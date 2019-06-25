«РосАгроМаркет» сдвинул сроки сдачи объекта в ПЛП

— На территории ПЛП реализуется проект компании «РосАгроМаркет». По нему есть вопросы: он отстает от сроков реализации, но мы надеемся что он состоится, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Отвечая на вопросы журналистов, глава региона добавил, что в этом году компания не сможет завершить первую очередь проекта. Об этом представители «РосАгроМаркета» сообщили на минувшей неделе во время визита губернатора в Промышленно-логистический парк. Сроки запуска перенесены на начало 2020 года.

Председатель правления холдинга «РосАгроМаркет» Алексей Ванчугов пояснил корреспонденту InfoPro54, что в строительной готовности первую очередь проекта компания планирует запустить в Новосибирске в конце 2019 года. В конце первого-начале второго квартала 2020 года объект рассчитывают ввести в коммерческую эксплуатацию. Ванчугов также прокомментировал причину очередной сдвижки сроков.

— Речь идет об отмене или переносе мер господдержки проекта. Первоначально они были одни, но за 3 года неоднократно менялись, пересматривались. Это вносит определенную дестабилизацию в планы инвесторов, финансирующих организаций, — поясняет Ванчугов. — К примеру, изначально банки и инвесторы посчитали одну финансовую модель проекта, заложили окупаемость 7-8 лет, но минсельхоз РФ сообщил, что отменяет господдержку, потом снова ее вернул под давлением общественности, потом вновь отменил одну из мер. Эта чехарда каждый раз отбрасывает проект на полгода-год, так как идет пересчет моделей, обратная коммуникация с федеральными и региональными органами власти.

— Сейчас уже можно точно сказать, что горизонт окупаемости проекта сместился с первоначальных 7-8 лет, на 10-12 лет, — констатировал собеседник InfoPro54. — Пока трудно сказать, как будут обстоять дела со следующими очередями оптово-распределительного центра. Все зависит от мер господдержки, под которые будет привлекаться финансирование.

В качестве примера спикер привел такую меру региональной поддержки, как освобождение от уплаты определенных налогов. В следующем году компании ее могут не продлить: инвестор должен каждый раз перепроходить всю процедуру. Самое сложное, по словам Алексея Ванчугова, что в такой ситуации инвестор фактически должен заморозить свои средства на неопределенный срок и ожидать решений извне, даже в том случае, если государство заинтересовано в развитии таких инфраструктурных проектов.

Впрочем, по словам предправления «РосАгроМаркета», сроки переноса сдачи проекта согласованы со всеми потенциальными арендаторами. Ни один из партнеров не отказался от сотрудничества. Сегодня в первой очереди законтрактовано более 50% площадей.

Проект строительства оптово-распределительного центра (ОРЦ) в Новосибирске включен в 6 экспортно-ориентированных ОРЦ в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Под центр выделен земельный участок в 107 га, общая площадь возводимых зданий — более 240 тысяч кв. м, общий объем единовременного хранения — 175 тыс тонн. Ранее сообщалось, что инвестиции в первую очередь проекта составят 19 млрд рублей, во вторую — 8,2 млрд. Проектное финансирование объекта осуществляет ПАО «Сбербанк».

Фото: с сайта rosagromarket.ru