МТС запустил в Новосибирске первые модули нового центра обработки данных

В Новосибирске состоялось открытие первых модулей крупнейшего в Сибири центра обработки данных (ЦОД), заказчиком которого выступила компания МТС, строительным подрядчиком — ГК «Мета». Как сообщают в МТС, мощностей центра достаточно, чтобы обеспечить бесперебойную работу IT-инфраструктуры телекомоператора: биллинга, системы онлайн-обслуживания абонентов, оборудования для сетей 3G/4G/5G и других технологий. Введенные в эксплуатацию модули также обеспечивают работу cloud-сервисов облачного провайдера #CloudMTS. В течение года МТС планирует увеличить доступные мощности дата-центра в два раза. Новый модульный ЦОД имеет сертификат Tier III CF от международной организации Uptime Institute, что соответствует высшему уровню надежности инфраструктуры. К осени МТС планирует полностью развернуть мощности ЦОДа.

По информации, представленной представителями МТС и правительства Новосибирской области в ходе торжественной церемонии открытия, мощности центра позволят закрыть потребность IT-компаний и частных пользователей на территории от Урала до Дальнего Востока в ресурсах для облачного хранения данных. В зависимости от потребности клиентов территория (семь гектаров), на которой размещен ЦОД, будет пополняться новыми модулями.

— Многие компании использовали до определенных событий и зарубежные облачные мощности, и мощности западных регионов — Москвы и Санкт-Петербурга, — сообщает глава регионального Минцифры Сергей Цукарь. — Со строительством такого ЦОДа в Новосибирске сюда притянутся новые клиенты.

О приближении услуги к клиентам говорит и директор департамента облачной инфраструктуры МТС Дмитрий Милов.

— Это возможность продвижения вычислительных мощностей ближе к клиенту, — комментирует представитель компании. — Есть две возможности. Первая — это хаб, который будет обрабатывать основную часть вычислительных мощностей, вторая — небольшие соты, которые будут ближе к клиенту. Вычисления будут проводиться в два этапа: так называемые Edge-технологии и основные технологии.

По информации компании объём инвестиций в дата-центр составил в Новосибирске 1,7 млрд рублей. «Отбить» расходы компания планирует в течение 10-12 лет.

Представители МТС также прокомментировали, как на ход реализации проекта повлияли последние события в международной политике и экономике.

— Мы заранее предусмотрели замену инженерного оборудования, унифицированного с точки зрения характеристик, — рассказывает Дмитрий Милов. — Поэтому мы обратились к нашим зарубежным коллегам из других стран, которые имеют такое производство. Возможно, их оборудование имеет другие весовые характеристики. Но с точки зрения функционала дизели одного производителя (С которым компания взаимодействовала до начала событий. — Ред.) ничем не хуже, чем дизели другого (Нового партнера. — Ред.). Поэтому, конечно, была проблема перепроектирования, допроектирования, тюнинга.

Одновременно МТС более активно начал использовать и отечественное оборудование

Со своей стороны, поддержку проекту в части налоговых льгот оказывает правительство Новосибирской области.

— При проектировании ЦОДа предполагалось получение налоговых льгот на имущество, на земельный налог, — сообщает Сергей Цукарь. — Сейчас, наверное, самое ощутимое для крупных операторов связи решение — это инвестиционный налоговый вычет. Это позволит компаниям сохранить объем инвестиций в наш регион.

По информации ПАО МТС, компания на территории России имеет 13 ЦОДов. ЦОД в Новосибирске — третий по счету типовой модуль. Площадь застройки — 3,5 тысячи кв. м. Электрическая мощность площадки — 8 мегаватт с возможностью расширения до 16 мегаватт. На площадке завершена подготовка к установлению четырех модулей, два из которых уже размещены.

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