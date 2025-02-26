В Новосибирске открылся первый в России филиал Центра новых медиа

В Новосибирске начал работу первый в России региональный филиал Центра новых медиа — некоммерческого объединения блогеров. Сейчас в него входит порядка 500 резидентов из более чем 30 регионов страны.

Возглавила новосибирское отделение руководитель комиссии по развитию личного бренда Новосибирской «Опоры России», продюсер центра дополнительного профессионального образования «Фабрика блогеров» Светлана Гердюк. По ее словам, одной из ключевых задач, которые перед ней поставлены, является создание совета новых медиа при мэрии города Новосибирска.

— Центр новых медиа создан для объединения социально ответственных блогеров и предоставления им пула возможностей для личного роста и развития в формате социального лифта, — рассказала она редакции Infopro54.

Светлана Гердюк добавила, что в Новосибирске проживают резиденты центра, имеющие более 3 млн подписчиков на отдельно взятых платформах соцсетей. Целью создания филиалов центра является формирование единой онлайн и офлайн площадки для коммуникаций между социально ответственными новыми медиа России.

— Наши резиденты обладают высоким уровнем экспертизы по многим вопросам и ресурсами, которыми могут делиться друг с другом, независимо от возможностей, предоставляемых центром, — рассказала Светлана Гердюк.

Она уверена, что интеграция блогеров и жителей города в крупные мероприятия и проекты позволит выработать совместные решения, направленные на развитие города.

Новые медиа — это блогеры, паблишеры и прочие авторы контента в интернете, которые, помимо того, что являются авторами, придерживаются принципа публикации полезного контента для общества.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы чаще других россиян читают в Интернете новости. При этом жителей региона больше интересует общероссийская повестка, чем региональная.