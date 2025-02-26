Глухарь из Шерегеша гоняет сноубордистов со склона горы

Сноубордистов и лыжников, отдыхающих на склонах Шерегеша, снова атакует отважный глухарь. Туристы встретили птицу на заброске (Северный Мустаг, северный склон). Она набрасывалась на непрошенных гостей, вынуждая их уезжать с горы. На видео, размещенном командой «Yeti freeride» можно заметить, что от ударов люди падают на землю.



— Ни одно животное не пострадало, — пишет автор видео в телеграм-канале.

Напомним, глухарь стал одной из достопримечательностей горы Северный Мустанг два года назад. По сети тогда разошлись видео, где сноубордист с трудом отбивается от глухаря. Ему пришлось обратиться за помощью к другу на лыжах, который вооружился палками и отогнал птицу.

Любители зимних видов спорта — завсегдатаи Шерегеша — говорят, что глухарь часто появляется в горах, не боится горнолыжников и сразу вступает с ними в схватку.

Ранее редакция сообщала о том, что отдых в глэмпингах распробовали жители и гости Новосибирской области. Количество новых объектов этого формата в регионе будет расти еще не один год, уверены чиновники.