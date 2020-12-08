Крупнейший бассейн в Новосибирске будет реконструирован по нацпроекту

Подготовленный проект реконструкции бассейна «Спортивный клуб армии» (СКА) на ул. Воинская,1 в г. Новосибирске получил положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, бассейн СКА – один из двух бассейнов в регионе с длиной дорожек, соответствующей требованиям Международной федерации плавания – 50 метров.

— В настоящее время в регионе всего два бассейна с чашей длиной 50 метров, и только один из них – «Нептун» – функционирующий. Второй – бассейн «Спортивный клуб армии» в данный момент стоит заброшенным. В 2013 году была разработана проектная и рабочая документация на реконструкцию данного объекта, в 2020 году была проведена ее корректировка, а в конце ноября текущего года получено положительное заключение государственной экспертизы. Проектной организацией было проведено детальное обследование здания, выполнен технико-экономический анализ различных вариантов реконструкции бассейна. При проектировании выбран наиболее экономически эффективный вариант реконструкции, — подчеркнул министр строительства Иван Шмидт.

Реконструкция бассейна СКА предусматривает частичный демонтаж корпуса и возведение каркаса здания размерами 60х38,45 м с использованием существующих фундаментов. При этом предполагается увеличение чаши бассейна. Общая площадь здания составит более 5,3 тысячи кв. м. Кроме того, в обновленном бассейне будут созданы условия для занятий спортом маломобильных граждан – проектом предусмотрены лифты и специальные подъемные механизмы у ванны бассейна. Новый комплекс будет соответствовать всем современным требованиям по безопасности и организации спортивного процесса. После завершения строительных работ спортивный комплекс смогут посещать около 100 человек в смену.

На реконструкцию объекта будут направлены средства из федерального и областного бюджетов в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области