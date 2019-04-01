Только 14% объектов БКД отторгованы в районах области

По двум объектам программы «Безопасные и качественные дороги» по итогам прошлого года подрядчики не уложились в сроки выполнения контрактов. В первом случае речь идет о подготовке путепровода в Коченевском районе, во втором — о ремонте улицы Ломоносова в Барабинске. Об это на оперативном совещании в правительстве области сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский.

— Хотелось бы выделить два объекта. Один — это наземный путепровод через железную дорогу в районе Коченево. Объект в высокой степени готовности. С северной стороны насыпь сделана на 100%, с южной — на 50%. Осталось доделать не так много. Ожидаем ввод его в эксплуатацию в этом году, — пояснил министр. — Второй объект относится к муниципальным дорогам. Это улица Ломоносова в Барабинске. Подрядчик не смог выполнить объем работ, предусмотренный в прошлом году. Объект переходит на этот год. Он у нас на особом контроле. Надеюсь, что будет завершен.

По словам министра, в 2019 году в ряде районов области уже наблюдается отставание от графика мероприятий, предусмотренных проектом БКД.

— Только по 23 объектам заключены контракты, это примерно 14%. Мы от муниципальных образований требовали, чтобы, помимо сметной, документы прошли еще и техническую экспертизу. Это требование мы отменяем и будем уже вводить с 2020 года. Сейчас задача муниципальных образований: в кратчайшие сроки разместить заказ и заключить контракт на выполнение программы по местным дорогам, — говорит Костылевский.

Этот факт вызвал критику о стороны губернатора региона Андрея Травникова.

— Считаю, что раскачиваемся долго. Некоторые главы муниципалитетов выходили на меня и высказывали беспокойство, что якобы министр дорожного хозяйства внезапно без предупреждения выдвинул требование по предоставлению экспертизы не только на сметную часть документации, но и на проектные решения. Я провел некоторое расследование. Внезапности не было. На самом деле эта рекомендация звучала в ходе защиты планов мероприятий на 2020 год в августе, — напомнил Травников. — Это требование было абсолютно оправдано. Мы неоднократно говорили о низком качестве работ. Причина не только в низкоквалифицированных подрядчиках, но и в неправильных проектных решениях. Остается острым вопрос качества и сроков работ.

— Уважаемые коллеги, просьба очень ответственно отнестись к реализации национальных проектов вообще и в частности проекта «Безопасные и качественные дороги», — обратился Травников к главам районов. — Спрос за качество и сроки в этом году будет очень жесткий. Думаю, что это объяснимо, потому что тема качества дорог больше всего беспокоит жителей региона. И когда на решение этой проблемы выделяются значительные средства и мы не можем их освоить качественно и в срок, я думаю, что «герои» должны быть известны. В этом году буду смело называть фамилии «героев», которые будут отставать.

По словам главы области, в текущем году он намерен тщательно спрашивать с заказчиков и подрядчиков за сроки и качество работ.

Он напомнил, что создана система мониторинга достижения контрольных точек федеральными органами власти. Это даты, когда должны быть подписаны соглашения с органами власти, муниципалитетами, объявлены конкурсные процедуры, заключены контракты. Травников поручил минэкономразвития области еженедельно озвучивать факты отклонений от сроков вместе с озвучиванием фамилий и органов власти муниципалитетов, где это допущено.

— Обращаюсь к главам района. Чтобы успеть выполнить программу 2020 года, уже сейчас должны начаться работы по проектированию объектов на следующий год. Все знают, что формирование бюджета начинается в июне. Надо знать объекты и их стоимость, — добавил Травников.

По информации регионального Минтранса, в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Новосибирской области в 2018 году затрачено 992 млн рублей. В нынешнем году на реализацию проекта заложено 5,4 млрд рублей. На эти средства предполагается отремонтировать 117,9 км региональных дорог и 68,7 км дорог агломерации.

Фото: Gensa Gensa