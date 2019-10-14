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За девять месяцев в Новосибирске сдано в эксплуатацию почти 565 тыс. кв. метров жилья

Более 70 % новостроек относится к каркасному домостроению.
  • 14/10/2019, 16:27
За девять месяцев в Новосибирске сдано в эксплуатацию почти 565 тыс. кв. метров жилья

По данным управления архитектурно-строительной инспекции мэрии за девять месяцев 2019 года в Новосибирске сдано в эксплуатацию 564 тыс. 932 кв. метра жилых площадей (126 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – 446 тыс. 934 кв. метра), сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

48 домов (8977 квартир, 481 тыс. 748 кв. метров) – доля многоэтажного жилищного строительства. Два жилых здания (39 квартир, 2075 кв. метров) относятся к категории малоэтажного строительства.

Отмечается, что активнее всего возводятся многоэтажные жилые дома в Ленинском районе – 13 домов (165 тыс. 619 кв. метров).

Всего за девять месяцев выполнено под ключ 1813 квартир, что составляет 20 % от общего количества – 9 016 введенных квартир.

Согласно данным мэрии, значительная часть новостроек – 71 % – относится к каркасному домостроению. Удельный вес панельных домов – 19 %, кирпичных – 10 %.

На комплексных площадках городской застройки введен 21 дом общей площадью 200 тыс. 211 кв. метров.

Что касается индивидуального жилищного строительства, за девять месяцев 2019 года введено 389 домов общей площадью 81 тыс. 109 кв. метров.

Кроме того, с начала года приняты в эксплуатацию 176 объектов общественного и производственного назначения, автостоянок и гаражей общей площадью 330 тыс. 477 кв. метров, рассчитанных на 3872 рабочих места.

Фото: pixabay.com, автор- AKuptsova

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