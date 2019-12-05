Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Анатолий Локоть: Вытеснять с рынка «Спецавтохозяйство» — чревато

Регоператор полностью не рассчитался с МУП за вывезенный мусор, и сейчас компания вынуждена обращаться в Арбитражный суд.
  • 05/12/2019, 17:33
Автор: Юлия Данилова
8c5a3736
По данным на начало октября по версии МУП, регоператор был должен предприятию за перевозку ТКО 82 млн рублей.

— Нас не может не заботить то, что сейчас происходит в Новосибирске, а также качество вывоза ТКО. В прошлом году мы, в отличие от других городов-миллионников, не «провалились» во время переходного периода и смены законодательства только благодаря тому, что образовавшиеся дырки закрыло МУП «Спецавтохозяйство». А брошенные территории в зимние каникулы были, — заявил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть, комментируя ситуацию на рынке вывоза ТКО города.

Он подчеркнул, что вытеснение муниципального предприятия с рынка — опасная затея, так как частные перевозчики, в случае если их перестанут устраивать условия работы, просто уйдут. МУП будет выполнять поставленную задачу в любой ситуации, потому что его главной целью является не получение прибыли, а обеспечение прописанных функций.

— С нашим МУП полностью не рассчитались за вывезенный мусор, и сейчас оно вынуждено обращаться в Арбитражный суд. Это серьезная проблема — и ее нужно решать, в том числе регоператору, — говорит мэр. — Безусловно, нас волнует тот факт, что с рынка перевозок ТКО уходят работающие на нем компании. Кто и как будет закрывать эти дыры? Я готов отдать соответствующее распоряжение САХ, чтобы Новосибирск не зарос мусором за каникулы по самую макушку. Но кто за это будет платить? В бюджете города деньги на эти цели не заложены. Сегодняшнее законодательство не позволяет этого сделать.

Локоть отметил, что сложившаяся ситуация сейчас обсуждается муниципалитетом и правительством области, но к ее решению должны подключиться и другие участники процесса. О какой сумме задолженности перед перевозчиком идет речь, мэр не уточнил. На сайте Арбитражного суда Новосибирской области информации об иске «Спецавтохозяйства» к регоператору ООО «Экология-Новосибирск» пока нет.

По торгам на перевозку ТКО определяется победитель

По торгам на перевозку ТКО определяется победитель

Напомним, в начале недели стало известно, что МУП «Спецавтохозяйство» проиграло в борьбе за крупнейший лот по вывозу ТКО из Заельцовского, Октябрьского, Кировского и Ленинского районов Новосибирска, а также из Барабинского, Куйбышевского, Здвинского, Каргатского, Убинского, Чулымского. Черепановского, Маслянинского, Сузунского и Коченевского районов области и города Оби. При стартовой цене лота 1,3 млрд рублей перевозчик заявил о готовности вывозить мусор за 1,03 млрд. Победитель тендера — ООО «Айсберг» — предложил 982 млн рублей.

Компания также подавала предложение на лот стоимостью 151 млн рублей по вывозу 275 тысяч кубометров мусора из Новосибирского района (кроме поселка Краснообск). Но его проведение было приостановлено ФАС по жалобе, поступившей от компании «Айсберг».

Если результаты конкурса опротестуют, то МУП «Спецавтохозяйство» сможет претендовать только на лоты, которые будет разыгрывать сам регоператор.

На рынке перевозок ТКО в Новосибирске формируется монополист

На рынке перевозок ТКО в Новосибирске формируется монополист

В начале октября на круглом столе в региональном парламенте директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков сообщал, что долг регоператора перед  МУП составлял 82 млн рублей. По его словам, получив претензии «Экологии-Новосибирск», «Спецавтохозяйство» в течении трех дней ответило на запрос, предоставило все доказательства выполненной работы и предложило заказчику в полном объеме оплатить задолженность. На момент проведения круглого стола ответ не был получен.

В середине ноября на заседании Общественного совета департамента по тарифам Новосибирской области Зыков рассказывал, что только на основе данных ГЛОНАСС регоператор отказывается оплачивать компании вывезенные объемы ТКО.

— Нам сейчас говорят: если машина не попала в геозону, то мусор считается невывезенным. Но у нас заключен договор на вывоз мусора, а не на попадание в ГЛОНАСС. А сейчас на этом основании нам снижают объемы. Если брать данные регоператора по ГЛОНАСС, то получается, что мы в Первомайском районе из трех месяцев работы в течение одного месяца вообще не выезжали на работу. Вы же понимаете, что это невозможно, — говорил он.

Новосибирские перевозчики ТКО уже останавливаются из-за долгов

Новосибирские перевозчики ТКО уже останавливаются из-за долгов

МУП «Спецавтохозяйство» создано в 1927 году, входит в состав департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. Предприятие предоставляет комплекс услуг по вывозу и размещению твердых коммунальных отходов в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности (Гусинобродский и Левобережный полигоны).

Фото пресс-службы мэрии

Популярное с сайта

К новому автовокзалу продлят шесть городских маршрутов

05/12/2019, 17:10
Он начнет работать с 21 декабря.

Новосибирский городской открытый колледж получил статус федеральной площадки РАО

05/12/2019, 16:40
Сетевая программа «школа-колледж» для регионов пока является инновацией.

Банк ВТБ потребует банкротства «Купинского мороженого»

05/12/2019, 15:39
Сообщение банка о намерениях обратиться в Арбитражный суд размещено на Федресурсе.

Актуальный разговор

Дмитрий Кромский: «4G у нас есть практически везде»

Дмитрий Кромский: «4G у нас есть практически везде»

Все материалы
Новости

У малого бизнеса усилился пессимизм в отношении текущей ситуации в экономике

05/12/2019, 19:12

Конкурс на «умные остановки» планируют объявить в первом квартале 2020 года

05/12/2019, 19:00

В Новосибирске чаще всего владельцев меняют японские и российские автомобили

05/12/2019, 18:46

Депутаты недовольны неподобающим поведением чиновников мэрии

05/12/2019, 18:05

Тонна глины и много зрителей

05/12/2019, 17:39

К новому автовокзалу продлят шесть городских маршрутов

05/12/2019, 17:10

Новосибирский городской открытый колледж получил статус федеральной площадки РАО

05/12/2019, 16:40

Банк ВТБ потребует банкротства «Купинского мороженого»

05/12/2019, 15:39

Провайдер Selectel развернул облачную платформу в Новосибирске

05/12/2019, 14:09

Средний возраст автомобилей в Сибири — 16,3 года

05/12/2019, 12:25

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Зачем «прессуют» торговые центры?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска