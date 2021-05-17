«Ночь музеев» прошла в столице Сибири

В Новосибирске завершилась тринадцатая «Ночь Музеев». Около сорока площадок в Новосибирске приняли в эту ночь посетителей. Акция проходила как в формате онлайн-трансляции на YouTube-канале, так и в офлайн-формате. Треть площадок была доступна бесплатно.

— Ежегодная акция проходит на территории всего города. Кинотеатр Маяковского в этом году к ней присоединился впервые, — рассказала Infopro54 Анастасия Липовская, начальник отдела городской дирекции творческих программ. — Да, конечно, мы не музей, но давно существуем в Новосибирске и нам есть что показать новосибирцам и гостям города. Каждая площадка в эту «Ночь музеев» представляла свой временной промежуток. Кинотеатру Маяковского выпала честь показать 60-е годы прошлого столетия. Наш фестиваль так и назывался «Назад в 60-е».

На территории кинотеатра была организована танцплощадка, а ансамбль «Сюрприз» исполнил хиты 60-х. Также здесь проходила выставка ретро-техники. А в самом кинотеатре действовало ретро-кафе, где было восстановлено меню буфета 60-х годов: пирожки, булочки и компот. В залах проходили лекции от Музея города Новосибирска, а артисты театра «Глобус» читали пьесу «Бедный Марат». В зале также работал киноклуб, где показывали фильмы 60-х.

Новосибирская филармония, тоже не осталась в стороне от «Ночи музеев». Здесь проходила уникальная экскурсия по зданию Камерного зала филармонии.

— В акции участвуют не только музеи, но и здания с богатой историей. Камерный зал филармонии — это бывший «Дом Ленина», которому уже 96 лет, то есть он строился в разгар НЭПа (новая экономическая политика), когда город еще назывался Новониколаевском. Сейчас это здание принадлежит филармонии, поэтому мы решили вспомнить его историю, — поясняет пресс-секретарь Новосибирской филармонии Ксения Чернова. — В камерном зале филармонии в разные годы располагались центральная библиотека, первая сибирская широковещательная радиостанция и Театр юного зрителя. Сегодня выстроенные нами локации и фотозоны воспроизводят полную картину истории создания и жизни Дома Ленина в разные годы.

Очень интересными были экскурсии за кулисы филармонии. Каждый желающий мог побывать в подвале и в студии звукозаписи, куда в обычные дни простому горожанину нет доступа.

— Такая акция в первую очередь полезна музеям, она позволяет показать, что музей может быть интересным и современным, — уверена Ксения Чернова, — Когда люди приходят на акцию «Ночь Музеев», то надеются узнать что-то новое, познакомиться с теми экспонатами, которые не показывают в обычные дни. Такие акции существуют не только у музеев, но и у библиотек, у театров, даже у концертных залов. Для них это такой способ встряхнуться, подумать и покреативить.

Также большим спросом у новосибирцев во время «Ночи музеев» пользовалась выставка «про это», которая была в подвале секс-шопа «KAZANOVA».

Еще одной точкой притяжения новосибирцев и гостей города в «Ночь музеев» стал Музей смерти.

«Ночь музеев» — международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, впервые прошла в 1997 году. Это единственное время в году, когда многие арт-пространства открыты для посещений до поздней ночи. В 2021 году акция «Ночь музеев» прошла в России уже в 13 раз.