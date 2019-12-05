Анатолий Локоть: Вытеснять с рынка «Спецавтохозяйство» — чревато

Напомним, в начале недели стало известно, что МУП «Спецавтохозяйство» проиграло в борьбе за крупнейший лот по вывозу ТКО из Заельцовского, Октябрьского, Кировского и Ленинского районов Новосибирска, а также из Барабинского, Куйбышевского, Здвинского, Каргатского, Убинского, Чулымского. Черепановского, Маслянинского, Сузунского и Коченевского районов области и города Оби. При стартовой цене лота 1,3 млрд рублей перевозчик заявил о готовности вывозить мусор за 1,03 млрд. Победитель тендера — ООО «Айсберг» — предложил 982 млн рублей.

Компания также подавала предложение на лот стоимостью 151 млн рублей по вывозу 275 тысяч кубометров мусора из Новосибирского района (кроме поселка Краснообск). Но его проведение было приостановлено ФАС по жалобе, поступившей от компании «Айсберг».

Если результаты конкурса опротестуют, то МУП «Спецавтохозяйство» сможет претендовать только на лоты, которые будет разыгрывать сам регоператор.

В начале октября на круглом столе в региональном парламенте директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков сообщал, что долг регоператора перед МУП составлял 82 млн рублей. По его словам, получив претензии «Экологии-Новосибирск», «Спецавтохозяйство» в течении трех дней ответило на запрос, предоставило все доказательства выполненной работы и предложило заказчику в полном объеме оплатить задолженность. На момент проведения круглого стола ответ не был получен.

В середине ноября на заседании Общественного совета департамента по тарифам Новосибирской области Зыков рассказывал, что только на основе данных ГЛОНАСС регоператор отказывается оплачивать компании вывезенные объемы ТКО.

— Нам сейчас говорят: если машина не попала в геозону, то мусор считается невывезенным. Но у нас заключен договор на вывоз мусора, а не на попадание в ГЛОНАСС. А сейчас на этом основании нам снижают объемы. Если брать данные регоператора по ГЛОНАСС, то получается, что мы в Первомайском районе из трех месяцев работы в течение одного месяца вообще не выезжали на работу. Вы же понимаете, что это невозможно, — говорил он.

МУП «Спецавтохозяйство» создано в 1927 году, входит в состав департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. Предприятие предоставляет комплекс услуг по вывозу и размещению твердых коммунальных отходов в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности (Гусинобродский и Левобережный полигоны).

Фото пресс-службы мэрии