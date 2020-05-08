Новые платные парковки появятся по Красному проспекту в Центральном и Заельцовском районах Новосибирска

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска подготовил проект постановления мэрии города Новосибирска «О создании и использовании на платной основе парковок по Красному проспекту в Центральном и Заельцовском районах». Информация об этом размещена на сайте правовой информации.

— Создание на платной основе парковок по Красному проспекту в Центральном и Заельцовском районах позволит увеличить пропускную способность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, относящихся к собственности города Новосибирска, с обеспечением безопасности дорожного движения, — говорится в документе.

Согласно проекту постановления, парковки будут расположены по адресам: Красный проспект, 18 (общее количество машиномест — 91, в том числе для инвалидов —11, размер платы за пользование — 100 рублей), Красный проспект, 25 (общее количество машиномест — 144, в том числе для инвалидов —13, размер платы за пользование — 100 рублей), Красный проспект, 38 (общее количество машиномест — 107, в том числе для инвалидов —10, размер платы за пользование — 100 рублей), Красный проспект, 65 (общее количество машиномест — 47, в том числе для инвалидов — 4, размер платы за пользование — 100 рублей), Красный проспект, 68 (общее количество машиномест — 52, в том числе для инвалидов — 4, размер платы за пользование — 100 рублей), Красный проспект, 77 (общее количество машиномест — 21, в том числе для инвалидов — 2, размер платы за пользование — 50 рублей), Красный проспект, 86/77Б к. 1 (общее количество машиномест — 22/5, в том числе для инвалидов — 4/1 , размер платы за пользование- 50 рублей), Красный проспект, 90, 92, 94 (общее количество машиномест — 40, в том числе для инвалидов — 4, размер платы за пользование- 50 рублей), Красный проспект, 159 (общее количество машиномест — 34, в том числе для инвалидов — 3, размер платы за пользование — 50 рублей).

Дата начала пользования платными парковками: 01.06.2020.

Отмечается, что режим работы парковок: в рабочие дни с 7.00 до 22.00 час. В часы, когда парковка не работает, размещение транспортных средств на платных парковках осуществляется бесплатно.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru