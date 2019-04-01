В НГТУ учредят стипендию имени Натальи Филевой

На факультете летательных аппаратов НГТУ будет учреждена стипендия в честь погибшей в авиакатастрофе акционера S7 Наталии Филевой. Об этом рассказал Президент ассоциации выпускников НГТУ Владимир Пономарев.

Напомним, совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии. Как сообщили в пресс-службе S7, частный самолет Epic-LT с Филевой на борту потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах в Франкфурте-на-Майне. Пилот самолета, гражданин России, также погиб. Международная комиссия займется расследованием трагедии, в нем примут участие и российские специалисты.

Соболезнования родственникам в связи с гибелью Наталии Филевой выразил губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Фото: предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области