Глухарь из Шерегеша гоняет сноубордистов со склона горы

Сноубордистов и лыжников, отдыхающих на склонах Шерегеша, снова атакует отважный глухарь. Туристы встретили птицу на заброске (Северный Мустаг, северный склон). Она набрасывалась на непрошенных гостей, вынуждая их уезжать с горы. На видео, размещенном командой «Yeti freeride» можно заметить, что от ударов люди падают на землю.
— Ни одно животное не пострадало, — пишет автор видео в телеграм-канале.
Напомним, глухарь стал одной из достопримечательностей горы Северный Мустанг два года назад. По сети тогда разошлись видео, где сноубордист с трудом отбивается от глухаря. Ему пришлось обратиться за помощью к другу на лыжах, который вооружился палками и отогнал птицу.
Любители зимних видов спорта — завсегдатаи Шерегеша — говорят, что глухарь часто появляется в горах, не боится горнолыжников и сразу вступает с ними в схватку.
Ранее редакция сообщала о том, что отдых в глэмпингах распробовали жители и гости Новосибирской области. Количество новых объектов этого формата в регионе будет расти еще не один год, уверены чиновники.
Источник фото и видео: телеграмм-канал Шерегеш|Sheregesh / Автор — команда «Yeti freeride»
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