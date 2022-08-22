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МТС запустил в Новосибирске первые модули нового центра обработки данных

  • 22/08/2022, 18:23
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центр обработки данных
Он будет закрывать потребность в облачных сервисах пользователей от Урала до Дальнего Востока.

В Новосибирске состоялось открытие первых модулей крупнейшего в Сибири центра обработки данных (ЦОД), заказчиком которого выступила компания МТС, строительным подрядчиком — ГК «Мета». Как сообщают в МТС, мощностей центра достаточно, чтобы обеспечить бесперебойную работу IT-инфраструктуры телекомоператора: биллинга, системы онлайн-обслуживания абонентов, оборудования для сетей 3G/4G/5G и других технологий. Введенные в эксплуатацию модули также обеспечивают работу cloud-сервисов облачного провайдера #CloudMTS. В течение года МТС планирует увеличить доступные мощности дата-центра в два раза. Новый модульный ЦОД имеет сертификат Tier III CF от международной организации Uptime Institute, что соответствует высшему уровню надежности инфраструктуры. К осени МТС планирует полностью развернуть мощности ЦОДа.

По информации, представленной представителями МТС и правительства Новосибирской области в ходе торжественной церемонии открытия, мощности центра позволят закрыть потребность IT-компаний и частных пользователей на территории от Урала до Дальнего Востока в ресурсах для облачного хранения данных. В зависимости от потребности клиентов территория (семь гектаров), на которой размещен ЦОД, будет пополняться новыми модулями.

Многие компании использовали до определенных событий и зарубежные облачные мощности, и мощности западных регионов Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает глава регионального Минцифры Сергей Цукарь. Со строительством такого ЦОДа в Новосибирске сюда притянутся новые клиенты.

О приближении услуги к клиентам говорит и директор департамента облачной инфраструктуры МТС Дмитрий Милов.

Это возможность продвижения вычислительных мощностей ближе к клиенту, комментирует представитель компании. Есть две возможности. Первая это хаб, который будет обрабатывать основную часть вычислительных мощностей, вторая небольшие соты, которые будут ближе к клиенту. Вычисления будут проводиться в два этапа: так называемые Edge-технологии и основные технологии.

По информации компании объём инвестиций в дата-центр составил в Новосибирске 1,7 млрд рублей. «Отбить» расходы компания планирует в течение 10-12 лет.

центр обработки данных

Представители МТС также прокомментировали, как на ход реализации проекта повлияли последние события в международной политике и экономике.

Мы заранее предусмотрели замену инженерного оборудования, унифицированного с точки зрения характеристик, рассказывает Дмитрий Милов. Поэтому мы обратились к нашим зарубежным коллегам из других стран, которые имеют такое производство. Возможно, их оборудование имеет другие весовые характеристики. Но с точки зрения функционала дизели одного производителя (С которым компания взаимодействовала до начала событий. Ред.) ничем не хуже, чем дизели другого (Нового партнера. Ред.). Поэтому, конечно, была проблема перепроектирования, допроектирования, тюнинга.

Одновременно МТС более активно начал использовать и отечественное оборудование

Со своей стороны, поддержку проекту в части налоговых льгот оказывает правительство Новосибирской области.

При проектировании ЦОДа предполагалось получение налоговых льгот на имущество, на земельный налог, сообщает Сергей Цукарь. Сейчас, наверное, самое ощутимое для крупных операторов связи решение — это инвестиционный налоговый вычет. Это позволит компаниям сохранить объем инвестиций в наш регион.

По информации ПАО МТС, компания на территории России имеет 13 ЦОДов. ЦОД в Новосибирске — третий по счету типовой модуль. Площадь застройки 3,5 тысячи кв. м. Электрическая мощность площадки 8 мегаватт с возможностью расширения до 16 мегаватт. На площадке завершена подготовка к установлению четырех модулей, два из которых уже размещены.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске появилась площадка для развития технологического предпринимательства.

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Рубрики : Бизнес Телекоммуникации

Регионы: Новосибирск

Теги : Центр обработки данных телеком облачный провайдер дата-центр


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