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В НГТУ учредят стипендию имени Натальи Филевой

Она будет выплачиваться лучшим студентам факультета летательных аппаратов НГТУ.
  • 01/04/2019, 14:50
Наталья Филева

На факультете летательных аппаратов НГТУ будет учреждена стипендия в честь погибшей в авиакатастрофе акционера S7 Наталии Филевой. Об этом рассказал Президент ассоциации выпускников НГТУ Владимир Пономарев.

Напомним, совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии. Как сообщили в пресс-службе S7, частный самолет Epic-LT с Филевой на борту потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах в Франкфурте-на-Майне. Пилот самолета, гражданин России, также погиб. Международная комиссия займется расследованием трагедии, в нем примут участие и российские специалисты.

Соболезнования родственникам в связи с гибелью Наталии Филевой выразил губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Фото: предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области

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