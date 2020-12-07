Томский губернатор вновь принял решение сделать 31 декабря выходным для госслужащих

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 7 декабря подписал распоряжение о переносе рабочего дня для госслужащих с четверга, 31 декабря, на субботу, 26 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Отмечается, что распоряжение подписано «в целях эффективной организации рабочего времени и рационального использования праздничных дней в период новогодних каникул». Для госслужащих оно носит обязательный характер, для остальных жителей области — рекомендательный.

— 31 декабря для наших бюджетников вновь выходной, и этой традиции не год, и не два, — прокомментировал свое решение губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Каждый год мы переносим рабочий день с 31 декабря на другой день, потому что у томичей и томичек должна быть возможность подготовиться к одному из главных праздников года. Рассчитываю, что работодатели, имеющие возможность принять аналогичное решение, пойдут сотрудникам навстречу.

Напомним, в прошлом году Жвачкин тоже переносил рабочий день в администрации региона с 31 декабря на 28 декабря.

Ранее сообщалось, что в Чувашии и Волгоградской области 31 декабря объявлен выходным днем. До этого выходным днем 31 декабря уже объявили Костромская, Белгородская, Курская, Владимирская области, Крым, Ставропольский край и Татарстан.

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