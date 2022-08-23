ТОП-3 экзотических способа удивить девушку на День Рождения

Привет, мужчина! Раз ты задался вопросом: чем удивить девушку на День Рождения, то я, грандмастер Роман, но не Букин, дам тебе несколько взрослых советов. Порадуй свою возлюбленную, покажи ей мужскую заботу, прояви смекалку, будь интригующим тигром. Продумай каждый пункт своей идеи с подарком до мелочей… И тебе воздастся 🙂

Способ №1: Таинственное удивление

Нужно устроить интригу. А лучше две… а то и три. Будь загадочным и интересным. Наверняка, мой друг, ты уже знаешь некоторые интересы своей девушки. Это является основой данного пункта. Следует задать себе вопрос: а что будет экзотическим подарком для неё, о котором она даже не догадается? Здесь могли бы быть советы по совместным прыжкам с парашютом, парному катанию на электросамокатах, но нет…

Закажи для прекрасной мадемуазели в аренду лимузин, например, один из таких: https://starcars54.ru/prokat-limuzinov-na-torzhestva.php. Если ты житель мегаполиса, то в твоём городе 100% есть компании, сдающие лимузины в прокат с водителем. Скажешь дорого? Нет, дружище. Снять стильную длинную машину для двоих влюбленных сердец стоит в районе 2000 российских рублей за 1 час романтической поездки. Двух часов будет вполне достаточно, чтобы приятно удивить свою любимую девушку на День Рождения. Не забудь взять в мини-приключение бутылочку изысканного напитка, который, прежде всего, нравится ей (ведь ты для неё стараешься, правда?). В лимузине каждой уважающей себя прокатной компании есть бокалы и стаканы: с собой брать не надо. Конфеты, фрукты, сыр (?) и прочее на твоё усмотрение и бюджет.

«Почему лимузин?» — спросишь ты. А я отвечу: «Как думаешь, твоя девушка ездила когда-нибудь на столь роскошном автомобиле?». То-то же. Побалуй её и себя. Совет от грандмастера: возьми с собой… цветы. Отдай их водителю, пусть положит на переднее пассажирское сидение, чтобы твоя дама их случайно не увидела. Не переживай, водительская кабина отделена перегородкой, через которую нельзя подглянуть. Если вдруг не успеваешь самостоятельно перед романтикой купить цветы, то можешь попросить шофёра до подачи лимузина заблаговременно заехать в цветочный и осуществить задуманное. Розы — банально, выбирай другие растения. Если позволяют финансы, можно подарить какое-нибудь красивое ювелирное украшение. Сомневаешься? Попробуй! Возможно, твой вечер закончится «чем-то» более интригующим, чем вечерняя прогулка на лимузине 🙂

Способ №2: Жгучий подарок

Наверняка ты уже подумал о походе в какое-нибудь местное мексиканское или азиатское кафе, чтобы хапнуть бургер за здоровье с… острым соусом. Например, Carolina Reaper Hot Pepper Sauce, остротой около 1 млн SHU по шкале Сковилла (осторожно, горячо!). Но, товарищ, таким точно не стоит удивлять в первые месяца отношений, а то и вообще, если она, конечно, не огнедышащий дракон.

Совет, возможно, банальный для Дня Рождения, но точно действующий. Как-нибудь заранее узнай размер одежды своей девушки или визуально запомни её комплекцию. Описав размеры консультантке в магазине нижнего белья, приобрети не сильно вызывающий комплект. Почему такой? Чтобы твоя муза не подумала о тебе ничего лишнего, если ты делаешь такой сюрприз впервые. Цвет выбирай красный — олицетворение страсти.

Помнишь, в начале статьи я говорил про интриги? Лучшим вариантом подарить нижнее белье — будет подарок вечером в отеле. Заранее сними комфортный номер для двоих по удобной для тебя цене. Желательно, чтобы в заведении был ресторан: идеально, если на крыше (летом). После трапезы предложи остаться переночевать в отеле. Завтрак с утра в постель для любимой будет уместным дополнением и удвоит твои шансы завоевать её сердце. Profit!

Способ №3: Воздушный романтик

Летал ли ты когда-нибудь на частном самолёте? А хочешь попробовать и незабываемо удивить свою девушку в её день? Сними в аренду такой airplane с личным пилотом. Стоимость воздушного путешествия в среднем от 3500 руб/час. Речь идёт не об элитных бизнес-джетах, а о более простых вариантах по доступной цене. Как найти? Поисковик в помощь, гугли запрос: «романтический полёт на самолёте».

Это очень круто! Особенно если ты дополнишь небесный круиз дополнительными идеями. Например, проход на самолёте под баннером с надписью «Я люблю тебя!». Не забудь остановить время в моменте и запечатлеть всё на фото. Экзотические фотоснимки надолго будут поддерживать в памяти тёплые и приятные чувства об этом приключении. Изумление и восторг!

Мужской совет от бывалого

Друг, я поведал тебе реально доступные и действующие способы, как оригинально вызвать удивление у твоей девушки в День Рождения. Не скупись на заботу и подарки, женщины любят заботливых и щедрых мужчин! Желаю яркой взаимной любви и страстных отношений!

Если вдруг однажды тебе помогут мои советы, поделись ими со своим скучающим другом-одиночкой! Мужская солидарность, понимаешь ли. Мужчина — достойная личность в кругу близких тогда, когда совмещает дружбу с друзьями, отношения с женщинами, и не забывает про семью. Живи в гармонии!

Автор статьи, Роман Хан. Стилистика сохранена