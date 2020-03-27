Мэр пообещал, что проблемные площади Левобережья не затопит

— Это было одно из самых тяжелых мест в плане подтопления, — рассказывает Мысик. — Сейчас на протяженности 365 погонных метров коллектор полностью вычищен. Восстановлена его пропускная способность. Сегодня у нас на площадях Энергетиков и Труда полностью исключено аварийное и тем более катастрофическое подтопление. Если и возникают какие-то негативные явления, то это от недостаточного количества дождеприемных устройств, которые там будут поставлены в ближайшие 2-3 недели.

По словам руководителя МУПа, такое состояние коллектора предстоящей весной станет результатом плановых работ по его ремонту и расчистке. Одновременно с основным идут работы и по подводящим коллекторам на улицах Широкой и Станиславского.

— Это коллекторы диаметром 1,5-1,8 м, — говорит Мысик. — Они собирают все потоки с улично-дорожной сети. Был выбран такой порядок, что мы идем от низкой точки вверх, чтобы избежать заторов, чтобы не создавался эффект плотины.

Помимо указанного коллектора, производится очистка от мусора защитных решеток коллекторов у рек Каменка, Ельцовка. Одновременно осуществляется инженерный мониторинг 42 водопропускных труб на основных магистралях улично-дорожной сети.

Пока, как сообщают в мэрии Новосибирска, паводок в город не пришел. Мониторинг малых рек на территории города, проводимый совместно с министерством природных ресурсов и экологии области, показывает, что уровень воды в них еще не превышен.

Однако предпосылки для паводка имеются весомые. В частности, как ранее сообщалось, за текущий зимний период выпала практически двухгодовая норма осадков. А темпы и качество работ по вывозу и утилизации снега неоднократно вызывали нарекания и у общественности, и у представителей депкорпуса. Информацию о серьезном уровне паводка подтверждают и первые данные экспедиции Западно-Сибирского управления гидрометеорологической службы в Республику Алтай.

— В Республику Алтай отправилась первая экспедиция для оценки снегозапасов, которые накопились в зимний период, — говорит мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Самая первая информация говорит о 120-190% от нормы. При этом содержание воды в этом снеге очень высокое.

По информации мэрии Новосибирска, из 359 ливневых канализаций, расположенных на придомовых территориях, очищены от снега около 90%. Вывезен снег со 105 подтопляемых территорий жилых домов (77% от общего количества) с рисками подтопления. Общий вывезенный объем снега составляет 19,6 тысячи куб. м (88% от запланированного объема).

Фото: pixabay.com, автор- Hermann