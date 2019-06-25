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«РосАгроМаркет» сдвинул сроки сдачи объекта в ПЛП

По словам губернатора области, компания ведет переговоры о получении банковских кредитов на проект.
  • 25/06/2019, 16:35
Автор: Юлия Данилова
«РосАгроМаркет» сдвинул сроки сдачи объекта в ПЛП
Чехарда с мерами господдержки каждый раз отбрасывает проект на полгода-год, так как идет пересчет моделей, обратная коммуникация с федеральными и региональными органами власти.

— На территории ПЛП реализуется проект компании «РосАгроМаркет». По нему есть вопросы: он отстает от сроков реализации, но мы надеемся что он состоится, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Отвечая на вопросы журналистов, глава региона добавил, что в этом году компания не сможет завершить первую очередь проекта. Об этом представители «РосАгроМаркета» сообщили на минувшей неделе во время визита губернатора в Промышленно-логистический парк. Сроки запуска перенесены на начало 2020 года.

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— Сегодня основной вопрос — открытие финансирования проекта со стороны банков-партнеров. Надеюсь, что они его решат. Меры поддержки проекта со стороны регионального правительства будут сохранены и продлены, — добавил Травников.

Председатель правления холдинга «РосАгроМаркет» Алексей Ванчугов пояснил корреспонденту InfoPro54, что в строительной готовности первую очередь проекта компания планирует запустить в Новосибирске в конце 2019 года. В конце первого-начале второго квартала 2020 года объект рассчитывают ввести в коммерческую эксплуатацию. Ванчугов также прокомментировал причину очередной сдвижки сроков.

— Речь идет об отмене или переносе мер господдержки проекта. Первоначально они были одни, но за 3 года неоднократно менялись, пересматривались. Это вносит определенную дестабилизацию в планы инвесторов, финансирующих организаций, — поясняет Ванчугов. — К примеру, изначально банки и инвесторы посчитали одну финансовую модель проекта, заложили окупаемость 7-8 лет, но минсельхоз РФ сообщил, что отменяет господдержку, потом снова ее вернул под давлением общественности, потом вновь отменил одну из мер. Эта чехарда каждый раз отбрасывает проект на полгода-год, так как идет пересчет моделей, обратная коммуникация с федеральными и региональными органами власти.

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В качестве примера спикер привел такую меру региональной поддержки, как освобождение от уплаты определенных налогов. В следующем году компании ее могут не продлить: инвестор должен каждый раз перепроходить всю процедуру. Самое сложное, по словам Алексея Ванчугова, что в такой ситуации инвестор фактически должен заморозить свои средства на неопределенный срок и ожидать решений извне, даже в том случае, если государство заинтересовано в развитии таких инфраструктурных проектов.

— Сейчас уже можно точно сказать, что горизонт окупаемости проекта сместился с первоначальных 7-8 лет, на 10-12 лет, — констатировал собеседник InfoPro54. — Пока трудно сказать, как будут обстоять дела со следующими  очередями оптово-распределительного центра. Все зависит от мер господдержки, под которые будет привлекаться финансирование.

Впрочем, по словам предправления «РосАгроМаркета», сроки переноса сдачи проекта согласованы со всеми потенциальными арендаторами. Ни один из партнеров не отказался от сотрудничества. Сегодня в первой очереди законтрактовано более 50% площадей.

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Проект строительства оптово-распределительного центра (ОРЦ) в Новосибирске включен в 6 экспортно-ориентированных ОРЦ в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Под центр выделен земельный участок в 107 га, общая площадь возводимых зданий — более 240 тысяч кв. м, общий объем единовременного хранения — 175 тыс тонн. Ранее сообщалось, что инвестиции в первую очередь проекта составят 19 млрд рублей, во вторую — 8,2 млрд. Проектное финансирование объекта осуществляет ПАО «Сбербанк».

Фото: с сайта rosagromarket.ru

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