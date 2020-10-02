Пандемия переформатировала волонтерскую деятельность

От уличной активности к «pro bono» волонтерству

Региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) начало работу в Новосибирской области в 2018 году. В его состав вошли компании, реализующие благотворительные, волонтерские социальные и экологические проекты в регионе: ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», АО «ДХЛ Интернешнл», ООО «Марс», Coca-Cola HBC Россия, ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», ЗАО «Энергопром – НовЭЗ».

Пандемия сильно скорректировала планы компаний. В условиях самоизоляции многие активности оказались недоступны. Однако «вирус» добровольчества пробил себе дорогу и в таких условиях. На онлайн-конференции «Волонтерские и благотворительные проекты: сотрудничество бизнеса, власти и некоммерческого сектора в новых реалиях», организованной порталом «Infopro54» и НСКВ, участники рассказали о том, как поддерживали программы волонтерства в условиях ограничений, и о том, как полученный опыт можно использовать в будущем.

Председатель регионального представительства НСКВ в Новосибирской области, управляющий по корпоративным вопросам региона Сибирь и Дальний Восток аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России (ФМИ) Дмитрий Шарков в своем докладе «Корпоративное волонтерство: вместе открываем новую страницу» рассказал об опыте и инструментах добровольчества, которые стали актуальны в период пандемии. В частности, он отметил, что в этом году к региональному отделению присоединились новые участники: ГК «Обувь России», АО «Новосибирский механический завод «Искра», организация «Сибирский Арбат», но в волонтерскую деятельность вмешался режим ограничений. Пандемия вынудила многие компании отправить сотрудников на удаленную работу. Невозможность проведения массовых мероприятий привела к тому, что традиционные экологические акции компании также отложили, сконцентрировав усилия на развитии интеллектуального волонтерства. Дмитрий Шарков считает это решение правильным.

— Несомненно, «pro bono», как вид волонерства, имеет больший потенциал, чем традиционные формы. Важно правильно донести до сотрудников то, как они могут, используя свои профессиональные возможности, помочь некоммерческим организациям. Здесь речь идет о тех компетенциях, которые высококвалифицированные сотрудники используют в рамках бизнеса, но могут задействовать их и вне этих рамок, помогая на добровольческой основе некоммерческому сектору для решениях важных для него стратегических задач. Для этого, в частности, мы в ФМИ начали проводить вебинары для сотрудников и рассказывать о том, что такое «pro bono» и какую помощь можно оказать, используя, к примеру, платформы todogood или ProCharity. У нас уже есть первый успешный опыт, мы собрали две команды из профессионалов различных департаментов ФМИ и в режиме мозгового штурма начали работу над проектами двух фондов — наших партнеров: Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» и некоммерческого фонда «Без рек как без рук», — поделился Шарков

По его словам, «pro bono» может быть как командной, так и индивидуальной добровольческой деятельностью, а объединение для таких целей людей из разных компаний может дать еще больший синергетический эффект. «Pro bono» — это зона роста для волонтерства, уверен глава регионального НСКВ.

В дополнение, по его словам, до тех пор, пока не будут сняты ограничения на совместные массовые волонтерские акции, компании могли бы проводить собственные акции в сфере экологии при условии соблюдения всех установленных государством ограничительных мер, а также мер предосторожности, например распределяя участки по посадке или уборке, а также устанавливая временные сроки проведения акций таким образом, чтобы не допускать массового скопления волонтеров на одном участке в одно время. Такие самостоятельные акции компаний можно проводить под зонтиком НСКВ или приурочивать их к определенному всероссийскому или международному дню. Подобный вариант тоже может стать решением для поддержания культуры корпоративного волонтерства в компаниях.

Управляющий по работе с органами госвласти и корпоративным отношениям ООО «Пивоваренная компания «Балтика» в регионе Сибирь Анастасия Малетина уверена, что польза от социальных инвестиций есть всегда, и период пандемии — не исключение. Она напомнила, что Carlsberg — единственная пивоваренная компания, владельцем которой является благотворительный фонд. Ему завещал свой бизнес основатель пивоварни. В период пандемии Фонд «Карлсберг» пожертвовал почти 14 млн долларов на борьбу с вирусом и на гранты для исследовательских проектов.

