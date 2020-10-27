Точечная застройка как причина для импичмента

Инициативная группа жителей Челюскинского жилмассива обратилась к ряду депутатов горсовета и в суд с просьбой разъяснить возможность процедуры отзыва с должности главы города Анатолия Локтя. Поводом для этого послужила перспектива точечной застройки одного из дворов жилмассива, где предполагается точечная застройка на и без того плотно застроенной территории. В настоящее время общественники готовятся к акции протеста.

— Цель публичного мероприятия — митинг против точечной застройки, строительства 17-этажного здания по адресу: Новосибирск, ул. Красноярская, 132, — говорится в уведомлении, поданном «челюскинцами» в мэрию.

Свой протест жители уже выразили, вывесив на балконах баннеры «Нет точечной застройке!», «Дайте сквер, домов хватает!», «Нас хотят убить, мэрия разрешает», «Коррупция. ФСБ, вы где?» и другие.

Как следует из материалов, предоставленных общественниками редакции, сначала на участок под будущее строительство, о котором идет речь, «положила глаз» индивидуальный предприниматель Наталья Антишкина, на первый взгляд, не связанная со строительным бизнесом. Как выяснилось впоследствии, к этому имеет отношение близкий родственник предпринимательницы, а сама она действовала в интересах ООО «СМССТРОЙ» (застройщик, входит в группу компаний «Сибмонтажспецстрой» Анатолия Павлова) и ООО «Старт» (собственник участка).

— Имеются все основания предполагать, что руководство ООО «Старт» договорилось с представителями ООО «СМССТРОЙ» и производственного предприятия «Шоколадная страна» о присоединении прилегающей к вышеуказанному участку земли общего пользования (дороги между участком ул. Красноярская, 132 и д.6/2 по ул. Железнодорожная) в размере 264 кв.м, которая позволит увеличить общую площадь земельного участка до 3500 кв.м — необходимый минимум для возведения многоэтажного жилого дома, — рассказывает общественник Виталий Дубровский.

Далее предприниматель Наталья Антишкина заказывает проведение изыскательских работ в ООО «Изыскатель плюс».

— В рамках договора кадастровый инженер Вадим Большаков готовит межевой план и заключение, которые послужили основанием для внесения 28 мая 2019 года в ЕГРН изменений в сведения о границах и площади земельного участка. Заявление правообладателя земли об исправлении реестровой ошибки подано от 17 мая 2019 года, — рассказывают общественники. — Решения суда этому не предшествовало. Чтобы придать измененной площади участка правовую форму в виде ширмы добросовестного покупателя, происходит череда перепродаж. ООО «Старт» после внесения изменений в ЕГРН продает землю «Шоколадной стране». А затем участок приобретает ООО «Енисей» (управляющая организация ООО «СМСССТРОЙ»).

Вскоре после этого последовал иск Антишкиной к Большакову с конечной целью уточнения площади участка в сторону ее увеличения, хотя, как уже было сказано, участок к тому времени несколько раз перепродавался. Как следует из материалов дела на сайте Арбитражного суда Новосибирской области, в удовлетворении иска было отказано.

— Кадастровые работы проводились в рамках исправления ошибки в местоположении и площади участка, — говорится в тексте решения суда. — По результатам работ уточнена информация, содержащаяся в ЕГРН, что признано органом кадастрового учета, увеличения площади участка не произошло. Кадастровый номер участка и дата его присвоения по результатам внесения изменений в ЕГРН не изменились. Более того, участником правоотношений по перераспределению участков являются собственник участка и орган местного самоуправления. Кадастровая организация не принимает решений о перераспределении, не является участником соглашения о перераспределении, заключаемого между правообладателями земельных участков. — Сейчас ООО «Енисей» ссылается на это решение суда, утверждая, что им оно узаконило увеличение площади земельного участка по ул. Красноярская, 132, — рассказывают общественники. — А как же процедура, предусмотренная ч. 4 ст. 61 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015?

Что касается позиции муниципалитета в лице одного из профильных структурных подразделений мэрии Новосибирска, из-за которой общественники решили инициировать отзыв главы города, то буквально за один месяц она поменялась на прямо противоположную. В мае мэрия запретила застройщику отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, предполагающее повышение этажности, а в июне разрешила это сделать. С чем связаны такие перемены, общественники точно не знают.

— У нас есть основания полагать, что разрешение на увеличение коэффициента плотности застройки для ООО «Енисей», несмотря на первоначальный отказ в увеличении, стало возможно благодаря коррупционной составляющей, — пишут жители Челюскинского в обращении к депутатам горсовета. — Мы планируем обратиться в суд для соблюдения регламента, предусмотренного уставом города, просим разъяснить процедуру такого обращения.

Редакция направила запрос на комментарий собственникам ООО «СМССТРОЙ».

Стоит напомнить, что досрочный отзыв главы города с его поста уже служил поводом для рассмотрения на общественных слушаниях. По мнению инициатора рассмотрения, участника интернет-проекта «Новосибирску — открытое голосование» Александра Горева, необходимо упростить процедуру отзыва главы города или депутата горсовета, если он по каким-то причинам не устраивает своих избирателей. Как считает общественник, для этого достаточно было бы собрать не менее 5% подписей зарегистрированных избирателей. В настоящее время Уставом Новосибирска возможен старт этой процедуры после сбора подписей 10% избирателей. Как следует из текста Устава, инициировать сбор может инициативная группа, после чего городская избирательная комиссия проверяет подписи, принимает соответствующее решение, которое направляет на рассмотрение депутатам горсовета. Депутаты, в свою очередь, должны принять решение о назначении голосования по поводу отзыва главы города. Мэр будет считаться отозванным в том случае, если по результатам голосования за его досрочную отставку проголосует более половины избирателей, зарегистрированных на территории Новосибирска.

Фото предоставлено общественниками