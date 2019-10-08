Агрокластер готов к большому рывку

Кластерный принцип, избранный как стратегия развития Новосибирского сельского района, до недавнего времени олицетворялся промышленно-логистическим парком «Толмачево». А теперь у кластерной идеи на одну персонификацию больше — в ближнем поясе Новосибирска формируется агронаучный кластер, ядром которого станет животноводческий холдинг «Толмачевское» — одно из самых технологичных агропредприятий области.

Именно «почти городская» локация предприятия, близость к транспортным развязкам и логистическому парку мотивировали выбор в пользу кластерного принципа.

При том, что базовое предприятие холдинга (молочно-товарные фермы села Красноглинное) существует еще с 1930-х, речь о буквальном «совхозном ренессансе» принципиально не шла. Это было не возрождение в буквально-ретроспективном смысле, а, скорее, перерождение, перезапуск.

Как подчеркнул руководитель проекта «Толмачевское» Александр Кытманов, практически вся материальная часть советского хозяйства прошла 100% ротацию — все постройки, коммуникации и зонирование выполнены почти с нуля, единственной реликвией прошлого стали два железобетонных каркаса, признанные пригодными для интеграции в новые постройки.

— Интеграция — это вообще базовое понятие нашей концепции, — подчеркнул Александр Кытманов. — Принцип вертикальной интеграции позволил объединить с минимальным логистическим зазором большой пул предприятий, гарантирующий максимальную самодостаточность. Все — от полей с кормовыми культурами до розничной сети — это субъектно-объектная сфера интеграции. Наша розничная сеть сейчас находится в финальной стадии формирования (будут 10 магазинов в Новосибирской и Кемеровской областях, торговая марка сейчас в фазе графической и семантической проработки). Так что говорить о воплощении кластерного принципа мы уже можем. А научно-технологическая составляющая — это то, что отличает нынешний холдинг от его исторической первоосновы.

В структуру холдинга входят: молочно-товарные фермы АО «Толмачевское» (с. Красноглинное, Новосибирский район, 740 голов дойного стада, 7000 тонн молока в год) и ООО «Филипповское» (с. Филипповское, Ордынский район, 400 голов дойного стада, 3200 тонн молока в год); предприятие по производству зерна и кормов АО «Зерно Сибири»(с. Красноглинное, Новосибирский район, 9,55 тысячи га пашни в Новосибирском и Ордынском районах); перерабатывающие предприятия (в стадии проектирования): АО «Толмачевский молочный завод» (производство молочных продуктов), АО «Толмачевские продукты» (переработка продукции растениеводства, мясного животноводства, производство кондитерских изделий и полуфабрикатов, мельница и крупозавод); сервисные предприятия: АО «Агросервис» (ремонт и обслуживание техники и оборудования агрохолдинга), АО ТЛК «Искет»(снабжение, сбыт, логистика), АО РСУ «Толмачевское» (текущее содержание и ремонт зданий и сооружений предприятий агрохолдинга).

Идейная дельта с совхозной технологической реальностью не просто велика, а, без преувеличения, эпохальна. Бесстрессовое, научно обоснованное животноводство с тотальным биомониторингом и программируемой средой — таков базовый концепт. Вся среда содержания животных базируется на прогрессивных принципах зооэргономики, доселе не воплощавшихся в Сибири в таких масштабах. В «Толмачевском» воплощен концепт «умной фермы» с управляемым климатом, автоматизированными системами самоочистки, дезинфекции и утилизации навоза. Обнулены практически все патогенные явления и факторы, обусловленные традиционным стойловым режимом, а принцип профилактической ротации боксов-телятников призван минимизировать заболеваемость и падеж молодняка.

— Как раз сейчас большая часть наших коров готова к отелу, — отметил Александр Кытманов. — То есть это дело ближайших недель.

Сейчас в телятнике два первых теленка, на подходе — демографический взрыв. Поскольку все коровы хозяйства — ровесницы (Компания приобрела 740 голов высокопроизводительных нетелей голштинской породы (Германия) стоимостью 140 млн рублей. — Ред.), то и бэби-бум будет кучным, действительно тотальным.