— С марта «Балтика» развернула по всей стране кампанию «Несмотря на расстояние, остаемся вместе». Помощь также направляли точечно: пожилым людям и волонтерам, доставляющим им продукты, помогали медикам во всех регионах присутствия компании. На наш взгляд, такая помощь обществу — это часть социальных инвестиций, они возвратятся к нам благополучием местных сообществ, частью которых является мы сами, наши пивоварни, сотрудники, клиенты, потребители. Игнорировать такие запросы и риски нельзя, это может сказаться на бизнесе. Пандемия это наглядно продемонстрировала, — подчеркнула Малетина.

В самом Новосибирске «Балтика» совместно с АНО «Центр развития социальных технологий» помогала с приобретением масок и дезинфекторов для волонтеров. Их было куплено свыше 12 тысяч штук. Обеспечивала бутилированной водой туристов на карантине в обсерваторах — 2200 бутылок. 24 тысячи бутылок воды и кваса были переданы медикам и пациентам в ГКБ №11 и инфекционную больницу №1 в Новосибирске, а также больницу №20 и на станцию скорой помощи в Красноярске.

Традиционные акции — рейды, когда сотрудники выходят на точки продаж и убеждают продавцов не отпускать алкогольную продукцию несовершеннолетним, в этом году заменили на челлендж. Люди в соцсетях делятся своими историями о том, как они говорят с детьми об алкоголе.

Руководитель направления устойчивого развития и взаимодействия с местными сообществами Coca-Cola HBC Россия на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока Татьяна Сидельникова сделала акцент на том, как в последние месяцы внутри компании трансформировалась повестка корпоративной социальной ответственности.

Сидельникова с сожалением заметила, что в период пандемии компания столкнулась несколькими важными вызовами: заметно сократилось финансирование программ корпоративной социальной ответственности и в то же время наметился рост запроса от благополучателей.

Чтобы работать в этих условиях компания поменяла фокус: целью ее поддержки стала новая аудитория — медики и волонтеры. Именно в больницы в пик пандемии шли гуманитарные отгрузки. Прежнюю аудиторию — а это в большей степени дети с ограниченными возможностями и ментальными особенностями — поддерживали через фонды. В Новосибирске напитки передавали через фонд «Солнечный город» для пенсионеров и незащищенных групп населения, в больницу №11.

— В пандемию мы сделали акцент на гуманитарной помощи: так, наше производство в Москве перепрограммировало 3D-принтер на печатание лицевых щитков — и для наших сотрудников, и в качестве гумпомощи. Мы передали на эти гуманитарные нужды 500 тысяч литров напитков. Их получили 250 тысяч человек в 25 регионах страны. Также были закуплены 32 аппарата ИВЛ и переданы в Красный Крест, — рассказала Татьяна Сидельникова.

От любимых оффлайн экологических акций в Coca-Cola временно отказались, как и от непосредственных выездов добровольцев в социальные учреждения. «Pro bono» волонтерство, которое пытаются продвигать в компании, пока находит не много сторонников, но просветительские шаги в этом направлении, по оценкам Сидельниковой, возможно изменят отношение со стороны сотрудников к таким инициативам.

В целом, пандемия дала возможность компании посмотреть на все свои программы и проекты с другой стороны. И такое видение принесло плоды. К примеру, экскурсии, которые проводили на заводах для ребят, перешли в виртуальный формат. Это позволило вовлекать в активность людей, живущих далеко от предприятий. Выросла значимость гуманитарной помощи. Появились новые форматы социального партнерства и волонтерства.

— Это значит, что онлайн-инструменты, внедренные сегодня, однозначно останутся навсегда, — делает вывод Сидельникова.

Волонтерство меняет режим с оффлайн на онлайн

Выступление инженера-эколога Новосибирского филиала ООО «Марс» Елены Поздняковой описывало, каким может быть волонтерство в условиях ковидных ограничений. Компания, производящая корма для животных, кроме помощи незащищенным слоям населения озаботилась и помощью животным из приютов, также оказавшимся в сложной ситуации.

— В новых условиях волонтеры не могли, как раньше, кормить и гулять с животными из приютов, поэтому мы сфокусировали свою помощь именно на таких организациях. В Новосибирской области ее получали два приюта для домашних питомцев. За 5 месяцев им были переданы 7 тонн кормов. Мы продолжили реализацию программы по «усыновлению» питомцев из приютов. Компания помогает приютам с размещением и продвижением информации о таких животных, кормами для их питания на первоначальном этапе и консультациями специалистов, которые рассказывают об особенностях содержания в семье приютских животных, — поделилась Позднякова.

Ведущий специалист департамента внешних коммуникаций МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Дарья Дегина показала, как могут меняться оффлайн-проекты в рамках цифровой реальности.

