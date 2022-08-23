Определение «бывшая периферия» для этого места функционально именно с акцентом на первом слове, на слове «бывшая»: «Хороший дом на Никитина 128» — биографический рубеж для этой территории.

Предыдущий этап биографии ярким не был: пересечение улиц Никитина и Панфиловцев — типичное стагнационное пространство, через которое массированная новосибирская урбанизация перешагивала не замечая. В итоге ситуация стала парадоксальной: совсем неподалеку от центра Октябрьского района застыли во времени бараки и частный сектор. В итоге город всё-таки взялся за эту территорию — очень уж разительным становился контраст между ней и формирующимся новосибирским Сити. На обширном периметре улиц Никитина, Панфиловцев и Автогенной анонсированы или уже запущены несколько масштабных проектов от различных застройщиков.

Однако особое место в этом процессе принадлежит именно проекту «Корпорации ЁЛКА» и компании «МЕТР» — «Хорошему дому на Никитина 128». Особое — потому что дом этот является не просто очередной новостройкой в зоне реновации, а откровенным прорывом. Его масштаб, принципы композиционной интеграции, архитектурная деталировка и подбор материалов — всё это исполнено на уровне, типичном для застройки центра Новосибирска. Цветной кирпич в орнаментальной кладке, стены с цветотекстурным оттенком и динамическая пластика фасада, подчеркивающая рослость и стройность здания — всё это было бы привычно и ожидаемо где-нибудь на Ядринцевской или Орджоникидзе. А для стыка Никитина-Панфиловцев такой дом — настоящий гость из будущего.

Впрочем, на очевидную близость этого самого будущего намекает даже то, как «Хороший дом» вписан в пространство его проектировщиками — московским архитектурным бюро Urban Scale. Это не просто башня, «вонзенная» на место снесенной ветхой застройки, это полновесная триада «дом-двор-квартал». То есть архитектурную проработку получила вся территория примыкания, вплоть до остановки общественного транспорта: ещё перед началом строительства дома был выполнен и проект ландшафтного благоустройства прилегающей территории — чтобы готовый дом предстал горожанам не на глинистом пустыре, а в обжитом и эстетически завершенном зеленом дворе-сквере.

Сквер и двор — в данном случае равнозначные образы одного целого. Их миссия — дать жильцу ощущение «я — дома»: не у двери квартиры и даже не в подъезде, а уже по пути от транспортной остановки или за рулём подъезжающего автомобиля. Для этого двор-сквер прорабатывался в общей эстетике здания, а логистика его обустройства стала максимально динамичной, чтобы готовность дома и сквера была синхронной. Территория ближнего примыкания (непосредственно двор) обозначена в проекте как закрытое и безопасное пространство, причём рубеж между приватным двором и общедоступным сквером проработан с максимальной деликатностью. Никакого «эффекта Берлинской стены» — сквер переходит во двор словно с мягким градиентом, потому что дизайн ограды сочетает надёжность с визуальной ненавязчивостью.

На 19 этажах дома разместились 188 квартир. Это достаточно мягкая пропорция, предотвращающая «синдром муравейника». Толчеи у лифтов точно не будет. К слову, сам лифтовый холл — ещё один элемент социоархитектурного зонирования. Он делит весь объём здания на две функциональных вертикали. В одной сосредоточены небольшие уютные квартиры для молодых семей и студентов (студии и двухкомнатные студии), а в другой — просторные трёхкомнатные квартиры для семей с детьми. Акустические зоны этих сообществ практически не пересекаются, так что соседство обещает быть дружным и органичным.

На 188 квартир предусмотрены 108 парковочных мест, а подземный паркинг, «накрытый» сверху двором с игровыми площадками, имеет два пути доступа: со двора и через лифт дома. Учтена и сезонность быта: одежду, спортивное снаряжение и дачные аксессуары жильцам не нужно хранить в квартире. Для этого на подземном этаже есть кладовые с отоплением и вентиляцией. Спуститься к ним также можно на лифте.

Квартиры сдаются в формате White Box: со стяжкой пола, выравненными стенами и с готовыми оконными откосами. То есть тяжелого, долгого и грязного ремонта такая квартира не требует в принципе. Ее обустройство — сугубо творческий и динамичный процесс — декорирование. Выбор «наряда» для белых стен, расстановка мебели и размещение «уютообразующих» вещиц.

Квартиры в этом эффектном доме можно купить по ипотечной ставке от 0,01%. Также их можно приобрести по экономичной схеме Trade-in — обменяв на свое прежнее жилище.

К слову, квартир в продаже осталось менее 40. Можно сказать, жизнь дома уже началась. А вскоре он изменит и жизнь своей локации — активирует процесс её обновления, сделает вторым ядром Октябрьского района, его дополнительным центром.

Сайт «Никитина 128»

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