Нео-Пак инвестирует в модернизацию оборудования 505 млн рублей

Проект новосибирского предприятия ООО «Нео-Пак» по запуску современного высокотехнологичного оборудования с удвоением объемов производства гибкой полимерной упаковки и пакетов получил поддержку Фонда развития промышленности РФ, сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Новосибирской области.

— В 2020 году ООО «Нео-Пак» приступила к реализации инвестиционного проекта, представленного ФРП, который направлен на модернизацию, расширение и создание производства товаров народного потребления. В ходе финансирования проекта предполагается приобрести следующее технологическое оборудование: соэкструзионная линия (многослойная), пакетоделательная машина, машина для нанесения покрытий, — рассказали в ТПП.

Отмечается, что общая сумма инвестиций — 505 млн руб., в т.ч. в форме капитальных вложений — 500 млн руб. Источники инвестиций: собственные и заемные средства. Период осуществления инвестиций по проекту — 4 года. Срок окупаемости инвестиционного проекта — 7 лет.

— В 2020 году ООО «Нео-Пак» обратилось в Фонд развития промышленности Российской Федерации с целью предоставления займа в размере 250 млн рублей для приобретения, в рамках проекта, промышленного оборудования, а также его монтажа, наладки и иных мероприятий по его подготовке для серийного производства. Заявка компании была удовлетворена в полном объеме, — уточнили в ТПП.

Инвестиционный проект предполагает создание 65 новых рабочих мест. Проектом предусмотрена ежегодная индексация заработной платы на 4-5%, т.е. среднемесячная заработная плата работников после выхода на проектную мощность составит 41 436 руб. (в действующих ценах).

Компания ООО «Нео-Пак» — один из лидеров в производстве гибкой полноцветной полимерной упаковки и пластиковых пакетов в Сибири, на Дальнем Востоке. За 10 лет на рынке компания зарекомендовала себя как надежный партнер многих российских предприятий пищевой, химической, строительной отраслей, розничной и интернет- торговли.

Фото предоставлено пресс-службой компании