— Голштинки привлекательны своей высокой адаптивностью к нашему климату — они хорошо переносят зимний холод, да и лето им нравится прохладное, — поясняет Сергей Магер, заведующий кафедрой ветеринарной хирургии и внутренних незаразных болезней Новосибирского аграрного университета, руководитель СибНИПТИЖ СФНЦА РАН. — При этом они достаточно чутки к режиму воздухообмена. Потому в «Толмачевском» применены буквально сенсационные для нашей области системы вентиляции, воздухо- и водоочистки. Так, например, маленькие окошки, привычные для традиционных коровников, заменены механизированными сдвижными экранами, позволяющими быстро обновлять воздух. А вода, подаваемая корова, — питьевого качества.

Стадо «Толмачевского» — это одна из крупнейших в регионе популяций голштинских коров. А с учетом скорого обильного и почти синхронного отела — потенциально крупнейшая популяция.

— Пожалуй, это означает завершение стартового этапа в новой биографии хозяйства, — сказал Александр Кытманов. — Пройден проектно-монтажный этап, начинается этап запуска и разгона. При выходе на проектную мощность это будет совершенно новая сила на рынке, сила, существенно меняющая этот рынок. Налоговые отчисления после выхода на проектную мощность — более 72,8 млн рублей в год, в том числе в бюджет федерального уровня — 55,3 млн рублей, в бюджет регионального уровня — 17,4 млн.

Общие плановые инвестиции в проект обозначены суммой 2,2 млрд рублей. Сейчас, когда проект подошел к «разгонной дорожке», в него вложены 1 340 млн рублей. Построение розничной сети и конфигурирование собственной марочной линейки — дело двух последующих лет. В запуск фирменной розницы в Новосибирской и Кемеровской областях планируется вложить 55 млн рублей. А вот Казахстан (обычный для нашего региона адресат ближнезарубежного экспорта) в планах не значится.

— Экспортировать продукцию мы не планируем, — ответил Александр Кытманов. — Сосредоточимся на нашей области и соседях. О загранице, даже ближней, речи пока не идет.

В планах на 2020-21 годы: строительство молокоперерабатывающего завода в с. Красноглинное (инвестиции — 265 млн рублей), строительство мельницы мощностью 45-50 тонн/смену и крупозавода, строительство убойных цехов, объектов производства мясных полуфабрикатов и колбасных изделий, хлебобулочных и кондитерских изделий (120 млн рублей). В сотрудничестве с Сибирским федеральным научным центром агробиотехнологий РАН и Новосибирским государственным аграрным университетом компания планирует создать на территории молочно-товарной фермы «Толмачевское» научно-производственный центр для подготовки профессиональных сельскохозяйственных кадров и ведения научно-исследовательской деятельности. Благодаря реализации этого проекта, студенты аграрных специальностей получат возможность на практике познакомиться с современными технологиями содержания животных и управления стадом на одном из передовых предприятий, а представители научного сообщества смогут проводить эксперименты по испытанию новых кормовых добавок.

Фактически подключение научно-исследовательской составляющей ознаменует превращение «Толмачевского» в масштабный промышленно-научный агропарк, а пояс новой индустриализации, компактно формирующийся в пригородном кольце Новосибирска, получит еще один уникальный кластер вдобавок к промышленно-логистическому и научному (олицетворяемому наукоградами).

В этот же период в Красноглинном начнется строительство домов для сотрудников агрохолдинга и выделение в их пользование прилегающих земельных участков.

Об этой составляющей проекта в ходе выездного рабочего совещания, прошедшего в хозяйстве 8 октября, с симпатией отозвался губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По его словам, кластерный принцип индустриального развития привлекателен тем, что такие проекты, будучи тематически концентрированными и компактными, служат динамичными и многоплановыми стимуляторами для территорий-локаций, становятся их инфраструктурными драйверами.

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