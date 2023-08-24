Топ ярких мероприятий в Новосибирске на 26—27 августа

В субботу и воскресенье горожан ждут исторический фестиваль, увлекательные экскурсии и заплыв на сапбордах.

Исторический праздник

Заельцовский парк приглашает гостей на фестиваль исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий двор» 26 и 27 августа. Здесь можно будет увидеть рыцарский турнир, суд прекрасных дам, выступление театра шутов. Желающих научат стрелять из лука и метать топоры. В программе также зрелищные бои с применением средневекового оружия. Запланированы лекции историков и мастер-классы. В парке организуют кузнечную артель, ткацкую слободу и гончарные мастерские. Публику обучат и азам исторических танцев. Одна из самых любопытных локаций «Детский мир Средневековья». Организаторы обещают, что самым юным гостям будет не скучно. Возрастное ограничение в афише фестиваля 0+. Вход свободный.

Мир летучих мышей

26 августа, в субботу, новосибирцев ждут в Киноберлоге зоопарка. Здесь проведут Ночь летучих мышей.

– Долгожданная экскурсия, на которой день и ночь поменяются местами! Мы познакомим вас с миром рукокрылых и попробуем развеять некоторые мифы о этих животных. На мероприятии будут присутствовать настоящие летучие мыши, которых мы с вами покормим, – рассказывают организаторы любопытной встречи.

Сама по себе экскурсия проводится бесплатно. Но, чтобы на неё попасть, нужно купить билет в Новосибирский зоопарк. Желающим принять участие стоит поспешить записаться – количество мест ограничено. Возраст участников 10+.

Туристический фестиваль

В Тимирязевском сквере ждут любителей туризма. В воскресенье, 27 августа, здесь проведут фестиваль для всех, кто хочет путешествовать по родному региону. В программе встречи лекция «Все возможности туризма в Новосибирской области: вопросы и ответы». Гостей ждёт презентация маршрутов для начинающих туристов. Выступят опытные гиды и краеведы. Запланирован тематический квиз и розыгрыш подарков от спонсоров. А ещё мастер-классы, игры для всей семьи, спортивные состязания. Начало праздника в 16:00. Вход свободный, 0+.

Сап-карнавал

В воскресенье новосибирцы увидят шоу на Оби. В городе проведут масштабный заплыв на сапах в карнавальных костюмах. Можно присоединиться к необычному карнавалу всей семьёй. За участие просят 1500 рублей – со своим сапом и 3500 – с арендным. Некоторые горожане возмутились по поводу цены, посчитав её неоправданно высокой. Организаторы объяснили, почему получилась такая стоимость:

– Сап-карнавал – это официальное общественное мероприятие, где мы организуем всё, помимо трансфера и еды – это и сопровождение, и МАСС, и безопасность на воде. Если вы хотите плыть где-то рядом, остановить вас мы не сможем, но это примерно, как попасть на чужую вечеринку, постоять в стороне и послушать музыку.

Ряженые саперы стартуют 27 августа в 11:00 от Бугринского моста и проследуют до Заельцовского парка. В заплыве на досках могут принять участие дети от 6 лет, при условии, что рядом будут их родители. Возраст самостоятельных участников от 16 лет.