«Мусорная» реформа забуксовала из-за долгов

В Новосибирской области опасаются омского сценария, когда встали сразу несколько компаний-перевозчиков твердых коммунальных отходов.
24/06/2019, 10:44
Автор: Евгения Серёгина
«Регоператор ввязался в бой, не имея поддержки и ресурсов.»
Долг ООО «Экология–Новосибирск» перед перевозчиками на 1 апреля составил 101 млн рублей, перед полигонами — 9 млн. Такие данные озвучил представитель регоператора на заседании рабочей группы под руководством вице-губернатора Владимира Занткова с участием собственника компании ГК «ВИС». В то же время, по информации участвующего в рабочей группе зампредседателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Вадима Агеенко, ситуация с задолженностью у регопертора критичнее, чем это выглядит на официальных бумагах.
— Я взял информацию только с 3 перевозчиков и 3 полигонов — у меня получается 140 млн, а не 101 млн, как показывает регоператор, — сообщил депутат на заседании комитета заксобрания, инициировав рассмотрение «мусорного» вопроса в качестве дополнительного к повестке дня. — Это по 3, а их 25. Нужно, чтобы министерство (ЖКХ Новосибирской области. — Ред.) запросило данные и понимало, что делать. Иначе механизм будет простой. Если эта контора обанкротится, министерство ЖКХ будет обязано расторгнуть с ней соглашение. На этот период придется искать, кто будет исполнять обязанности — все равно ведь мусор нужно вывозить. 400-500 млн — это не 110 млн и даже не 150 млн. Это сумма еще набирается.
По словам депутата, внятного ответа по сложившейся ситуации не удалось получить и от компании-учредителя ГК «ВИС»
— Задали вопрос: «Почему не перекредитуетесь?» Они в феврале брали кредит — где-то 200-250 млн, перекрыли первые долги, — рассказывает Вадим Агеенко. — Сегодня накопились новые. Отвечают, что регоператор — сам собственник, и ему отказывают в кредитах, а эта сфера деятельности убыточна. Я задал другой вопрос: «Вы богатая группа компаний, вы можете перекредитоваться внутри себя?» Эта группа компаний занимается нефтянкой, газом. Для них строить полигоны — это мелко. Ответа мы не получили.
Зампредседателя комитета привел пример Омской области, где «встали» сразу 3 перевозчика, перед которыми накопились долги у регоператора — компании ООО «Магнит».
В свою очередь, новосибирская компания-регоператор приводит гораздо более скромные суммы задолженности, нежели те, что озвучил депутат.
—Задолженность за март 2019 года перед перевозчиками составляет менее 20 млн рублей, из 199 млн (10 %), — сообщают в ООО «Экология — Новосибирск» в ответ на запрос редакции. — Погашение задолженности перед операторами по транспортированию ТКО производится за счет средств, собранных за оказанные услуги по обращению с ТКО физическим и юридическим лицам. С 20 июля регоператор приступил к оплате за выполненные работы по транспортированию ТКО в апреле, с 17 июля — за захоронение ТКО за май.
ООО «Магнит», как и ООО «Экология – Новосибирск» также входит в группу компаний «ВИС». Об это редакции сообщил заместитель исполнительного директора компании «Арктика Сити» (бренд ИП Волкова) Евгений Книжник. (В сентябре 2018 пресс-служба ГК «ВИС» заявила, что компания к ней больше не имеет отношения. — Ред.). В то же время, по мнению собеседника издания, спрашивать нужно и с ГК, и с самого регоператора, и, наконец, с инициаторов «мусорной» реформы.
— Реформа была неготова, — говорит представитель компании-перевозчика. — Регоператор ввязался в бой, не имея данных, не имея поддержки, не имея ресурсов для покрытия кассовых разрывов, а собственнику можно предъявить только нежелание помогать своему подразделению, предприятию.
Что касается Новосибирской области, то, по словам Книжника, с одной стороны, от коллег-перевозчиков приходят положительные новости. В частности, регоператор рассчитался с компанией ООО «СибирьЭкоТранспорт», обслуживающей Болотнинский район. Но в целом, по словам собеседника издания, пока среди его коллег, особенно в небольших компаниях, настроения не самые радостные. Задолженность перед «Арктика Сити» представитель компании озвучить отказался, сославшись на коммерческую тайну.
—Перевозчики находятся пусть в напряженном, но пока не в критическом состоянии, — говорит Книжник. — Так что 2-3 недели могут быть в запасе. Но есть много сложностей. За 2-3 недели их в корне не решить. Если собственник окажет регоператору финансовую поддержку, то критическую ситуацию можно отсрочить. Все зависит от того, как долго собственник захочет держать компанию-регоператора на плаву. Еще один фактор, о котором не надо забывать: «Экология – Новосибирск» судится с администрацией Новосибирской области по вопросу концессии. Если раньше считалось, что суд носит формальный характер, то из-за того, что он затягивается, можно предположить расхождение по каким-то серьезным вопросам, и это тоже накладывает определенный отпечаток. Видимо, у «Экологии – Новосибирск» есть какие-то существенные разногласия с администрацией области.
По мнению собеседника издания, если такая напряженная ситуация в указанный срок не разрешится, это может привести к серьезным последствиям, от которых, в первую очередь, пострадают мелкие перевозчики. Однако риск есть и для крупных компаний.
— Мы можем себе позволить какое-то время переждать, — говорит Книжник. — У нас есть возможность получить кредит. А вот субподрядчики, которые у нас работают, имеющие 2-3 машины, 5-6 человек, у них такого нет. И как только мы их перестанем финансировать и будем ждать средств от «Экологии – Новосибирск», они «лягут». Сил крупных компаний может хватить как на недели, так и на месяцы, зависит от их собственников. В области 6 крупных компаний, и выход одной из них приведет к серьезным последствиям. Если кто-то уйдет, его некому будет заменить, будет уже кризис.
Помимо перевозчиков напряженные настроения в районах области отмечают и сами депутаты.
—Я сейчас езжу по районам. Не было ни одного района, где уже не то что высказано недовольство. Уже идет откровенное апеллирование к исполнительной власти на местах, — говорит вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов.
В связи с озвученной ситуацией депутаты обратились к исполнительной власти областного уровня.
— Мы поставили вопрос перед вице-губернатором Сергеем Семкой, который курирует минЖКХ, чтобы решить этот вопрос уже на уровне правительства, — прокомментировал ситуацию председатель комитета Евгений Покровский. — У меня не вызывает сомнения, что данные задолженности, озвученные Вадимом Алексеевичем (Агеенко. — Ред.) достоверны. Они могут не соответствовать на какую-то небольшую сумму. На самом деле сумма в 140 млн рублей присутствовала в докладе на рабочей группе. Но я бы не стал приводить в пример Омскую область. Здесь перед нами стоит больше задач, и они шире. Не думаю, что омские проблемы повторятся у нас. Проблема будет решена, но в какой форме и как скоро? Надеюсь, правительство сейчас примет все меры, чтобы эта задолженность была ликвидирована.
Напомним, что в компании ООО «Экология – Новосибирск» планировали оформить банковский кредит в сумме 122 млн рублей для расчета с перевозчиками и полигонами. Об этом руководитель регоператора Лариса Анисимова сообщала на заседании комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству.
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