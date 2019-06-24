«Мусорная» реформа забуксовала из-за долгов

—Задолженность за март 2019 года перед перевозчиками составляет менее 20 млн рублей, из 199 млн (10 %), — сообщают в ООО «Экология — Новосибирск» в ответ на запрос редакции. — Погашение задолженности перед операторами по транспортированию ТКО производится за счет средств, собранных за оказанные услуги по обращению с ТКО физическим и юридическим лицам. С 20 июля регоператор приступил к оплате за выполненные работы по транспортированию ТКО в апреле, с 17 июля — за захоронение ТКО за май.

В свою очередь, новосибирская компания-регоператор приводит гораздо более скромные суммы задолженности, нежели те, что озвучил депутат.

ООО «Магнит», как и ООО «Экология – Новосибирск» также входит в группу компаний «ВИС». Об это редакции сообщил заместитель исполнительного директора компании «Арктика Сити» (бренд ИП Волкова) Евгений Книжник. (В сентябре 2018 пресс-служба ГК «ВИС» заявила, что компания к ней больше не имеет отношения. — Ред.). В то же время, по мнению собеседника издания, спрашивать нужно и с ГК, и с самого регоператора, и, наконец, с инициаторов «мусорной» реформы.

— Реформа была неготова, — говорит представитель компании-перевозчика. — Регоператор ввязался в бой, не имея данных, не имея поддержки, не имея ресурсов для покрытия кассовых разрывов, а собственнику можно предъявить только нежелание помогать своему подразделению, предприятию.

Что касается Новосибирской области, то, по словам Книжника, с одной стороны, от коллег-перевозчиков приходят положительные новости. В частности, регоператор рассчитался с компанией ООО «СибирьЭкоТранспорт», обслуживающей Болотнинский район. Но в целом, по словам собеседника издания, пока среди его коллег, особенно в небольших компаниях, настроения не самые радостные. Задолженность перед «Арктика Сити» представитель компании озвучить отказался, сославшись на коммерческую тайну.