В рамках социальной политики «Ростелеком» давно сотрудничает с ПФР и поддерживает программу «Азбука интернета», которая разработана для обучения навыкам работы в интернете и за компьютером граждан старшего возраста и людей с ограниченными возможностями.

— Раньше это были обычные очные курсы длительностью полтора-два часа несколько раз в неделю в специально оборудованных классах, индивидуально с каждым слушателем. Люди получали базовые навыки, но не знали, как их применить для улучшения своей жизни. Родилась идея записать вебинары для тех, кто владеет базовыми навыками и хочет расти дальше, — поясняет Дегина.

И до пандемии у НКО, с которыми сотрудничает компания — Криводановская модельная сельская библиотека им. А. Кухно и НП «Человек», были проблемы с поиском помещений, а пандемийные ограничения и вовсе свели эту работу на нет. Вебинары оказались удачным ходом и помогли увеличить аудиторию курсов: к ним подключались от 17 до 50 человек. Всего в этом году курсы прошли 150 человек. Темы соответствовали интересам аудитории, плюс каждый вебинар дополнялся блоком кибербезопасности.

— Из Новосибирска инициатива стала расходиться по всей Сибири, это значит, что мы сможем охватить больше людей нашим просветительским проектом. Что касается оффлайн-обучения, мы рассчитываем вернуться к нему, когда не будет ограничений, — подытожила Дарья Дегина.

Больше работать вместе

Именно это предлагает бизнесу региональная и городская власть, а также некоммерческие организации. Совместная работа, координация усилий в проектах позволят увеличить и число добровольцев, и число тех, кто получит помощь.

Заместитель начальника управления — начальник отдела молодежной политики управления молодежной политики министерства образования Новосибирской области, секретарь Межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в Новосибирской области Ирина Дончева рассказала о том, какие возможности развития корпоративного добровольчества есть на территории региона. Основой для этого она считает создание реестра организаций, занимающихся корпоративным волонтерством и добровольчеством. Это удовлетворит запрос НКО на сотрудничество с бизнесом и поможет легче планировать свою работу и бизнесу, и некоммерческим организациям в этой области.

Ирина Дончева поддержала развитие «pro bono» волонтерства и предложила усилить информационную поддержку этого направления. Больше про него рассказывать молодежи, в том числе на тех информационных ресурсах, которыми располагает регион.

Консультант отдела правовой и кадровой работы Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, куратор по развитию корпоративного волонтерства в Межведомственном совете по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в Новосибирской области Лариса Серова озвучила предложения по развитию корпоративного волонтерства в регионе.

Она считает, что области будет полезен опыт других субъектов федерации в сфере волонтерства и добровольчества.

— Для этого стоило бы создать площадку для общения и обмена опытом. Кроме того, в условиях пандемии имеет смысл развивать виртуальный аналог проекта «каникулы в семье» или «выходные в семье», когда дети из детских домов гостят у новосибирцев. Можно наладить виртуальное общение между такими детьми и теми, кто готов это делать на постоянной основе. Такой опыт тоже будет обогащать ребят, — уверена Серова. — И самое главное: необходимо шире вовлекать и информировать студентов и школьников области о различных корпоративных благотворительных инициативах. Это поможет сделать многие проекты более массовыми, а значит, о них узнает больше людей и больше людей получат помощь добровольцев.

Заместитель директора МКУ «Агентство развития социальной политики города Новосибирска» Юлия Гусева поделилась опытом работы департамента по социальной политике мэрии Новосибирска в период пандемии COVID-19. Она отметила, что основной группой, на которую была нацелена помощь, стали пожилые и маломобильные граждане. В то же время «горячая» круглосуточная линия работала для всех жителей города и отрабатывала все запросы. В пиковый период волонтеры выполняли по 50-60 заявок в день на индивидуальную помощь. Кроме того, агентство занималось обучением тех, кто хотел стать волонтером.

— Город позаботился о том, чтобы создать информационную систему, где есть база данных об организациях, оказывающих социальные услуги и об их получателях, разработан социальный паспорт гражданина. Здесь есть поле для развития и создания разных проектов помощи совместно с коммерческими и некоммерческими благотворителями, — считает эксперт.

Юлия Гусева также поблагодарила компании, которые предоставляли благотворительную помощь в виде продуктов питания, питьевой воды, средств индивидуальной защиты маломобильным и пожилым горожанам в период пандемии.

