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«Мусорная» реформа забуксовала из-за долгов

В Новосибирской области опасаются омского сценария, когда встали сразу несколько компаний-перевозчиков твердых коммунальных отходов.
  • 24/06/2019, 10:44
Автор: Евгения Серёгина
«Мусорная» реформа забуксовала из-за долгов
«Регоператор ввязался в бой, не имея поддержки и ресурсов.»

Долг ООО «Экология–Новосибирск» перед перевозчиками на 1 апреля составил 101 млн рублей, перед полигонами  9 млн. Такие данные озвучил представитель регоператора на заседании рабочей группы под руководством вице-губернатора Владимира Занткова с участием собственника компании ГК «ВИС». В то же время, по информации участвующего в рабочей группе зампредседателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Вадима Агеенко, ситуация с задолженностью у регопертора критичнее, чем это выглядит на официальных бумагах.

 Я взял информацию только с 3 перевозчиков и 3 полигонов  у меня получается 140 млн, а не 101 млн, как показывает регоператор,  сообщил депутат на заседании комитета заксобрания, инициировав рассмотрение «мусорного» вопроса в качестве дополнительного к повестке дня.  Это по 3, а их 25. Нужно, чтобы министерство (ЖКХ Новосибирской области.  Ред.) запросило данные и понимало, что делать. Иначе механизм будет простой. Если эта контора обанкротится, министерство ЖКХ будет обязано расторгнуть с ней соглашение. На этот период придется искать, кто будет исполнять обязанности  все равно ведь мусор нужно вывозить. 400-500 млн  это не 110 млн и даже не 150 млн. Это сумма еще набирается.

По словам депутата, внятного ответа по сложившейся ситуации не удалось получить и от компании-учредителя ГК «ВИС»

 Задали вопрос: «Почему не перекредитуетесь?» Они в феврале брали кредит  где-то 200-250 млн, перекрыли первые долги,  рассказывает Вадим Агеенко.  Сегодня накопились новые. Отвечают, что регоператор  сам собственник, и ему отказывают в кредитах, а эта сфера деятельности убыточна. Я задал другой вопрос: «Вы богатая группа компаний, вы можете перекредитоваться внутри себя?» Эта группа компаний занимается нефтянкой, газом. Для них строить полигоны  это мелко. Ответа мы не получили.

Зампредседателя комитета привел пример Омской области, где «встали» сразу 3 перевозчика, перед которыми накопились долги у регоператора  компании ООО «Магнит».

«Экология-Новосибирск» пошла в прокуратуру

«Экология-Новосибирск» пошла в прокуратуру

В свою очередь, новосибирская компания-регоператор приводит гораздо более скромные суммы задолженности, нежели те, что озвучил депутат.

Задолженность за март 2019 года перед перевозчиками составляет менее 20 млн рублей, из 199 млн (10 %),  сообщают в ООО «Экология  Новосибирск» в ответ на запрос редакции.  Погашение задолженности перед операторами по транспортированию ТКО производится за счет средств, собранных за оказанные услуги по обращению с ТКО физическим и юридическим лицам. С 20 июля регоператор приступил к оплате за выполненные работы по транспортированию ТКО в апреле, с 17 июля  за захоронение ТКО за май.

ООО «Магнит», как и ООО «Экология  Новосибирск» также входит в группу компаний «ВИС». Об это редакции сообщил заместитель исполнительного директора компании «Арктика Сити» (бренд ИП Волкова) Евгений Книжник. (В сентябре 2018 пресс-служба ГК «ВИС» заявила, что компания к ней больше не имеет отношения. — Ред.). В то же время, по мнению собеседника издания, спрашивать нужно и с ГК, и с самого регоператора, и, наконец, с инициаторов «мусорной» реформы.

 Реформа была неготова,  говорит представитель компании-перевозчика.  Регоператор ввязался в бой, не имея данных, не имея поддержки, не имея ресурсов для покрытия кассовых разрывов, а собственнику можно предъявить только нежелание помогать своему подразделению, предприятию.

