«Точечные проблемы плавно переходят из одной «прямой линии» в другую»

Андрей Панферов, зампредседателя Заксобрания Новосибирской области, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия».

— Для меня важнее всего была социальная направленность вопросов. Также меня интересовала мусорная реформа. Я обратил внимание на то, что президент постоянно говорил: исполнение нацпроектов — это прерогатива всех территорий. У нас на многих территориях руководители это слабо понимают. Приходится постоянно федеральной власти что-то доказывать. Постоянно приходится заставлять региональные власти действовать. Как только разговор пошел о той же «Чистой воде», появились ответственные руководители, пообещавшие в течение недели-двух решить проблему.

Для меня стало понятно, какие направления приоритетны: социальное обеспечение, развитие промышленности на территории регионов. Нам предстоит работать непосредственно здесь, у нас. Это основное в развитии нашей страны и области в целом. Целый ряд вопросов, заданных президенту, очень актуален в нашем регионе. Это вопрос развития сельских территорий и промышленного потенциала. Это здравоохранение и борьба с онкологией.

Вижу, что президент глубоко погружен в информацию по вопросам, которые ему задавали. Судя по тому, как он апеллирует цифрами, я понимаю, что он подготовлен. По памяти называл регионы и называл цифры, соответствующие тем или иным проектам или проблемам. Вопрос опять-таки в чиновниках рангами ниже. Президент уверен в том, что люди, находящиеся во власти в регионах, выполняют задачи, которые он ставит. Как это выполняется на местах? Я постоянно езжу по Новосибирской области. Знаю, что губернатор постоянно проводит совещания и добивается исполнения задач. Легче всего уповать на те или иные моменты, что там не получается, здесь не получилось. Задача руководителя — это правильное управление и расставление приоритетов в бюджете, о чем мы и говорим. Чтобы достичь задач, которые поставил президент, нам еще надо решить определенные вопросы, в том числе обозначить приоритеты при составлении бюджета на следующие годы. В это нам надо погрузиться поглубже.

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска, руководитель регионального отделения КПРФ

— За исключением больших геополитических вопросов, большинство из них касается территорий. Не только Новосибирска, но территорий в целом. Очень много актуальных вопросов, связанных с их содержанием, благоустройством, касающихся дорог, социальных объектов. Все эти темы нам знакомы. Мы знаем свои какие-то принципиальные трудности, которые возникают у нас. Конечно, мы внимательно следили (За прямой линией. — Ред.). Такой формат обращения важен для самого руководителя, первого лица государства. Для него, как человека, важно чувствовать пульс страны. А для граждан это возможность обратиться к центральной власти с вопросами. Поэтому так много обращений. По результатам прозвучавших вопросов мы тоже планируем для себя организовать работу в этих направлениях, которые я назвал.

Вера Ганзя, депутат Госдумы от Новосибирской области (фракция КПРФ, беспартийная)

— Такое впечатление, что с предыдущих «прямых линий» практически ничего не изменилось. Были обозначены все те же точечные проблемы, которые из одной «прямой линии» плавно переходят в другую, никак не меняясь. Какой вывод можно сделать? Системные проблемы, обозначенные в просьбах людей, не решаются. Надо смотреть не на то, как решить какую-то локальную проблему, а как решить проблемы всего населения страны, которые постоянно повторяются. Второе — президент лучше ориентируется в международных вопросах, чем во внутренних. Он держался более уверенно, когда обсуждались именно международные аспекты. А вот при обсуждении внутренних проблем он выглядел, откровенно говоря, бледно. Не мог ответить на вопросы о доходах населения, зарплатах. Точнее, он отвечал, но вопрос возник у всех остальных людей: где он берет такую информацию, когда говорит о высокой зарплате? И это говорит людям, у которых зарплаты в разы меньше, чем озвучивает президент. Надо такие вещи знать, либо спросить с тех, кто доводит до него подобного рода информацию.

