Топ мест для новогодней фотосессии в Новосибирске

Новосибирск уже готов к встрече Нового года. Соцсети разрываются от красоты различных локаций. Редакция Infopro54 создала для читателей список самых прекрасных мест для зимней фотосессии. Одевайтесь, берите кофе и вперед, за новыми фотографиями!

Первой и самой знакомой для всех новосибирцев локацией можно считать Театральный сквер напротив НОВАТа.

Здесь находится главная елка Новосибирска, также рядом ― еще несколько елей, украшенных гирляндами. В сквере царит волшебная атмосфера праздника.

Следующая локация ― пешеходная улица Ленина. На ней множество интересных и красивых мест. Например, золотые ворота с огромным потолком из миллиона лампочек.

Не менее красивы фоны ― фасады кафе и домов на пешеходной улице, украшенные гирляндами, еловыми ветками и снежинками.

А если по пешеходной улице пройти несколько метров до Первомайского сквера, то можно сделать великолепные снимки вдоль светящейся аллеи. А через несколько шагов вас удивит яркий фонтан, созданный как будто специально для лучших фотографий.

Также советуем посетить недавно открывшейся сквер «Крылья Сибири». Над парком сделали иллюминацию в виде самолета и траектории полета.

Не забудьте заглянуть на территорию нового ледового дворца. Там расположился парк «Арена» и огромная искусственная елка.

По сути, это экран, состоящий из множества светодиодов. Отметим, что не так давно не далеко от елки открылся каток и новая лыжня для всего левого берега. Стоит отметить, что на этой локации стоит ещё два арт объекта, на фоне которых обязательно нужно сфотографироваться. Это световые столбы и купол из гирлянды.

Локация из-за своей отдаленности пока не пользуется большой популярностью, как центр города. Зато здесь не придется стоять в очереди для снимка.

Редакция Infopro54 желает вам самых прекрасных и волшебных новогодних каникул!