Что касается Новосибирской области, то, по словам Книжника, с одной стороны, от коллег-перевозчиков приходят положительные новости. В частности, регоператор рассчитался с компанией ООО «СибирьЭкоТранспорт», обслуживающей Болотнинский район. Но в целом, по словам собеседника издания, пока среди его коллег, особенно в небольших компаниях, настроения не самые радостные. Задолженность перед «Арктика Сити» представитель компании озвучить отказался, сославшись на коммерческую тайну.

В Новосибирской области в тени находятся около 40% рынка утилизации ТКО

В Новосибирской области в тени находятся около 40% рынка утилизации ТКО

Перевозчики находятся пусть в напряженном, но пока не в критическом состоянии,  говорит Книжник.  Так что 2-3 недели могут быть в запасе. Но есть много сложностей. За 2-3 недели их в корне не решить. Если собственник окажет регоператору финансовую поддержку, то критическую ситуацию можно отсрочить. Все зависит от того, как долго собственник захочет держать компанию-регоператора на плаву. Еще один фактор, о котором не надо забывать: «Экология – Новосибирск» судится с администрацией Новосибирской области по вопросу концессии. Если раньше считалось, что суд носит формальный характер, то из-за того, что он затягивается, можно предположить расхождение по каким-то серьезным вопросам, и это тоже накладывает определенный отпечаток. Видимо, у «Экологии  Новосибирск» есть какие-то существенные разногласия с администрацией области.

По мнению собеседника издания, если такая напряженная ситуация в указанный срок не разрешится, это может привести к серьезным последствиям, от которых, в первую очередь, пострадают мелкие перевозчики. Однако риск есть и для крупных компаний.

 Мы можем себе позволить какое-то время переждать,  говорит Книжник.  У нас есть возможность получить кредит. А вот субподрядчики, которые у нас работают, имеющие 2-3 машины, 5-6 человек, у них такого нет. И как только мы их перестанем финансировать и будем ждать средств от «Экологии  Новосибирск», они «лягут». Сил крупных компаний может хватить как на недели, так и на месяцы, зависит от их собственников. В области 6 крупных компаний, и выход одной из них приведет к серьезным последствиям. Если кто-то уйдет, его некому будет заменить, будет уже кризис.

Помимо перевозчиков напряженные настроения в районах области отмечают и сами депутаты.

Я сейчас езжу по районам. Не было ни одного района, где уже не то что высказано недовольство. Уже идет откровенное апеллирование к исполнительной власти на местах,  говорит вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов.

В связи с озвученной ситуацией депутаты обратились к исполнительной власти областного уровня.

Регоператор ТКО берет кредит для расчета с перевозчиками

Регоператор ТКО берет кредит для расчета с перевозчиками

 Мы поставили вопрос перед вице-губернатором Сергеем Семкой, который курирует минЖКХ, чтобы решить этот вопрос уже на уровне правительства,  прокомментировал ситуацию председатель комитета Евгений Покровский.  У меня не вызывает сомнения, что данные задолженности, озвученные Вадимом Алексеевичем (Агеенко.  Ред.) достоверны. Они могут не соответствовать на какую-то небольшую сумму. На самом деле сумма в 140 млн рублей присутствовала в докладе на рабочей группе. Но я бы не стал приводить в пример Омскую область. Здесь перед нами стоит больше задач, и они шире. Не думаю, что омские проблемы повторятся у нас. Проблема будет решена, но в какой форме и как скоро? Надеюсь, правительство сейчас примет все меры, чтобы эта задолженность была ликвидирована.

Напомним, что в компании ООО «Экология – Новосибирск» планировали оформить банковский кредит в сумме 122 млн рублей для расчета с перевозчиками и полигонами. Об этом руководитель регоператора Лариса Анисимова сообщала на заседании комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству.

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