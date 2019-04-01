 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Только 14% объектов БКД отторгованы в районах области

Минтранс потребовал от районов проводить экспертизу не только сметной части документации, но проектных решений.
  • 01/04/2019, 15:28
Автор: Евгения Серёгина
Только 14% объектов БКД отторгованы в районах области
Причина некачественных работ по БКД не только в низкоквалифицированных подрядчиках, но и в неправильных проектных решениях.

По двум объектам программы «Безопасные и качественные дороги» по итогам прошлого года подрядчики не уложились в сроки выполнения контрактов. В первом случае речь идет о подготовке путепровода в Коченевском районе, во втором — о ремонте улицы Ломоносова в Барабинске. Об это на оперативном совещании в правительстве области сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский.

— Хотелось бы выделить два объекта. Один — это наземный путепровод через железную дорогу в районе Коченево. Объект в высокой степени готовности. С северной стороны насыпь сделана на 100%, с южной — на 50%. Осталось доделать не так много. Ожидаем ввод его в эксплуатацию в этом году, — пояснил министр. — Второй объект относится к муниципальным дорогам. Это улица Ломоносова в Барабинске. Подрядчик не смог выполнить объем работ, предусмотренный в прошлом году. Объект переходит на этот год. Он у нас на особом контроле. Надеюсь, что будет завершен.

По словам министра, в 2019 году в ряде районов области уже наблюдается отставание от графика мероприятий, предусмотренных проектом БКД.

— Только по 23 объектам заключены контракты, это примерно 14%. Мы от муниципальных образований требовали, чтобы, помимо сметной, документы прошли еще и техническую экспертизу. Это требование мы отменяем и будем уже вводить с 2020 года. Сейчас задача муниципальных образований: в кратчайшие сроки разместить заказ и заключить контракт на выполнение программы по местным дорогам, — говорит Костылевский.

Этот факт вызвал критику о стороны губернатора региона Андрея Травникова.

— Считаю, что раскачиваемся долго. Некоторые главы муниципалитетов выходили на меня и высказывали беспокойство, что якобы министр дорожного хозяйства внезапно без предупреждения выдвинул требование по предоставлению экспертизы не только на сметную часть документации, но и на проектные решения. Я провел некоторое расследование. Внезапности не было. На самом деле эта рекомендация звучала в ходе защиты планов мероприятий на 2020 год в августе, — напомнил Травников. — Это требование было абсолютно оправдано. Мы неоднократно говорили о низком качестве работ. Причина не только в низкоквалифицированных подрядчиках, но и в неправильных проектных решениях. Остается острым вопрос качества и сроков работ.

Строительный контроль за дорогами запаздывает

По словам главы области, в текущем году он намерен тщательно спрашивать с заказчиков и подрядчиков за сроки и качество работ.

— Уважаемые коллеги, просьба очень ответственно отнестись к реализации национальных проектов вообще и в частности проекта «Безопасные и качественные дороги», — обратился Травников к главам районов. — Спрос за качество и сроки в этом году будет очень жесткий. Думаю, что это объяснимо, потому что тема качества дорог больше всего беспокоит жителей региона. И когда на решение этой проблемы выделяются значительные средства и мы не можем их освоить качественно и в срок, я думаю, что «герои» должны быть известны. В этом году буду смело называть фамилии «героев», которые будут отставать.

Он напомнил, что создана система мониторинга достижения контрольных точек федеральными органами власти. Это даты, когда должны быть подписаны соглашения с органами власти, муниципалитетами, объявлены конкурсные процедуры, заключены контракты. Травников поручил минэкономразвития области еженедельно озвучивать факты отклонений от сроков вместе с озвучиванием фамилий и органов власти муниципалитетов, где это допущено.

— Обращаюсь к главам района. Чтобы успеть выполнить программу 2020 года, уже сейчас должны начаться работы по проектированию объектов на следующий год. Все знают, что формирование бюджета начинается в июне. Надо знать объекты и их стоимость, — добавил Травников.

По информации регионального Минтранса, в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Новосибирской области в 2018 году затрачено 992 млн рублей. В нынешнем году на реализацию проекта заложено 5,4 млрд рублей. На эти средства предполагается отремонтировать 117,9 км региональных дорог и 68,7 км дорог агломерации.

Фото: Gensa Gensa

Популярное с сайта

Сбербанк одобрил в Новосибирске 4 проекта кредитования с эскроу

Сбербанк одобрил в Новосибирске 4 проекта кредитования с эскроу

01/04/2019, 13:48
На конец марта в регионе открыто 123 счета эскроу.
Первая очередь ОРЦ- Новосибирск примет сельхозпродукцию уже в 2019 году

Первая очередь ОРЦ- Новосибирск примет сельхозпродукцию уже в 2019 году

01/04/2019, 13:03
Инвестиции в проект составили свыше 20 млрд рублей.
При минЖКХ и энергетики региона формируется общественный совет

При минЖКХ и энергетики региона формируется общественный совет

01/04/2019, 12:43
Документы на участие в конкурсе можно до 12 апреля 2019 года.

Актуальный разговор

Вячеслав Куц

На основе биометрии активно формируются цифровые сервисы

Все материалы
Новости

ФРИИ сворачивает свою деятельность в регионах

01/04/2019, 17:34

Новосибирцы стали чаще жаловаться на кредитные организации

01/04/2019, 17:04

Аграрии получат скидку на ГСМ

01/04/2019, 16:28

В доме на Декабристов строят большой спа-центр с плавательным бассейном

01/04/2019, 16:11

В НГТУ учредят стипендию имени Натальи Филевой

01/04/2019, 14:50

Сбербанк одобрил в Новосибирске 4 проекта кредитования с эскроу

01/04/2019, 13:48

Первая очередь ОРЦ- Новосибирск примет сельхозпродукцию уже в 2019 году

01/04/2019, 13:03

При минЖКХ и энергетики региона формируется общественный совет

01/04/2019, 12:43

«ВербаКапитал» расширяет портфель апартаментов

01/04/2019, 11:41

В регионе идет «подчищающая» иммунизация от кори

29/03/2019, 19:31

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска