По пассажиропотоку в метро Новосибирск уступает только Москве и Санкт-Петербургу

Новосибирск вошел в топ-3 городов с самым большим пассажиропотоком в подземке, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на сообщение пресс-службы Новосибирского метрополитена.

В 2022 году услугами подземного транспорта в городе воспользовались около 77,3 миллиона человек. При этом уточняется, что в метро Екатеринбурга данный показатель оказался меньше в два раза: там подземку за год посетили 38 миллионов пассажиров.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска закупит 5,5 тысяч тонн противогололедного реагента.

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