«Тион» возобновил работу

Компания «Тион», среди сотрудников которой 4 мая было подтверждено два случая заболевания коронавирусной инфекцией, выполнила предписания «Роспотребнадзора». Также по своей инициативе компания протестировала всех работающих на заводе. В четверг 7 мая были готовы результаты тестирования 124 человек, ни у одного из них не обнаружена коронавирусная инфекция. С 8 мая производство начало функционировать в штатном режиме, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что работа могла быть вновь запущена еще 6 мая, когда «Тион» завершил выполнение рекомендаций Роспотребнадзора, связанных с дезинфекцией помещений и отстранением от производства контактировавших с заболевшими. Однако компания приняла решение отложить запуск и вывести на работу только сотрудников, имеющих отрицательные результаты тестов на коронавирусную инфекцию.

— Заводская площадка в Бердске лицензирована для выпуска медицинской техники. На ней мы производим системы обеззараживания воздуха, которые в том числе устанавливаются в лабораториях и больницах, оборудуемых для приема пациентов с COVID-19. Деятельность этого завода крайне важна сегодня и имеет социальное значение. Мы внимательно относимся к срокам поставок. Однако здоровье и безопасность команды также является нашим приоритетом, поэтому мы приняли решение на несколько дней приостановить работу, чтобы протестировать всех сотрудников и продолжить работу составом, имеющим отрицательные результаты тестов. К сожалению, никто не застрахован от заболевания — в этом суть пандемии. Но в наших силах сделать все возможное для снижения рисков, — генеральный директор группы компаний «Тион» Мирослав Поточны.

По его словам, на заводе «Тиона» действуют усиленные меры инфекционной безопасности: сотрудники работают в масках и регулярно дезинфицируют руки и поверхности, в помещениях установлены обеззараживатели воздуха, два раза в день измеряется температура. Чтобы уменьшить число контактов, смены и перерывы в разных цехах начинаются в разное время, а также увеличено число пунктов питания.

— Выпускаемые на заводе в Бердске приборы внутри всегда стерильны – это обеспечивается технологией и является одним из свойств оборудования. Отдел технического контроля после проверки класса фильтрации протирает каждый прибор дезинфицирующим раствором – это часть производственного процесса, которая не связана с пандемией, — подчеркнули в компании.

Офисные сотрудники в Москве и Новосибирске работают удаленно.

Фото предоставлено пресс-службой компании