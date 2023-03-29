ТОП-10 сценариев разговоров с мошенниками

Они «работают» как на территории нашей страны, так и из-за рубежа. Жертвами мошенников становятся простые люди, бизнесмены, пенсионеры и даже чиновники. Рассказываем о самых распространенных сценариях, в которых жулики выманивают деньги у человека.

10 сценариев разговоров

Мы разобрали для вас самые известные речевые сценарии, которые используют мошенники в своей беседе. Обычно они давят на страх, пугают внезапными последствиями здесь и сейчас, давят на жалость или на жадность, а также используют другие слабости человеческой души. Расскажем обо всех речевых схемах жуликов. Как старых и избитых, так и новых.

Интересно! Не стоит думать, что в лапы мошенников попадают только простые люди. Например, летом 2022 года сотрудница одного известного банка перевела мошенникам 900 тысяч рублей. Девушка ничего не заподозрила. Ее не смутил тот факт, что с ней общался «представитель» банка, в котором она работает.

Каким образом жулики разводят людей:

ДТП с родственником. Известный и старый развод, когда жертве поступает звонок от «родственника», который сбил пешехода на своем авто. Обычно с человеком разговаривает липовый представитель власти. Он просит перевести деньги на указанный счет, чтобы уладить конфликт. Кредит в банке. Человеку поступает звонок от «представителя» банка. Мошенник говорит, что на него пытаются взять кредит. Клиенту нужно выдать точные сведения по кредитной карте, а также указать числа из проверочного СМС. Только так можно отменить операцию. Естественно, после указания данных, с карты списывают все средства. Опасные операции по счету. Разновидность звонков от липовых представителей банка. Некий сотрудник банка звонит человеку, сообщая о странных операциях по счету. После чего просит скачать из Google Play или другого цифрового маркета приложение по безопасности. На самом деле, программа берет на себя удаленное управление вашим смартфоном. Жулик получает полный контроль за вашим личным кабинетом в мобильном банке, а также имеет доступ к СМС сообщениям. Звонок из полиции или ФСБ. В этой схеме могут участвовать несколько жуликов. Они по очереди переключают жертву на разных специалистов или работников службы безопасности. После чего с человеком связывается липовый представитель власти. Он угрожает тем, что деньги со счета уходят на карточки экстремистов. Или пытается привлечь жертву по другим статьям УК РФ. Естественно, вопрос можно уладить, если заплатить на номер счета мошенников. Долг по кредиту. Мошенники звонят от лица банка. Они сообщают, что на клиента оформили огромный кредит. Обычно суммы довольно значимые. Чтобы погасить долг, нужно оформить еще один займ. Его, якобы, переведут на защищенный счет и произойдет взаиморасчёт. Долги уйдут. Звучит крайне странно, но люди ведутся. Они оформляют кредит самостоятельно, после чего переводят его на чужой лицевой счет. Переоформление квартиры. Звонок от липового сотрудника безопасности. В этом случае он говорит, что квартиру клиента могут просто переписать на третье лицо. Единственный способ избежать этого – оформить кредит с залогом недвижимости. Квартира перейдет в залог банка, ее не смогут переписать. Естественно, заемные средства нужно передать третьим лицам. Липовая доставка на Avito. Допустим, вы выставляете какую-либо вещь на Авито. С вами списывается человек. Он заинтересован в покупке и предлагает оформить доставку через известный сервис. Очень часто жулик созванивается с жертвой по телефону, чтобы втереться в доверие. После чего скидывает ссылку на сервис. Вы переходите, оставляете данные по карте, и все. Деньги уходят в карман мошеннику. Дело в том, что жулики дают так называемый фишинговый сайт. Он похож на оригинальный сервис до буквы, но не имеет к нему никакого отношения. Его главная задача – выманить из человека данные по карте или совершить липовую покупку. Разводы в мобильных или компьютерных играх. Это новая схема работы, которая появилась после ухода большинства агрегаторов и производителей мобильных игр в 2022 году. Чаще всего на нее попадают несовершеннолетние дети, а также доверчивые геймеры. Развод идет в несколько этапов. Сначала пользователь находит интересное нелегальное предложение в сети. Например, ставки в игре Brawl Stars. Он оставляет заявку с номером телефона в интернете. Спустя некоторое время с жертвой по телефону связываются мошенники. Они предлагают пополнить баланс сервиса. Когда деньги поступают на сайт, телефон жуликов замолкает навсегда. Участие в закрытых распродажах. Еще один вариант, который возник после событий 2022 года. Многие крупные бренды одежды ушли из России. И этим воспользовались мошенники. Злоумышленники звонят клиентам, используя слитые базы номеров. Они предлагают доступ к закрытым распродажам по специальной ссылке. Жертва переходит на фишинговый сайт, с ее карты снимают все денежные средства. Развод работает не только с вещами, но и с цифровой техникой. Знакомства в интернете. Мужчина или женщина знакомится с симпатичным представителем противоположного пола в сети. Визави отвечает взаимностью. После чего завязывается горячая переписка. Очень часто она переходит в общение голосом по телефону. И вот наступает время реальной встречи. Женщина или мужчина на том конце провода согласен прийти, но есть один нюанс. Ему нужно пополнить счет телефона или интернета на 1500-2000 рублей. Как только деньги поступают на счет, человек пропадает из жизни жертвы.

Это самые распространенные схемы и сценарии, которые известны к 2023 году. Мы описали только общие алгоритмы. На самом деле каждый развод по телефону – это отдельная история со своим контекстом.