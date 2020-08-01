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Типичные ошибки фрилансеров

  • 01/08/2020, 11:17
Чего не нужно делать, если решил работать на фрилансе? Как избежать стандартных ошибок начинающих фрилансеров и выстроить работу, чтобы все успевать и получать стабильный доход. Инструкция для того, чтобы сделать работу комфортной и безубыточной.

В начале любого пути людям свойственно совершать ошибки. Это происходит от недостаточного опыта. В этой статье я приведу типичные ошибки фрилансеров в начале их карьеры. Во время своей деятельности я обнаружила четыре ошибки, которые мешают мне стать успешной в этой сфере. Вероятно, в будущем я обнаружу еще несколько, но пока что основные следующие.

1. Набрать как можно больше проектов, чтобы побольше заработать, и сделать их как можно быстрее

Когда я начала вплотную заниматься фрилансом, почти сразу же поняла, что могу брать сколько угодно проектов на день, чтобы больше заработать. Поэтому на первый план у меня встало желание много зарабатывать. В результате я стала отвечать на десятки проектов за день. Естественно, что не всегда мне приходили ответы хотя бы на половину моих запросов. Однако случались ситуации, когда я получала ответ на 5 проектов одновременно и все эти люди хотели со мной работать. Поскольку я хотела приобрести как можно больше постоянных заказчиков, то соглашалась на выполнение всех этих проектов. Так как проектов было много, а в сутках всего 24 часа, я перестала обращать внимание на качество. Ведь моей целью было сделать побольше и заработать побольше. Это привело к тому, что некоторые заказчики стали мне возвращать проекты на доработку. И это происходило в другой день, когда я занималась уже новыми проектами. Соответственно, я металась между старыми и новыми проектами, происходила задержка в выполнении новых заказов, и я просила отсрочить время. Из этого пункта плавно вытекает следующий.

2. Работать 24/7 без сна или прерываться на 1-2 часовой сон

Когда настал период горячего спроса на письменные научные работы, у меня уже было много заказчиков, поскольку часто происходило так, что я выполню работу для одного человека, его устраивает качество и он рекомендует меня своим знакомым. А эти знакомые наваливаются на меня в виде снежного кома. Конечно, я не хотела отказывать, потому что хотелось, чтобы они стали постоянными клиентами и заказывали у меня работу и в будущем. Поэтому я соглашалась выполнять все работы, но пришлось жертвовать сном. У меня был период очень напряженной работы, когда я сутки не спала совсем, а на второй день позволила себе поспать пару часов для галочки. Однако уже через пару дней я поняла, что такой режим работы начинает изводить психологически. Заработанные деньги уже не радуют, а мозг начинает сопротивляться работе и не хочет думать. В самый критический момент я осознала, что если не позволю себе отдохнуть, то я перегорю и не смогу работать в течение определенного времени чисто с психологической точки зрения.

3. Взять проект, в котором не уверен, с мыслью «авось как-нибудь прокатит»

Желание заработать хоть что-то или заработать как можно больше породило привычку брать в работу проекты, в которых я не уверена. Я могла отправить отклик на проект, который мне не интересен, но который я бы хотела выполнить чисто ради заработка. Более того, уверенность в том, что я справлюсь с ним, у меня была 50:50. Я думала так: «У меня есть интернет, я умная. Сейчас прочитаю парочку статей, посмотрю примеры работ, пообщаюсь с заказчиком и все сделаю. Другие могут же это делать, значит и я смогу». То есть я включила режим «Я-Бог, я все могу». Однако каково же было мое разочарование, когда я поняла, что существует ряд аспектов, из-за которых я с такими проектами не справлюсь:

1) в какой-то момент я понимала, что чисто психологически уже не могу продолжать работу, потому что тема мне не нравится или сам проект не нравится; я начинала психовать и приостанавливала работу;

2) из-за того, что тема либо специфика работы была мне не знакома, в моей работе обнаруживались ошибки или недочеты, которые нужно было постоянно корректировать; я делала ошибки даже не потому, что плохо знала предмет, а, скорее, потому, что у меня не было желания работать с этим проектом, поэтому я и не хотела особенно стараться и прикладывать усилия.

Это приводило к тому, что я либо передавала работу своим знакомым, которые также могут выполнять подобную работу, либо отказывалась от завершения проекта и возвращала деньги. В такие моменты я уже настолько была опустошена психологически, что мне было абсолютно все равно, что я потеряла время и деньги. Я просто хотела освободиться от этого проекта., который был для меня тяжелым грузом.

4. Предлагать стоимость пониже, лишь бы получить проект

Когда только начинала заниматься фрилансом, боялась предложить высокую стоимость своей работы из-за возможного отказа. Поэтому часто случалось так, что я либо предлагала стоимость ниже той, по которой оцениваю свою работу, либо соглашалась с предлагаемой заказчиком стоимостью, лишь бы получить заказ. В результате я или умышленно обесценивала свой труд, или просто молча соглашалась на это.

Однако позднее я выяснила, что моя позиция не всегда верна. Да, существуют такие заказчики, которые выше определенного порога не готовы платить и предпочитают выбирать тех исполнителей, которые выполнят работу дешевле. Такие заказчики часто не акцентируют внимание на высоком качестве работы. Для них главное, чтобы работа была выполнена и дешево стоила. Есть еще один тип заказчиков, которые хотят, чтобы их работа была выполнена предельно качественно и предельно дешево (с ними договариваться тяжелее всего). Однако существует не очень большой процент заказчиков, которые хотят, чтобы работа была выполнена качественно, и за это качество они готовы много заплатить.

Однажды я рискнула и предложила обычную стоимость свою работу без всяких занижений. Я решила просто посмотреть, что будет. Если честно, я ожидала, что будет отказ. Но каково же было мое удивление, когда заказчик согласился с моей ставкой, попросив лишь незначительную скидку. С этого момента я решила, что практически никогда не буду занижать стоимость своей работы. Если и буду делать это, то только в редких исключительных случаях.

Таким образом, я перечислила основные ошибки фрилансеров, которые каким-то образом мешают им полноценно и успешно вести свою деятельность. Возможно, таких ошибок существует гораздо больше, и я узнаю о них в будущем. Однако на текущий момент по моим наблюдениям их четыре. Лучше всего, конечно, знать о таких вероятных промахах заранее. Но если вам не посчастливилось узнать о них перед началом вашей деятельности, постарайтесь осознать и признать наличие за собой таких вредных привычек, чтобы вовремя от них избавиться. Только в этом случае вы сможете выстроить успешную карьеру фрилансера, занимаясь любимым делом и получая удовольствие от своей работы.

Источник: https://www.beboss.ru/kak-zarabotat-v-internete

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