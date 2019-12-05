Тонна глины и много зрителей

XV Международный фестиваль керамики, который пройдёт в Новосибирске с 17 по 20 декабря, будет самым насыщенным по составу своих локаций: в их числе и иногородние площадки, и пространство, олицетворяющее совсем другую трактовку слова «галерея», — торгово-развлекательный центр.

Международный фестиваль керамики, доживший за пятнадцать лет до юбилейного пятнадцатого номера, примечателен в том числе и тем, что никогда не отступал от принципа ежегодности — несмотря на предложения переформатироваться в биеннале или даже триеннале. Ибо контента и событий ему исправно хватает как раз на такой график. В свой юбилейный год фестиваль поставит внутренний рекорд: 300 участников, 17 площадок. Предположительный зрительский трафик — 10 тысяч посетителей. В такой востребованности организаторы достаточно уверены: керамика — искусство с широким предметным рядом и столь же обширным диапазоном восприятия. Да, актуальную станковую скульптуру из керамики поймут не все, зато посуда или мелкий интерьерный декор — вполне «народный» горизонт доступности.

Среди 17 площадок фестиваля — Томский музей славянской мифологии, куда отправится итоговая выставка, а также один из новосибирских ТРЦ. Молл примет «битву гончаров» — творческий конкурс, доступный для зрительского наблюдения. Это мероприятие вполне укладывается в канон так называемых крафт-батлов — формата, популярного в культурных столицах. Правда, там для таких мероприятий обычно задействованы бульвары, эспланады, пешеходные улицы. А у нас, как говорится, «декабрь решает». В Новосибирске ролевым эквивалентом бульваров и пешеходных улиц отчасти выступают моллы. Потому именно молл и примет крафт-батл Международного конкурса керамики.

— Имя этого ТРЦ мы пока не называем, — уточнил Юрий Неупокоев, исполнительный директор XV Международного фестиваля керамики на анонсной пресс-конференции в информационном агентстве Интерфакс — В обсуждении сейчас несколько вариантов. Кропотливость подготовки объясняется аспектами безопасности. Ведь сейчас все техноемкие мероприятия, все, что связано с электричеством и высокими температурами, для торговых центров — предмет тщательного согласования. Но в любом случае «Битва гончаров» будет событием, видным городу.

Как подчеркнул Юрий Зимняков, исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области, по статусному уровню участников, экспертов и жюри это будет самое масштабное зимнее событие в российском «керамическом мире».

— К нам приедут очень известные, без преувеличения, культовые художники-керамисты, — подчеркнул он. — Это Владимир Гориславцев, Владимир Цивин, Екатерина Сухарева, Татьяна Пунанс, французский керамист Клод Асанж, азербайджанцы Алишер Назиров и Мир-Теймур Мамедов. Азербайджанская традиция художественной керамики очень богатая, насыщенная. Впрочем, сибирская школа керамики — тоже уже вполне наблюдаемая реалия, причем развивающаяся. В том числе и благодаря фестивалю.

Прописана в концепте нынешнего фестиваля и межкультурная конвергенция: сразу несколько творческих проектов в рамках мероприятия будут посвящены Году театра и грядущему юбилею НОВАТа. Лучшие работы выставят в самом театре — вовлекая его в фестивальную топографию.

Экспозиционный объем фестиваля — более 1000 единиц. Примечательно, что в экспофонде в принципе нет работ, засветившихся на других выставках и форумах — одобряется только абсолютная премьерность. И, конечно же, значительная часть предметного потока родится «на месте». На все мероприятия, по словам Юрия Неупокоева, потребуется более тонны глины — сибирской, испанской и донбасской. Видовое разнообразие глин, по его мнению, фактор вдохновляющий. Ибо разные виды этого материала не только различны по пластическим свойствам, но важны и имеют и разное цвето-текстурное «поведение» — что значимо в работах, воздействующих на зрителя не только рельефом, но и цветом — в контексте живописи. Бизнес-скаутинг на фестивале тоже есть — поскольку представлена и бытовая керамика, интересная для товарных производств.

К слову, керамистам было бы интересно еще и внимание со стороны страхового бизнеса. Ведь керамика — материал заведомо хрупкий, и для иногороднего или зарубежного участника поездка на фестиваль со своим детищем — это отчасти лотерея, испытание судьбы.

— Страховщики, конечно, это тоже понимают, — отмечает Максим Соколов, заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета. — Для них керамика — предмет куда более рисковый, чем живопись. Потому на предложения о сотрудничестве они, скажем так, вежливо неотзывчивы. И сохранность экспонатов — это предмет заботы нашей же коллегиальной среды. Этими аспектами мы пока занимаемся сами — в режиме взаимопомощи. Так сказать, проверка на товарищеские чувства. Впрочем, это и есть форум творческой дружбы, форум консолидации. Форум взаимодействия некоммерческих организаций, государства, людей искусства.

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