Шотландских кошек и 9-килограммового кота привезут на ярмарку-раздачу

В эту субботу на Речном вокзале будут отдавать в добрые руки кошек и собак из приютов – в Новосибирске пройдет традиционная ярмарка-раздача животных «День хвоста». Ее участниками станут разномастные коты, кошки и котята, а также три собаки.

— На этот раз у нас будет семь котят-подростков: все игривые, здоровые и очень обаятельные. Молодые кошки пользуются большим спросом у горожан, ведь существует стереотип, что котенка можно воспитать под себя. На самом деле, любая кошка воспитает под себя хозяина, – рассказала организатор ярмарки-раздачи Рихарда Лем. – Также мы привезем на раздачу шотландских кошек из «многокошечной» квартиры одинокой пенсионерки, к ним нужен особый подход, но любители породы справятся.

Немолодые и беспородные животные тоже будут ждать своих хозяев в «День хвоста». Например, 9-килограммовый кот-добряк Ярден. Он очень общительный малый, говорят волонтеры, поэтому хозяевам надо быть готовыми к тому, что вечерами кот будет забираться на них и придавливать всем весом.

Среди собак будет одноглазая Лола. Она размером с пони, но у нее добрый нрав и легкий характер. Зооволонтеры надеются, что ее кто-то выберет в качестве собаки-компаньона с проживанием в квартире или доме.

Всего на ярмарке будет 36 «хвостов». Здоровых, привитых, стерилизованных питомцев с ветпаспортами сможет бесплатно взять любой желающий. Нужно только заполнить специальный договор.

Ярмарка-раздача продлится почти весь день – с 11.00 до 17.30 в субботу, 26 августа, в «летнике» ТК «Река» со стороны Михайловской набережной.