Были затронуты вопросы национальных проектов. Сегодня они в регионах исполняются только на 12%. Межбюджетные трансферты увеличиваются, но не настолько, чтобы решить все проблемы регионов. Мы смотрим изменения в бюджет 2019 года. Там около 86% — на национальные проекты. Национальных проектов — 12, то есть бюджетам регионов нужно очень сильно напрячься, чтобы найти деньги на софинансирование. Поэтому естественно, что и исполнение нацпроектов во многом оставляет желать лучшего. Уповать на нацпроекты, что они решат глобальные вопросы, просто невозможно. Нацпроекты — это в большей степени прожекты.

Единственный ответ, который прозвучал более или менее внятно, — решение проблем региональной авиации. Я занимаюсь этой темой, скоро по ней будут проходить слушания в Совете Федерации, я часто контактирую с представителями этой сферы. Попасть из одного региона в другой, минуя Москву, практически невозможно. Нужно развивать аэропорты, строить взлетно-посадочные полосы, конструировать самолеты. Эта тема прозвучала. Думаю, что будет дано задание и на нее обратят внимание.

Что касается послания в целом, то у людей есть ожидания изменений. Сегодня ни законодательные, ни исполнительные органы власти не могут обеспечить позитивных изменений. Поэтому все взоры народа с надеждой обращаются в сторону президента. Но так как президент, по сути, сказал, что поддерживает политику правительства, то все эти ожидания народа обрушились. Поэтому количество дизлайков в соцсетях во время прямого эфира просто зашкаливало. Отсюда вывод: не решаются президент и его правительство на решение системных проблем, которые накопились в стране.

Сергей Дьячков, руководитель регионального отделения партии «Демократический выбор»

— Подобное появление Путина на людях давно перестало вызывать интерес стратегического свойства. В самом деле, посмотрите, сколько обращений и просьб разного рода подготовили (и частично продемонстрировали) граждане для своего президента. Иными словами, Путин появляется на экране словно мамочка перед своими бедными детьми. Спрашивается: а иная-то власть в России есть — региональная, муниципальная? На мой взгляд, произошедшее в очередной раз продемонстрировало не просто убогость, но реальный кризис политической системы страны. Посмотрим, конечно, что будет дальше, но когда один человек решает все вопросы граждан — это не демократия.

Анатолий Кубанов, руководитель реготделения партии «Справедливая Россия», депутат Заксобрания Новосибирской области

— Президент, как всегда, в хорошей политической форме. Отвечал четко, уверенно, как и положено главе государства. Основной массив, вопросов, насколько я понял, касался социальной проблематики. Будь то вопросы медобслуживания населения, обеспечения жильем многодетных семей, ЖКХ, это все вопросы о деньгах, которых нет в кошельках подавляющего большинства граждан и бюджетах регионов. Мы знаем, что Владимир Владимирович Путин стал президентом в переломном этапе в истории нашего государства (конец 90-х — начало 2000-х). Поэтому, думаю, он неслучайно неоднократно в своем выступлении делал отсылку в 90-е. Конечно, страна, которая досталась ему после Ельцина, была расколота в ходе феодальных конфликтов на Северном Кавказе, удручающей нищеты, рухнувшей бюджетной сферы. Он понимает, как выкарабкиваться из нищеты, какие надо государственные задачи решать для того, чтобы народ жил лучше. Широкомасштабная кампания Запада против нашей страны, конечно, сказывается на внешних рынках, бьет по финансовой ситуации. Думаю, что вне сомнения, такой опытный руководитель понимает, как сделать жизнь лучше в условиях санкционной войны и удушения экономики со стороны ведущих держав Запада.

Подготовила Евгения Серегина

Заглавное фото — сообщество «Прямая линия» ВКонтакте, фото Сергея Дьячкова, Андрея Панфнрова, Веры Ганзя — со страниц в Facebook, Анатолия Локтя — со страницы ВКонтакте. Анатолия Кубанова — с сайта заксобрания области