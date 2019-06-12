У торговцев-нелегалов изымут товар и «застолбят» участок

По предложению мэрии Новосибирска муниципалитет в сотрудничестве с депутатским корпусом, правоохранительными органами и профильными службами реализует новые методы борьбы с торговцами-нелегалами. О них на комиссии заксобрания области по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции рассказал замначальника департамента промышленности, предпринимательства и инноваций мэрии Новосибирска Виталий Витухин. Первое изменение, по которому уже подготовлен нормативно-правовой акт, касается объекта воздействия. Иными словами, во главу угла теперь ставится статус не того или иного торгового объекта, а земельного участка, на котором он расположен. По мнению представителей мэрии, это избавит муниципалитет от необходимости проведения множества бюрократических процедур, связанных с демонтажем объекта.

— Сейчас в качестве субъекта воздействия прописан «демонтаж конкретного объекта», — говорит Витухин. — Мы предложили заменить это на «освобождение конкретного земельного участка» города, которым мы распоряжаемся. Разместив на этой территории знак, что данный участок не предназначен под нестационарные объекты, мы получим право каждый день, каждый час увозить оттуда эти объекты без дополнительных процедур. Надеемся, что после осенней сессии горсовета нам это удастся.

Сейчас нередки ситуации, когда на месте одного демонтированного киоска уже через несколько часов появляется новый. Или объект, аналогичный демонтированному, возникает уже в другом районе города, и по нему нужно начинать все формальные процедуры сначала.

Еще одно изменение, озвученное представителем городской власти, касается права на изъятие товара торговцев-нелегалов. Готовность сотрудничать в этом направлении, по словам Виталия Витухина, уже выразили управление Роспотребнадзора и Росимущества по Новосибирской области.

— Есть статья 14.1 (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения) и 7.1 (самовольное занятие земельного участка), — говорит замначальника департамента мэрии. — По данным статьям предусмотрена возможность изъятия товара. В настоящее время определены семь мест хранения изъятых непродовольственных товаров. Удалось достичь договоренности с Роспотребнадзором об участии врачей в рейдах и составлении актов (имеет ли изъятая продукция право хождения на территории Российской Федерации). Если не имеет, то это основание для суда не выносить решение о возврате товара, товар должен быть утилизирован. Более того, в Росимуществе подтвердили свои возможности по утилизации непродовольственного товара. По продовольственным сейчас идет работа в плане формирования правового порядка.

По мнению депутатов заксобрания, муниципалитет продвинулся вперед в пресечении нелегальной торговли. Но ситуация остается напряженной. В адрес сотрудников мэрии и подрядных организаций, осуществляющих демонтаж торговых объектов, идут угрозы расправы от их владельцев. Имели место факты порчи автомобилей представителей подрядчиков. В связи с этим участники заседания комиссии высказали предложения по активизации борьбы против нелегалов и озвучили свое видение ситуации. По мнению депутата Глеба Поповцева, нужно сделать акцент не только на противодействии нелегалам, но и защите прав добросовестных коммерсантов.

— На прием пришел продавец, показал документы, разрешающие торговлю, — рассказывает Поповцев. — С документами он представил фото: все вокруг него облепили представители несанкционированного рынка. Мы своим бездействием доводим добропорядочных продавцов до столкновения с недобропорядочными. Если я напишу запрос, то за время, пока мне будут отвечать, этот добросовестный предприниматель разорится. Надо принимать срочные меры и призывать наши правоохранительные органы к работе. Эта безнаказанность появляется потому, что полиция не принимает должных мер.

По мнению его коллеги Алексея Александрова, стимулировать законную торговлю можно, организовав специальные места для этого на территориях жилых микрорайонов.

— Ситуация, как со стоянками, — говорит депутат. — Возле рынков этого нет: есть службы безопасности и сами торговцы, которые платят налоги. Нужно именно организовывать эти места. Не зря последнее постановление правительства — не просто какая-то организация торговли. То, что касается беспредела, бойни, то все на слуху. Но это уже сторона логистики. Есть логистика по типу советского времени: сделали овощную базу, туда предприниматель приехал сдать товар и ждет деньги. Можно поступить по европейскому варианту: к торговому центру приехала машина, сразу продали с колес. У нас для этого созданы все условия. Нужно вернуть рынки в районы и микрорайоны, где будут собираться налоги.

Отдельно встал вопрос, неоднократно озвученный ранее депутатом Еленой Тыриной — о законности размещения в легальных торговых объектов нелегальных микрофинансовых организаций. Пока ситуация, по словам депутата, с мертвой точки не сдвинулась.

— В прошлом году мы проверяли микрофинансовые организации и нестационарные торговые объекты, — говорит Тырина. — Сейчас я зашла в 2ГИС. Торговый павильон: «Росденьги», «Отличные наличные». Что изменилось? Я также в прошлом году методом 2ГИС выбрала скопления микрофинансовых организаций в нестационарных объектах. Это наша общая ответственность с муниципалитетом. Мы сходили, посмотрели, указали муниципалитету на это. Почему воз и ныне там? Когда мы говорим об ответственности, то мы куда-то это на край сдвигаем. Почти год прошел, а результат тот же самый. Кто скажет, в какие сроки это будет устранено?

Пример Кемеровской области привел депутат Алексей Андреев. По его словам, на территории столицы Кузбасса нет ни одного незаконного ларька.

— Проехал весь город. Был и в центре, и на окраину заехал, — рассказывает Андреев. — Сравниваешь наш город со столицей Кузбасса. У нас это так закоренело? Еще в 2015 году в горсовете говорили, что единственные, кого беспокоит законодательство по временным объектам, — это Новосибирск. Неужели у нас эти традиции так вжились? Заместитель прокурора города Новосибирска Игорь Стасюлис выступает часто, объясняет, что все механизмы есть, давайте ими пользоваться.

В то же время, как считает его коллега Александр Семенюк, эту традицию переломить можно — у Новосибирска есть необходимая законодательная база, нужно только определиться с дальнейшими ее изменениями.

— Мне не хотелось бы, чтобы сегодня был день сурка, когда мы повторяем одно и то же, — говорит Семенюк. — Надо бить не по паспорту, а по морде. Прошу внести протокольно: собрать рабочую группу и конкретно определить, в какие законодательные акты мы можем внести реальные изменения и с этой законодательной инициативой выйти, чтобы не повторять то, что многократно повторяли до этого.

Предложение о создании рабочей группы было принято и отмечено в проекте постановления, о чем заявил, подводя итог заседания, председатель комиссии Александр Шпикельман.

— Все вопросы, которые были заданы (организация мест, где могут быть поставлены нестационарные объекты, поддержка и ответственность ГУ МВД, новые места), рассмотреть на рабочей группе, — озвучил решение председатель. — Хотел бы, чтобы ее заседание прошло в течение пары недель. На следующую комиссию пригласим представителей мэрии и выработаем по этим вопросам какую-то консолидированную позицию. Обязательна работа с ГУ МВД, информацию по ней нужно обязательно дать в комиссию. Итак: принять информацию мэрии к сведению и провести рабочую группу, а на следующей комиссии выработать решение.

В 2018 году из городского бюджета на демонтаж самовольно размещенных нестационарных объектов было выделено 3,5 млн рублей. На эти средства демонтировано 550 объектов. В 2019 году демонтировано 68 самовольных объектов. За пять месяцев текущего года в городе проведен 561 рейд. Составлено по статье 9.1 КоАП (торговля в неустановленных местах) 1349 протоколов, по статье 5.2 (нарушение порядка размещения временных объектов) 202 протокола.

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