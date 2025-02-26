Толпа мигрантов напала на полицейских, пытаясь отбить своего земляка

В подмосковной деревне Ермолино 20 гастарбайтеров из местного хостела напали на пятерых полицейских, когда те задержали их сородича.

По словам очевидцев, правоохранители усаживали задержанного мигранта в служебную машину, когда на них налетели его «собратья». Возмущенные «беспределом» силовиков иностранцы набросились на стражей порядка, повалив одного из них на землю и ударив кулаком в голову.

Несмотря на значительный численный перевес агрессоров и угрозу для жизни, полицейские обошлись без применения табельного оружия и справились врукопашную. Инцидент попал на видео.

Местные жители утверждают, что нападавшие являются обитателями хостела, который пытаются закрыть уже почти пять лет. Поселившиеся здесь гастарбайтеры постоянно досаждают ермолинцам: перебрав с горячительными напитками они либо шатаются по округе, либо валяются вокруг хостела. Доведённые до отчаяния люди собирают подписи под петициями и направляют обращения в полицию, надеясь закрыть злополучное заведение.

Несмотря на все жалобы, основания для ликвидации ночлежки ни правоохранители, ни власти не находят.

После нападения на стражей порядка в отдел полиции доставили 27 человек, в том числе и виновника происшествия — его арестовали на 13 суток.

Истории с беспределом со стороны приезжих становятся едва ли не нормой. Их жертвами становятся как обычные граждане России, так и депутаты и полицейские.

Так, в феврале этого года в Новой Москве вооружённые мигранты напали на полицейских в ответ на требование предъявить документы. Сотрудники ДПС остановили иностранцев для проверки документов, однако, те оскорбились требованиями правоохранителей. Начавшийся из-за этого конфликт перерос в потасовку, в ходе которого один из агрессивных мигрантов схватился за нож.

Также в феврале в подмосковном Подольске 18-летний иностранец напал на полицейского и ударил его. По словам очевидцев, всё началось с того, что парень с приятелями гулял по улице и размахивал перед прохожими ножом, тем самым запугивая их. Хулиган оказал сопротивление прибывшему на место экипажу ДПС. Видео с задержанием попало в местные паблики. По кадрам видно, что дерзкий молодой человек, используя нецензурную брань, провоцирует полицейских.

— А чё ты мне сделаешь? Не улыбайся! Признайся, что ты сделал, колхозный! Подставил подножку, чтобы скрутить меня! Только за счёт своих погонов вывозишь. Сними погоны, девочка!, — кричит дебошир.

После того, как на нём оказались наручники, мигрант ударил головой сотрудника ГАИ.

Стоит отметить, что каждый из них уверен в своей правоте и безнаказанности. Например, один из азербайджанцев, с ножами напавших на самарского депутата, заявил, что он является пострадавшей стороной, якобы оппонент ранил его из травматического пистолет. Мигранта арестовали, однако, и депутат тоже попал под раздачу: его привлекли к административной ответственности, выписали штраф в размере 40 тысяч рублей и конфисковали «травмат».