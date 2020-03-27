Топ 3 кондиционера 2020 года

Эти кондиционеры могут стать очень неплохим решение для тех кто желает приобрести качественную и удобную климатическую технику.

Haier AS25S2SD1FA/1U25S2PJ1FA

Сплит-система от японского производителя отличается своей функциональностью и высокой надёжностью. Само собой даже она может сломаться через определённый период времени после её приобретения, если это произошло тогда вам следует обратить внимание на запчасти для кондиционера КОМПАНИЯ https://fix-hub.ru/catalog/zapchasti-dlya-konditsionerov/ готова предложить их очень большой ассортимент, а также максимально доступные цены на них.

Благодаря своей продуманной конструкции данный кондиционер работает практически бесшумно. Также в нём имеется встроенная функция EcoPilot позволяющая определить присутствие человека в комнате и подстроить под него необходимые параметры охлаждения.

Основные достоинства:

Высокий класс энергоэффективности (А+++);

Низкий уровень шума;

Функция 3D Airflow позволяющая создавать объёмный воздушный поток;

Cooper&Hunter CH-S09FTXHV-B

Эта модель специально адаптирована под условия Восточной Европы, что выражается в расширении рабочих температур до -30 градусов по Цельсию. Также устройство отличается своей простотой и удобством в использовании и эстетическим внешним видом. Устройство может работать как на охлаждение, так и на обогрев помещения. К числу основных достоинств этого кондиционера можно отнести:

Высокий уровень энергоэффективности (класс А+++);

Широкий температурный режим при работе устройства в режиме нагрева;

Продуманный дизайн;

Наличие дополнительных режимов: вентиляция и осушение;

Hitachi RAK-25RXD/RAC-25WXD

Устройство изготовлено из очень качественных материалов, обладает минималистическим дизайном. Благодаря специальному датчику позволяет создать необходимый температурный режим в помещении и при этом сэкономить энергию. Также оснащён режимом работы AUTO, который позволяет кондиционеру автоматически подбирать наиболее комфортную температуру.

Основные достоинства: