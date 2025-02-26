Рекламодателям

В Новосибирске открылся первый в России филиал Центра новых медиа

  • 26/02/2025, 17:30
Автор: Оксана Мочалова
В Новосибирске открылся первый в России филиал Центра новых медиа
Резиденты центра работают над созданием совета новых медиа при мэрии города

В Новосибирске начал работу первый в России региональный филиал Центра новых медиа — некоммерческого объединения блогеров. Сейчас в него входит порядка 500 резидентов из более чем 30 регионов страны.

Возглавила новосибирское отделение руководитель комиссии по развитию личного бренда Новосибирской «Опоры России», продюсер центра дополнительного профессионального образования «Фабрика блогеров» Светлана Гердюк. По ее словам, одной из ключевых задач, которые перед ней поставлены, является создание совета новых медиа при мэрии города Новосибирска.

— Центр новых медиа создан для объединения социально ответственных блогеров и предоставления им пула возможностей для личного роста и развития в формате социального лифта, — рассказала она редакции Infopro54.

Светлана Гердюк добавила, что в Новосибирске проживают резиденты центра, имеющие более 3 млн подписчиков на отдельно взятых платформах соцсетей. Целью создания филиалов центра является формирование единой онлайн и офлайн площадки для коммуникаций между социально ответственными новыми медиа России.

— Наши резиденты обладают высоким уровнем экспертизы по многим вопросам и ресурсами, которыми могут делиться друг с другом, независимо от возможностей, предоставляемых центром, — рассказала Светлана Гердюк.

Она уверена, что интеграция блогеров и жителей города в крупные мероприятия и проекты позволит выработать совместные решения, направленные на развитие города.

Новые медиа — это блогеры, паблишеры и прочие авторы контента в интернете, которые, помимо того, что являются авторами, придерживаются принципа публикации полезного контента для общества.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы чаще других россиян читают в Интернете новости. При этом жителей региона больше интересует общероссийская повестка, чем региональная.

Источник фото: freepik.com, автор- senivpetro

165

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : новые медиа блогеры


Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Геннадий Шишебаров, член адвокатской палаты Новосибирской области, адвокат

Геннадий Шишебаров: Опровержение доводов, которые приводятся в защиту обвиняемого, — это пинг-понг

По Конституции РФ, если следователь или прокурор не отбил теннисный мячик, поданный стороной защиты, то они проиграли в состязании
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске открылся первый в России филиал Центра новых медиа
26/02/25 17:30
Бизнес Власть
В регионе создан эффективный маршрут содействия занятости участников СВО
26/02/25 17:25
Власть
Пациенты новосибирской скорой окунутся в мир лакшери от пятизвездочного отеля
26/02/25 17:00
Губернатор поставил задачи по реализации новых нацпроектов в регионе
26/02/25 16:45
Власть
Новосибирский банкир Игорь Ким приобрел «Фольксваген Банк РУС»
26/02/25 16:30
Бизнес
Мэрия ищет подрядчика для благоустройства сквера имени Бугакова в Новосибирске
26/02/25 16:00
Общество
Компания «Роскосмоса» остановила торги по модернизации новосибирских трамваев
26/02/25 15:30
Бизнес Промышленность
МТС защитила жителей Новосибирска от почти полувека нежелательных разговоров
26/02/25 15:23
Технологии
Компания «Газпром газораспределение Томск» сменила название
26/02/25 15:00
Бизнес
Киберполицейские предупредили о рисках облачного хранения данных
26/02/25 14:30
Бизнес ПроБизнес
Новый автомобильный бренд выходит на российский рынок
26/02/25 14:00
Облаву на мигрантов устроили силовики в складах Wildberries в Новосибирске
26/02/25 13:30
Общество Право&Порядок
В Новосибирске из-за роста турпотока растет популярность апартаментов
26/02/25 13:05
Недвижимость
Нелегальную автостоянку для фур создали на Хилокской в Новосибирске
26/02/25 13:00
Право&Порядок
10 лабораторий для подготовки ИТ-специалистов созданы в Новосибирской области
26/02/25 12:55
Власть
Торговцам палёным алкоголем вынесли приговор в Новосибирской области
26/02/25 12:00
Бизнес Право&Порядок
Новосибирец погасил долг почти в полмиллиона, чтобы улететь в Китай
26/02/25 11:30
Общество Право&Порядок
МВД изменит правила сдачи экзаменов на водительские права
26/02/25 11:00
В Новосибирске чистят территорию возле озера Верховое под будущую застройку
26/02/25 10:50
Бизнес
Собственников 450 тысяч объектов недвижимости ищут в Новосибирской области
26/02/25 10:30
Недвижимость Общество
Популярное
Толпа мигрантов напала на полицейских, пытаясь отбить своего земляка
26/02/25 18:00
Директор школы рассказал подробности драки из-за фото в Новосибирске
25/02/25 17:00
«Глупый народ!»: устроившая ДТП иностранка обманула пострадавшую и оскорбила её за доверчивость
25/02/25 16:30
Новосибирцам рассказали о смертельной опасности ангины
25/02/25 11:30
Нарушения по установке дорожных знаков устранили на нескольких улицах в Новосибирске
24/02/25 18:30
Носки из шоколада предложила дарить на 23 февраля кондитер из Новосибирска
23/02/25 11:44
Новости компаний
Пациенты новосибирской скорой окунутся в мир лакшери от пятизвездочного отеля
26/02/25 17:00
Энергетики выявляют энерговоров и «черных» майнеров с помощью граждан
26/02/25 9:05
Уралсиб увеличил портфель гарантий для бизнеса в 1,5 раза в 2024 году
25/02/25 9:05
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-10 лучших кредитных карт для снятия наличных
24/02/25 11:24
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
21/02/25 9:05
Grand Autograph вошел во Всероссийский рейтинг отелей для деловых мероприятий
20/02/25 11:39

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

[widget id=»search-3″]

Поиск по автору:

×

[widget id=»calendar-3″]

×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска