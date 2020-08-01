Каждый пятый житель Новосибирска готов занять рабочее место трудовых мигрантов

Каждый пятый респондент в Новосибирске (20%) заявил, что полностью готов работать на тех рабочих местах, которые традиционно занимают трудовые мигранты. Еще 36% пойдут на это только в критической ситуации, а 25% респондентов отметили, что не готовы к этому совсем. К таким выводам пришли аналитики Авито Работа. Отмечается, что доля россиян, категорически не желающих работать на месте трудовых мигрантов больше всего на Урале — 20% жителей УФО не хотят работать дворниками, рабочими или строителями.

Около половины (49%) россиян нейтрально относятся к тому факту, что из-за закрытых границ трудовые мигранты не могут въехать на территорию Российской Федерации. При этом, в общей сложности 43% респондентов считают, что это хорошо или скорее хорошо. Недовольны этим обстоятельством только 7% респондентов. Среди молодежи (18-34 года) больше распространено нейтральное и благожелательное отношение к мигрантам, чем среди людей старшего возраста.

Эксперты подчеркивают, что очень многие не заметили уменьшения количества мигрантов либо, наоборот, считают, что их количество увеличилось. Уменьшение количества мигрантов особенно отметили жители Северо-Кавказского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Многие москвичи (25%) поделились, что мигрантов по их субъективному ощущению стало существенно больше, либо что их число не изменилось (25%). Тогда как петербуржцы считают, что их количество не изменилось (28%) или снизилось (19%).

Вместе с тем в вопросе, необходим ли приток трудовых мигрантов для поддержания экономики страны, в Новосибирске нет единства мнений. Почти половина (48%) не согласны с утверждением, что этот приток нужен. 28% считают, что мигранты поддерживают экономику, еще 25% затруднились ответить.

54% жителей страны отметили, что не чувствуют конкуренции со стороны приезжих, поскольку их сфера занятости и сфера занятости мигрантов (строительные объекты, сфера обслуживания и услуг, торговля, производство, сельское хозяйство и т.д.) никак не пересекаются. Однако 27% опрошенных новосибирцев считают, что мигранты повышают конкуренцию за рабочие места.

Среди регионов больше всего тех, кто считает мигрантов конкурентами, в Центральном федеральном округе (40%). Там же одна из самых больших долей респондентов, которые считают, что трудовая миграция не является необходимой для поддержания российской экономики (48%). Также высока доля тех, кто чувствует конкуренцию, в Москве — 43%.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru