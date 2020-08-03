Томские ученые помогут «Сибстеклу» в реализации проекта по производству соды

ООО «Сибирское стекло» (якорный резидент индустриального парка «РИД Экран», актив РАТМ Холдинга»), Томский государственный университет (ТГУ), Томский политехнический университет (ТПУ) и ООО «Инжиниринговый химико-технологический центр» («ИХТЦ», Томск) подписали четырехстороннее соглашение о совместной работе по организации производства соды мощностью 50 тыс. тонн в год из сырья природного происхождения для стекловарения, сообщили в пресс-службе Холдинга.

По оценке президента РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана, компания стремится осваивать научный подход к промышленности: за счет применения оригинальных технологий создавать новые точки роста экономики предприятий, относящихся, к, казалось бы, традиционным отраслям.

— Мы настроены укреплять взаимодействие с вузами, которые развивают как фундаментальную науку, так и занимаются прикладными разработками – в комплексе это обеспечивает эффективность предложенных решений, соответствующих потребностям бизнеса, — констатировал Эдуард Таран. — Интеллектуальный потенциал исследовательских структур позволит «Сибстеклу» повысить конкурентоспособность своей продукции и удержать лидерские позиции на целевом рынке.

Как сообщил директор по развитию ООО «Сибстекло» Сергей Лукьянцев, в случае успешной реализации перспективных планов, сода, с учетом расходов на доставку, должна стоить в полтора-два раза дешевле, чем ее покупают сегодня.

По его словам, сотрудничество с томскими учеными предполагает научно-техническое сопровождение всех стадий содового проекта. ТГУ и ТПУ предоставят «Сибстеклу» исследовательское, опытное и аналитическое оборудование, а также командируют специалистов, чтобы ввести в эксплуатацию опытную установку синтеза соды, производительностью 2 тыс. тонн в год. «ИХТЦ» будет осуществлять инжиниринговую помощь, уточнять технико-экономическое обоснование и исходные данные для проектирования, оказывать услуги по авторскому сопровождению. «Сибстекло» выступит индустриальным партнером ТГУ, ТПУ и «ИХТЦ» в программах господдержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Напомним, лицензию на добычу природной соды и договор аренды земельного участка (у озера Танатар в Михайловском районе Алтайского края) оформили в 2018 году. Тогда же заключили договор на выполнение НИОКР с «ИХТЦ». Специалисты нашли несколько способов извлечь из природного сырья соду, пригодную для стекловарения, далее, по поручению техсовета ООО «Сибстекло», сосредоточились на доработке наиболее оптимального из них – карбонизации рассола природной соды с получением гидрокарбоната натрия, его последующей кальцинизацией, и к концу 2019 года стабилизировали качество конечного продукта.

— Процедура патентования технологии уже начата: Федеральный институт промышленной собственности уведомил о положительном результате формальной экспертизы заявки, — рассказывает Сергей Лукьянцев. — Кроме того, в ближайшее время нам предстоит провести промышленные испытания: необходимо выпустить пробную партию соды – не менее 300 тонн, и в течение десяти суток использовать ее, замещая привозную, при изготовлении стекломассы в одной из наших стекловаренных печей.

По словам Сергея Лукьянцева, для софинансирования этого этапа на заводе намерены привлечь средства в рамках профильных программ поддержки от Фонда развития промышленности Новосибирской области, Министерства промышленности и торговли РФ, Фонда прямых инвестиций, а также предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 9.04.2010 г. №218 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств».

Фото предоставлено пресс-службой РАТМ Холдинга