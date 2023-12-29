Похитителя серебряных украшений из Храма отправили в колонию в Новосибирске

Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор серийному вору ха 31 эпизод краж в общественных местах. Самое дерзкое из них оказалось хищение серебряных украшений из Храма святого великомученика Георгия Победоносца.

— Суд признал виновным Андрея Половникова в совершении 31 эпизода краж и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.

В судебном процессе было установлено, что Половников в период с июня 2022 года по май 2023 года совершал кражи в поликлиниках, салонах красоты, офисах, магазинах и других общественных местах, куда попадал под видом посетителя. Воришка прикарманивал телефоны и кошельки, оставленные другими посетителями без присмотра. Общий ущерб составил 725 889 рублей.

Самым вопиющим его преступлением стала кража из Храма святого великомученика Георгия Победоносца 30 марта текущего года. Воспользовавшись тем, что прихожане заняты молитвами и за ним никто не наблюдает, Половников похитил серебряные медальоны, кольца, подвески, нательные образы святых, чем причинил православной религиозной организации ущерб на общую сумму 9 141 руб. С похищенным имуществом с места преступления скрылся.

Вину в содеянном Половников признал и раскаялся в суде.

Ранее редакция сообщала о задержании серийного вора в Новосибирске. За несколько месяцев ему удалось 45 раз «обчистить» офисы.