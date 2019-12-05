Депутаты недовольны неподобающим поведением чиновников мэрии

Председатель горсовета Дмитрий Асанцев пригрозил решить с главой города вопрос об увольнении отдельных чиновников мэрии. Об этом он заявил на декабрьском заседании сессии горсовета.

— Специалистам мэрии, которых не устраивают вопросы депутатов при обсуждении бюджета, у кого они вызывают раздражение, дискомфорт, предлагаю поменять работу, — обратился он к присутствующим на сессии чиновникам. — В противном случае мы будем обращаться к мэру с таким предложением. Все вопросы, озвучиваемые депутатами, ставятся жителями на местах. Поэтому просьба — относиться внимательно, принимать это их и предпринимать меры для того, чтобы мы жизнь в Новосибирске делали качественной.

Как пояснил Дмитрий Асанцев в комментарии InfoPro54, поводом для этого заявления послужил прецедент на заседании одной из комиссий при рассмотрении проекта бюджета. Депутат задал вопрос, касающийся бюджета, но не по профилю данной комиссии, что вызвало раздражение выступавшего с докладом чиновника мэрии. В чем конкретно проявилось недовольство чиновника и его личность, Асанцев назвать отказался. Предположительно, речь идет о представителях финансового блока мэрии. Однако, по мнению спикера, подобное раздражение недопустимо: в рассмотрении бюджета принимают участие все депутаты горсовета.

— Любой депутат является как минимум членом двух комиссий разных направлений. Кроме того, любой депутат может без права решающего голоса присутствовать на любой комиссии, — поясняет Дмитрий Асанцев свою позицию. — Он может задать вопрос любой тематики, связанный с бюджетом. Чиновники высказывают недовольство тем, что на комиссии определенного профиля задаются вопросы из другой области. Финансисты, докладывающие информацию по части бюджета, должны ориентироваться по всем его направлениям.

Как прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции, скорее всего, речь идет об одном из «рабочих моментов», периодически возникающих при обсуждении бюджета.

— Если бы сотрудники мэрии как-то препятствовали (Обсуждению бюджета. — Ред.), то решить проблемы города было бы невозможно, — сообщил мэр. — В конечном итоге обязанность в решении этих вопросов лежит на исполнительной власти. Есть споры, иногда эмоции выплескиваются — это нормальная ситуация. Моя позиция неизменна: я обязываю всех руководителей департаментов, подразделений мэрии плотно работать с депутатами, особенно в плане реализации наказов избирателей и исполнения бюджета Новосибирска.

О «рабочем моменте» говорит и член постоянной комиссии по бюджету Александр Бурмистров.

— На моей памяти таких случаев не было, чтобы кто-то из чиновников вел себя неадекватно, некорректно, — говорит собеседник InfoPro54. — В отношении коллег-депутатов такого тоже не наблюдал. По каким-то вопросам могут быть разного рода споры, дискуссии, но, с точки зрения этикета, вопросов не было. Может быть, кто-то из депутатов «повздорил» с кем-то из чиновников, но это не вопросы работы мэрии или горсовета Новосибирска.

По мнению его коллеги Натальи Пинус, некоторые аспекты взаимодействия мэрии и горсовета все-таки вызывают вопросы.

— Мои предложения, которые я высказываю как депутат, постоянно игнорируются, для меня это достаточно типичная ситуация, — рассказывает Пинус. — Например, задаю вопросы по административной реформе. Я абсолютно уверена в разумности того, что говорю. Но каких-то действий, чтобы реализовывались эти предложения, нет. Регулярно, когда даже прошу что-то протокольно отметить, что-то инициировать, это остается только словами.

Напомним, в настоящий момент депутаты горсовета рассматривают бюджет Новосибирска перед его принятием во втором чтении.

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