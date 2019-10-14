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Топ-менеджеры РЖД пошли под суд за получение и дачу взяток

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
  • 14/10/2019, 16:19
Топ-менеджеры РЖД пошли под суд за получение и дачу взяток

В Новосибирской области бывший начальник среднесибирского района управления службы движения ОАО «РЖД» и трое руководителей структурных подразделений Западно-Сибирской железной дороги предстанут перед судом за получение и дачу взяток, сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

Отмечается, что отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника одного из районов управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения Западно-Сибирской дирекции управления движением ОАО «РЖД». Он обвиняется в совершении двадцати четырех преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 290, ч. 2 ст. 290, ч. 1 ст. 290 и ч. 1 ст. 291.1 УК РФ (получение взятки должностным лицом).

— Следствием установлено, что в период с мая 2016 года по март 2018 года обвиняемый, занимая указанную должность, совершал незаконные действия по сокрытию фактов отказов технических средств, сокрытию технологических нарушений, допущенных сотрудниками подразделений Западно-Сибирских дирекций инфраструктуры и по ремонту грузовых вагонов ОАО «РЖД», за что лично получал от них взятки в виде денег, общий размер которых составил более 800 000 рублей, — говорится в сообщении пресс-службы.

К уголовной ответственности за дачу взяток привлечены и трое работников подразделений ОАО «РЖД», которые регулярно различными частями передавали взятки начальнику района управления службы движения ОАО «РЖД». Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 291 и ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

— Преступная деятельность обвиняемого пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay.com, автор- sajinka2

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