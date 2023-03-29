Объем ремонтной кампании на теплосетях Новосибирска в 2023 году в деньгах вырастет в 2 раза, а в объемах — на 70%

— 7 апреля мы подводим последние итоги по выбору подрядчиков на благоустройство объектов, где у нас шли ремонты в 2022 году и минувшей зимой. В апреле запускаются асфальтовые заводы, и мы начинаем устранять эти недоделки. В общей сложности в этом ремонтном сезоне планируем провести благоустройство около 1000 объектов, — сообщил на пресс-конференции директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) Андрей Аплошкин.

По данным СГК, по итогам прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов на теплосетях города уже выявлены 2166 дефектов — это на 22% больше, чем в 2021-2022 годах.

По ремонтам в 2023 году в планах компании — переложить 20 км сетей в однотрубном исполнении. Суммарный объем финансирования программы — 4 млрд рублей. В деньгах объем работ, по сравнению с 2022 годом, вырос в 2 раза, по «физике» — на 70%.

Напомним, десятилетняя программа модернизации теплосетей Новосибирска в рамках альткотельной подразумевает вложение 16 млрд рублей. Еще около 5 млрд добавилось после того, как мэрия города и СГК заключили концессионное соглашение.

— Основные инвестиции запланированы в ближайшие 3 года. Кроме того, мы будем искать другие источники финансирования, в том числе на федеральном уровне, чтобы продолжать программу обновления сетей в Новосибирске. По моим оценкам, в ближайшие 5 лет в это хозяйство необходимо вложить около 50 млрд рублей, чтобы снять напряженность и работать в спокойном режиме, — подчеркнул Андрей Аплошкин.

Информацию о том, какие теплотрассы будут ремонтироваться, какие улицы при этом будут перекрываться и на какой срок — можно уже сейчас посмотреть на интерактивной карте.

Сейчас СГК завершает торги по выбору подрядчиков для проведения ремонтов, а также синхронизирует планы с дорожниками. В этом году на 3 участках в Новосибирске ремонты теплотрасс пересекаются с нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме того, графики работ на некоторых участках сдвинуты с учетом проведения в конце июня Дня города.

Аплошкин не исключил, что состояние сетей вынудит энергетиков менять план по ремонтным работам.

— Вчера было большое повреждение сети на Доватора, которое мы устраняли около 12 часов. Это тревожный звонок, поэтому мы обсуждаем возможность переноса ремонта теплотрассы на этом участке с 2024 года, как планировалось ранее, на 2023-й, — говорит директор Новосибирского филиала СГК.

Энергетики также постараются найти возможность полностью отремонтировать теплотрассу на улице Автогенной, ранее планировалось, что часть работ пройдет в 2023-м, часть — в 2024-м.

— Сроки начала ремонтной кампании и гидравлических испытаний зависят от завершения отопительного сезона. Соответствующее решение принимает глава города, опираясь на среднедневную температуру воздуха, — поясняет Андрей Аплошкин. — Для нас чем раньше закончится отопительный сезон — тем лучше, так как у нас будет больше времени на выполнение запланированных работ. Напомню, что у нас еще с прошлого сезона на мониторинге 45 повреждений, которые мы не успели устранить из-за ограничений по климатическим срокам, а в этом году объем работ будет еще выше.

Напомним, в 2022 году, по сравнению с 2021-м, финансирование ремонтов в городе увеличилось с 200 млн до 1,2 млрд рублей, а объемы с 2,5 до 12 км.

Ранее редакция приводила данные городской прокуратуры о том, что в Новосибирске износ теплосетей составил 84%.