго квартала 2020 года объект рассчитывают ввести в коммерческую эксплуатацию. Ванчугов также прокомментировал причину очередной сдвижки сроков.
— Речь идет об отмене или переносе мер господдержки проекта. Первоначально они были одни, но за 3 года неоднократно менялись, пересматривались. Это вносит определенную дестабилизацию в планы инвесторов, финансирующих организаций, — поясняет Ванчугов. — К примеру, изначально банки и инвесторы посчитали одну финансовую модель проекта, заложили окупаемость 7-8 лет, но минсельхоз РФ сообщил, что отменяет господдержку, потом снова ее вернул под давлением общественности, потом вновь отменил одну из мер. Эта чехарда каждый раз отбрасывает проект на полгода-год, так как идет пересчет моделей, обратная коммуникация с федеральными и региональными органами власти.
— Сейчас уже можно точно сказать, что горизонт окупаемости проекта сместился с первоначальных 7-8 лет, на 10-12 лет, — констатировал собеседник InfoPro54. — Пока трудно сказать, как будут обстоять дела со следующими очередями оптово-распределительного центра. Все зависит от мер господдержки, под которые будет привлекаться финансирование.
Впрочем, по словам предправления «РосАгроМаркета», сроки переноса сдачи проекта согласованы со всеми потенциальными арендаторами. Ни один из партнеров не отказался от сотрудничества. Сегодня в первой очереди законтрактовано более 50% площадей.
Фото: с сайта rosagromarket.ru
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