Президент Межрегионального общественного фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив», председатель комиссии по развитию гражданского общества, добровольчества, благотворительности и СО НКО Общественной палаты Новосибирской области Елена Малицкая постаралась коротко описать новые вызовы и тренды в сфере сотрудничества власти, бизнеса и НКО в регионе.

Общественница считает, что благотворителям необходима межрегиональная площадка для обмена опытом и координации совместных проектов. Также важно вовлекать в сферу добровольчества и благотворительности малый и средний бизнес.

— Пандемия показала, какие высокие стандарты помощи есть у крупных и международных компаний. А средние и малые компании почти не включены в эту сферу. Возможно, НСКВ нужно помочь среднему бизнесу выработать и внедрить практики корпоративного добровольчества, — предложила Малицкая. — Пандемия выявила и огромный запрос на адресную помощь. Бизнес, особенно столичный, не знает, к кому обратиться в регионах, кто там с какими целевыми группами нуждающихся в поддержке работает, а значит, нужна лучшая координация и информированность. И еще один тренд, несколько печальный для нас, — наши огромные административные расходы на доставку той же бесплатной помощи никто не компенсирует. Плюс на 40% сократились планируемые целевые поступления на системные проекты. Хотелось бы, чтобы оказание адресной помощи не вытесняло и помощь системным социальным проектам.

Руководитель Лиги волонтеров благотворительного фонда «Солнечный город» Полина Петрова поделилась мнением о том, какие возможности есть у компаний для сотрудничества с НКО в реализации системных благотворительных проектов.

Эксперт отметила, что за последние годы изменился формат взаимоотношений между бизнесом и НКО. Если раньше это был вариант проситель–благодетель, то теперь это все более вариант взаимовыгодного сотрудничества.

— Наша работа — поддержка детей. И тем, кто хотел бы сотрудничать с нами в такой помощи, мы всегда готовы предложить комфортные условия для взаимодействия. Можно традиционно помогать подарками на различные праздники или приобретением канцелярии к новому учебному году. Можно провести мастер-класс, тренинг, поучаствовать в какой-то активности. Можно просто разместить листовки о нашей деятельности на своих информационных ресурсах. Можно сделать что-то лично для наших детей: помочь с мебелью, строительными материалами, перевезти что-то тяжелое по их просьбе, купить средства гигиены, помочь любыми товарами и услугами, в которых нуждаются наши подопечные. Выбрать можно любой способ помощи, мы открыты для любого сотрудничества, — объяснила Полина Петрова.

Руководитель регионального ресурсного центра добровольчества «Волонтерский корпус Новосибирской области» Анна Шубина предложила свое видение использования «pro bono» волонтерства для дальнейшего развития корпоративного добровольчества.

По мнению специалиста, это именно то направление волонтерства, которое сейчас нужно всячески поддерживать. Дело в том, что некоммерческий сектор при взаимодействии сектором коммерческим не всегда видит и понимает, как с ним работать, к кому именно нужно обращаться. Нередко в коммерческих структурах НКО видят тех, кто может им помочь средствами для их проектов, но не видят людей, которые и сами могут стать волонтерами на акциях НКО или помочь как-то иначе. Здесь, считает Анна, может помочь «Волонтерский корпус» — как организация, которая может стать аналитиком для выявления потребностей тех или иных участников движения, а также координатором совместных действий на благо организаций и деятельности добровольцев.

— Кто-то хочет помогать детям, кто-то — животным, кого-то волнуют вопросы экологии. Это разные запросы и разные группы людей. Выявив запрос, мы уже сможем найти механизмы для его покрытия, спланировать действия и направить потенциальных добровольцев на удовлетворение их потребности в помощи, — поясняет руководитель волонтеров.

Кому и как еще можно помогать

Помогать и поддерживать любые группы нуждающихся можно используя свои профессиональные компетенции. К примеру, компания «ИНВИТРО» во время карантина стремилась просветить людей и попыталась аккумулировать на своем сайте информацию о ковиде или пандемии. Руководитель пресс-службы компании «ИНВИТРО» Нина Орешкина привела примеры из этой практики. Суть помощи заключалась в широком использовании тех возможностей, которые были у сотрудников в период ограничений. Прежде всего, это удаленные форматы поддержки, когда клинические исследования пациентов, прерывать которые нельзя даже в условиях пандемии, проводились без посещения ими офисов компании.

— Для тех, кто проходит курс длительной терапии, мы запустили удаленную форму поддержки. Команда наших специалистов все необходимые манипуляции могла выполнить непосредственно выезжая с визитами к участникам исследований, — поделилась Нина Орешкина.

