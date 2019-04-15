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Тонкостям импорта научат на бесплатном мастер-классе

Участникам мероприятия расскажут, какие проблемы возникают при импорте груза в РФ и познакомят с их решениями.
  • 15/04/2019, 17:20
Тонкостям импорта научат на бесплатном мастер-классе

19 апреля в здании отеля Domina (Ленина, 26) пройдет трехчасовой БЕСПЛАТНЫЙ мастер-класс «Распаковка импорта», организованный для предприятий, закупающих продукцию за рубежом.

Организатор семинара — компания «ВЭД Агент» — прекрасно знает основные «боли» импортеров и готова закрыть их на мастер-классе. Участникам мероприятия расскажут, какие проблемы возникают при импорте груза в РФ и познакомят с их решениями. Они узнают, как сэкономить деньги и как получить финансирование для импорта. Спикеры познакомят их с нововведениями сертификации и маркировки товаров, научат выбирать перевозчиков и выгодные маршруты доставки грузов из стран Азии в Сибирь. Фокусом мастер-класса станет импорт из Китая. В том числе станет понятно, как менялся и меняется Китай, как изменилась география производства, какие новые тренды сейчас появились в экономике и каковы прогнозы по импорту из Китая.

Мастер-класс проведут ведущие спикеры по ВЭД в Сибири, представители компании «ВЭД Агент»:

Александр Викторович Дегтярев — руководитель компании «ВЭД Агент», кандидат исторических наук, сопредседатель Новосибирского регионального отделения «Деловая Россия», постоянный член Консультативного совета при Сибирском таможенном управлении, организатор Сибирского экономического форума, член Экспортного совета НСО.

Анна Юрьевна Андрющенко — руководитель отдела ВЭД компании «ВЭД Агент», спикер мероприятий Российского экспортного центра, спикер 16 региональных ТПП РФ и Сибирского экономического форума.

Наталья Александровна Дегтярева — руководитель Шанхайского офиса «ВЭД Агент», эксперт с опытом в сфере ВЭД более 10 лет, спикер 8 региональных ТПП РФ, эксперт мероприятий по ВЭД в Китае, член оргкомитета Сибирского экономического форума.

Место и время проведения:

19 апреля 2019 года, с 9.30 до 13.00, сбор гостей в 9.00

Адрес: г. Новосибирск, ул. Ленина, 26 (конференц-зал отеля Domina Novosibirsk).

Контакты для регистрации: Наталья Хромова: +7 (923) 700-74-16
khromova@vedagent.ru

Сайт мероприятия: https://raspakovka.vedagent.ru

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Фото: предоставлено организаторами

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