Второй важный проект, который начал работать в пандемию в «ИНВИТРО» — это информ-страница, где публиковались материалы и статистика по ковиду. Ресурс оказался популярен и у врачей, и у пациентов.

Третий проект — виртуальный госпиталь, который пока действует только в Москве и Московской области для пациентов с раком молочной железы.

— И, конечно, нужно сказать о нашем системном проекте — сотрудничестве с «Русфондом» по созданию отечественной базы доноров костного мозга. Мы не можем помочь всем, поэтому делаем то, что можем. И нам уже удалось привлечь более 20 тысяч доноров. В международный День донора, который отмечался в середине сентября, в нашу базу вступили 250 человек, в Новосибирске к нам присоединились более 30 человек. Каждый донор — это чья-то надежда на жизнь, на здоровье, на выздоровление, — подытожила Орешкина.

Фонд «Навстречу переменам» направил усилия на повышение компетенций социальных предпринимателей, чтобы они могли лучше помогать своим подопечным. Руководитель программы поддержки социальных предпринимателей фонда «Навстречу переменам» София Шагинян рассказала об опыте совместной работы фонда и компании Tele2 в сфере социального предпринимательства. Суть сотрудничества: найти и поддержать проекты, ориентированные на помощь определенным категориям людей. В качестве примера Шагинян назвала фонд «Свет в руках», который призван помогать родителям, потерявшим ребенка во время беременности, родов или в первые месяцы его жизни. Создательница фонда Александра Фешина, сама пережившая подобный опыт, теперь старается облегчить переживания другим родителям. Чтобы найти таких социальных предпринимателей, фонд «Навстречу переменам» ежегодно проводит конкурс социальных стартапов.

— За все время работы мы получили 1900 заявок. Примерно 260 участников дошли до полуфинала — этапа, на котором предприниматель уже может получить поддержку в виде обучения в акселерационной программе. Финалисты, сейчас их 65, стали участниками программы «Инкубатор», 40 из них выиграли грант в размере 1,2 млн рублей на развитие идеи в течение года. Помощь нашего партнера Теле2 — это как раз отбор проектов. Именно с ними мы начинали этот наш проект, — пояснила София Шагинян.

Она также отметила, что среди тех специалистов и топ-менеджеров, кто принимал участие в проекте в качестве кураторов или консультантов начинающих предпринимателей, очень высока удовлетворенность от такой помощи. Большая часть участников и победителей также уверены в том, что участие в конкурсе помогло им как увеличить устойчивость своего бизнеса, так и число благополучателей.

Директор ресторана KFC, лидер волонтерского движения KFC в Новосибирске Алена Халецкая поделилась с участниками конференции тем, как компания работает с подростками в трудной ситуации, привлекая их в программу профориентации «Поколение Выбор».

Эту программу корпоративные волонтеры KFC ведут вместе с фондом «Открывая горизонты». Участвовать в ней могут подростки 12-17 лет. Цель программы — обогатить взгляд ребят на темы профориентации и усилить их навыки. Программа охватывает больше 40 регионов России — от Калининграда до Владивостока.

— В рамках программы мы проводим образовательные игры и тренинги по навыкам 21 века, организуем встречи с представителями профессий, экскурсии-квесты на разные предприятия. В Новосибирске ребята побывали в аэропорту «Толмачево», компании 2ГИС, отеле «Абникум», и, конечно, у нас в KFC. В Новосибирске мы работаем с детьми из «Барышевского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей», МКУ «Жемчужина» и МКУ «Созвездие», — рассказывает Алена.

Ведут программу тренеры-кураторы и волонтеры-игротехники. Нередко это молодые специалисты, только недавно вступившие на профессиональный путь. Встречи проходят раз в 2 недели, с октября по май. Продолжительность участия в программе — 3 года.

— Участие в этой программе очень важно и для ребят, и для наших волонтеров. Их навыки улучшаются, появляются возможности для карьерного роста или вообще смены профессии. Растет уважение внутри компании. И сами они уже не ограничивают себя в добровольческих инициативах, начинают активно участвовать и в экологических, и в донорских, и во многих других акциях, — считает Халецкая.

В целом, сделали вывод участники конференции, пандемия заставила компании задуматься над обновлением «меню» волонтерских возможностей и приспособить свою деятельность к новой онлайн-реальности. Такой опыт будет полезен для дальнейшего развития добровольчества в стране.